Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Συναυλία από το Fle[x]

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας ξεκινά για το 2018 τις δραστηριότητές του με μια ιδιαίτερα συμβολική συναυλία, καθώς το σύνολο εγχόρδων Fle[x] καλοδέχεται την νέα χρονιά συνεργαζόμενο με τον διεθνή οργανισμό "Keys of Change".

Το "Keys of Change", με την αδιάλειπτη παρουσία του με μουσικά και μουσικο-εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα σε παιδιά που βρίσκονται και διαβιώνουν σε ιδιόμορφες και δύσκολες συνθήκες, διοργανώνει μαζί με το δυναμικό νεανικό σύνολο εγχόρδων Fle[x], που πρόσφατα δραστηριοποιήθηκε ως προσκεκλημένο σύνολο σε συναυλιακές αίθουσες στην Βιέννη, στις Βρυξέλλες, στο Βισμπάντεν, στη Φρανκφούρτη, μια συναυλία στις 8 Ιανουαρίου 2018, στον Αγγλικανικό Ναό του Αγίου Παύλου Αθηνών.

Η συναυλία θα βοηθήσει στη στήριξη των ήδη ενεργών μουσικο-εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του "Keys of Change" σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, στην Ξάνθη, την Κομοτηνή, σε ορφανοτροφεία στην περιοχή της Αττικής και σε κέντρα υποδοχής μεταναστών.

Με τη συναυλία αυτή εγκαινιάζεται η συνεργασία του "Keys of Change" με το σύνολο Fle[x] και η δημιουργία μιας από κοινού πορείας και ενός οράματος, ώστε να γεννηθεί η ελπίδα μέσα από τη μουσική και την εκπαίδευση παιδιών, που διαβιώνουν σε ιδιόμορφες και δύσκολες συνθήκες.

Συναυλία Fle[x] & Keys of Change: Μουσική ελπίδα για όλους, Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, 20.00, Αγγλικανικός Ναός του Αγίου Παύλου (Φιλελλήνων 27, Αθήνα).

Προαιρετική δωρεά 10 ευρώ