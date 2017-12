24 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2018 το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Εξήντα οκτώ (68) ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους, 23 μικρού μήκους, 19 ταινίες στην εκπαιδευτική ζώνη, 1 διημερίδα, 5 σεμινάρια, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικά δρώμενα, μία εικαστική έκθεση και πάνω από 35 ξένοι και Έλληνες προσκεκλημένοι σκηνοθέτες, που θα προλογίσουν τις ταινίες τους και θα συζητήσουν με το κοινό.

Αυτό είναι το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου σε αριθμούς, που φέτος ανοίγει τις πόρτες του από τις 24 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2018 στην Καλαμάτα. Τμήμα του φεστιβάλ θα μεταφερθεί επίσης, στην Αμαλιάδα, τη Σπάρτη, το Γύθειο, το Άργος και τη Δημητσάνα.

Όλες οι προβολές, οι παράλληλες εκδηλώσεις και τα σεμινάρια θα είναι και φέτος ελεύθερα για το κοινό. Όπως κάθε χρόνο, το φεστιβάλ εστιάζει σε μια συγκεκριμένη θεματική με ειδικές προβολές και με προσκεκλημένους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες. Το μεγάλο αφιέρωμα του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου είναι «Κινηματογράφος και Υγεία», το οποίο περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, θεατρικά δρώμενα, διημερίδα με τη συμμετοχή ειδικών και δημιουργών και εικαστική έκθεση, γίνεται σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Το αφιέρωμα ενισχύεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Έχει επίσης την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και φέτος στην εκπαιδευτική ζώνη που απευθύνεται στο μαθητικό κοινό με προβολές ελληνικών και ξένων ντοκιμαντέρ, καθημερινά από τις 9.00 έως τη 13.00. Μόνο την περσινή χρονιά, πάνω από 4.000 μαθητές παρακολούθησαν την εκπαιδευτική ζώνη στις 5 πόλεις, όπου διεξήχθη το φεστιβάλ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2018 περιλαμβάνει 4 θεματικές: υγεία, εφηβεία, πολιτιστική κληρονομιά, επιστήμη. Για το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ζώνης το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Κέντρο Κοινωνίας, Επιστήμης και Τέχνης CAID, το Φεστιβάλ Αρχαιολογικού-Ιστορικού Ντοκιμαντέρ «Αγών» και το Φεστιβάλ για νέους και παιδιά της Ολυμπίας.

Τελετή έναρξης

Το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου ανοίγει με την προβολή της ταινίας «Kuzola, Τραγούδια των Ριζών/Kuzola, Songs of the Roots» (Σκην. Hugo Bachelet, Γαλλία, 72’), παρουσία της πρωταγωνίστριας, της τραγουδίστριας της παγκόσμιας μουσικής, Lúcia de Carvalho.

Θα ακολουθήσει συναυλία με τη Lúcia de Carvalho και τον Μεσσήνιο Αντώνη Κουφουδάκη.

Συνεργάτες - Διοργάνωση

Το φεστιβάλ φέτος συνεργάζεται με το Global Health Film initiative στη Μεγάλη Βρετανία, το Φεστιβάλ του Herceg Novi στο Μαυροβούνιο και το φεστιβάλ Cinema for Peace στη Γερμανία.

Για δεύτερη χρονιά θα δοθούν 2 βραβεία κοινού (με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ) για το καλύτερο ελληνικό και διεθνές ντοκιμαντέρ.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, και τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, την Φάρις, το Δήμο Άργους – Μυκηνών, το Δήμο Ήλιδας και το πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Πειραιώς.

Από τις 26 έως τις 29 Δεκεμβρίου οι εθελοντές και φίλοι του Φεστιβάλ θα βρίσκονται στην πλατεία, στα σπιτάκια του Δήμου προκειμένου να ενημερώσουν το κοινό για το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ. Θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής για την ενίσχυση του φεστιβάλ.