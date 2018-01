Εγγραφές για το μάστερ στα Χρηματοοικονομικά του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου θα δέχεται έως 22 Ιανουαρίου 2018 αιτήσεις για εισαγωγή της νέας σειράς μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομικά/Master of Science (Μ.Sc) in Finance».Το Μάστερ στα Χρηματοοικονομικά, το οποίο διανύει τον τρίτο χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας του, στοχεύει να εκπαιδεύσει στην επιστήμη του χρήματος και των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων τους νέους επιστήμονες αλλά και τα πεπειραμένα στελέχη επιχειρήσεων, υπηρεσιών και οργανισμών και να αποτελέσει όχι απλά ένα πτυχίο, αλλά εφόδιο καριέρας που θα τους επιτρέψει να διακριθούν στον επαγγελματικό στίβο.Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα Χρηματοοικονομικά, «Master of Science (Μ.Sc) in Finance». Η διάρκειά του είναι τρία εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων, τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων του β’ κύκλου και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους οι υποψήφιοι φοιτητές, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού fin.teipel.gr.Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2721045216 ή στο email: [email protected]