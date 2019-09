«Άνοιξε τις πόρτες του» με πολλές δράσεις το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Ξεκίνησε τη λειτουργία του και άνοιξε τις πόρτες του από την αρχή του μήνα, για τους φίλους του είδους και όχι μόνο, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, διοργανωτής φορέας του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου.Ο νέος χώρος του Κέντρου, στην οδό Μπενάκη 11 στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, ακριβώς πίσω από το κτήριο της Φιλαρμονικής και λίγα μέτρα πιο πάνω από το Καλλιτεχνικό Στέκι, λειτουργεί κατ’ αρχάς ως γραφείο για την προετοιμασία και τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, αλλά και όλων των δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου: Ξεκινώντας με την καθιέρωση, αφενός, δωρεάν προβολών ντοκιμαντέρ κάθε Δευτέρα και, αφετέρου, δίνοντας τη δυνατότητα ιδιωτικής προβολής ντοκιμαντέρ σε όποιον επιθυμεί, εκμεταλλευόμενο το πλούσιο αρχείο του, στόχο έχει να καθιερωθεί ως στέκι πολιτισμού και ανοιχτού διαλόγου με όλους τους φίλους του και ιδίως τους λάτρεις των ντοκιμαντέρ.Συγκεκριμένα, κάθε Δευτέρα στις 8.00 μ.μ., αρχής γενομένης από τις 9 Σεπτεμβρίου, θα προβάλλεται με δωρεάν είσοδο ένα ντοκιμαντέρ επιλεγμένο από το πρόγραμμα των προηγούμενων Φεστιβάλ, αλλά και κάποια που έχουν παίξει στους κινηματογράφους της Αθήνας αλλά δεν έχουν έρθει ποτέ στην Καλαμάτα - και μ’ αυτό το σκεπτικό προσεγγίστηκαν ήδη οι διανομείς τους.Επιπλέον, θα καθιερωθούν δύο ημέρες την εβδομάδα που θα μπορεί κάποιος να έρχεται με το laptop του και τα ακουστικά του, να διαλέγει κάποιο από τη λίστα των 250 και πλέον ντοκιμαντέρ της βιντεοθήκης και να το βλέπει επιτόπου, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης να γίνει χρήση του εξοπλισμού του Κέντρου.Παράλληλα, με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, ο χώρος του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ θα διατίθεται, κατόπιν ραντεβού, δωρεάν πάντα, σε σχολικές τάξεις για προβολές εκπαιδευτικών ταινιών, συνεχίζοντας έτσι τη δράση που ξεκίνησε την προηγούμενη σχολική χρονιά η ομάδα του, επισκεπτόμενη απομακρυσμένες σχολικές μονάδες της περιφέρειας συνοδεία σκηνοθέτη.Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, το Κέντρο προγραμματίζει να υλοποιήσει και δύο σεμινάρια. Το πρώτο θα αφορά μαθήματα τεχνικής animation, διάρκειας 3 μηνών, το οποίο θα αναλάβει ο γραφίστας, με ειδίκευση στα graphic animation, Δάμων Βλάχος. Το σεμινάριο θα είναι δωρεάν (οι συμμετέχοντες θα κληθούν ωστόσο να καλύψουν το κόστος των αναλώσιμων που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκειά του) και θα γίνονται μαθήματα δυο ώρες την εβδομάδα. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να εκφράσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο [email protected] Το δεύτερο σεμινάριο για το οποίο οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει, έχει αντικείμενο τη σκηνοθεσία στον κινηματογράφο, με διδάσκοντα καθηγητή το σκηνοθέτη και σεναριογράφο Δημήτρη Μπαβέλλα. Στο εκτεταμένο αυτό σεμινάριο διάρκειας 6 μηνών (3 ώρες την εβδομάδα) θα συνδυαστεί η θεωρία με την πρακτική του κινηματογράφου, ξεκινώντας από τις βασικές αρχές και φτάνοντας μέχρι το γύρισμα μιας ταινίας.Το κόστος του σεμιναρίου και η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ενδιαφερομένων, οι οποίοι μπορούν να στέλνουν την αίτηση συμμετοχής τους στο email [email protected] Την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα δύο ελληνικά ντοκιμαντέρ που βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου τον Ιανουάριο του 2019, θα έχει το κοινό του Δήμου Μεσσήνης, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, 28-29 του μήνα, καθώς το Κέντρο, σε συνεργασία με την Πλατφόρμα Πολιτισμού ΡΕΚΤΗΣ, σε συνδιοργάνωση με το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης και τη στήριξη του Δήμου, οργανώνει δύο προβολές στον προαύλιο χώρο του Φιλοσοφικού Κέντρου της πόλης. Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ “I itsai Romni/Το κορίτσι γυναίκα” της Ευαγγελίας Γούλα, που βραβεύτηκε με το βραβεία Ισότητας ως η καλύτερη ελληνική ταινία που ανέδειξε το ζήτημα των έμφυλων σχέσεων, και την ταινία «Ένα Δέντρο Θυμάται» του Κωνσταντίνου Φόλλα, που απέσπασε το Βραβείο Κοινού ως η καλύτερη ελληνική συμμετοχή της διοργάνωσης.Η ομάδα του Κέντρου, για το μήνα Σεπτέμβριο επέλεξε και θα προβάλει, με ελεύθερη είσοδο, κάθε Δευτέρα στις 8.00 μ.μ., τα παρακάτω ντοκιμαντέρ από το πρόγραμμα των προηγούμενων φεστιβάλ:H σκηνοθέτις επιστρέφει στην πατρίδα της, τη Γεωργία, για να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή των νέων.«Το Άγγιγμα ενός Αγγέλου» του οποίου η παραγωγή πήρε πέντε χρόνια, είναι μια πολύ προσωπική, ποιητική ιστορία ενός κωφού άντρα που επιστρέφει στα μέρη όπου βρήκε καταφύγιο ως παιδί…Ο σκηνοθέτης Raed Andoni έβαλε μια αγγελία σε εφημερίδα της Ραμάλα, ψάχνοντας για πρώην κρατούμενους του ανακριτικού κέντρου Mοskobiya της Ιερουσαλήμ…Μια προσωπική έρευνα που εκθέτει τα θανάσιμα μυστικά των Μεγάλων Φαρμακοβιομηχανιών και τη δισεκατομμυρίων δολαρίων βιομηχανία της ψυχιατρικής διάγνωσης και της εμπορίας των φαρμάκων.Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κινητοποιήσεων (20-27 Σεπτεμβρίου), με αφορμή τη Σύνοδο του ΟΗΕ, κατά την οποία προγραμματίζονται παγκοσμίως ακτιβισμοί, πολιτιστικά δρώμενα από οικολογικές οργανώσεις, καλλιτέχνες, μουσικούς, συγγραφείς, ηθοποιούς, την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, στις 8.00 μ.μ. στο Στέκι του Κέντρου (Μπενάκη 11) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ “The 11h Hour” των Leila & Nadia Conners, με πρωταγωνιστή τον Leonardo DiCaprio.•Η είσοδος στην προβολή θα είναι ελεύθερη.Στην ατζέντα τού Κέντρου, για τις 20 (6.00 -10.00 μ.μ.) Οκτωβρίου, περίοπτη θέση καταλαμβάνει η διοργάνωση Ημερίδας για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, σε συνεργασία με την Αρμένικη Εθνική Επιτροπή.Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» στο Εργατικό Κέντρο, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ του Αμερικανοαρμένη σκηνοθέτη, Bared Maronian, «Γυναίκες του 1915» (Women of 1915), παρουσία του ιδίου. Την προηγούμενη ημέρα στο Στέκι του Κέντρου θα προβληθεί η ταινία του ιδίου «Orphans of the Genocide».Ο σκηνοθέτης θα είναι παρών και θα μιλήσει για την εμπειρία του από τη δημιουργία των δύο ντοκιμαντέρ.Να σημειωθεί πως η οργανωτική επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου αναζητεί εθελοντές. Για όποιον ενδιαφέρεται να ζήσει αυτήν την εμπειρία, μπορεί να μπει στην παρακάτω πλατφόρμα και να συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση: https://www.peloponnisosdocfestival.com/volunteers/ Τα επίσημα εγκαίνια του νέου χώρου το Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, στις 8.00 μ.μ.Πέρα από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, οι ώρες των οποίων θα ανακοινώνονται εγκαίρως, το Κέντρο λειτουργεί τις καθημερινές (Δευτέρα – Παρασκευή) 10.00 π.μ.-2.00 μ.μ. τα πρωινά και 6.00-9.00 μ.μ. τα απογεύματα.•Για περισσότερα, παρακολουθήστε τη σελίδα του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ στο facebook: https://www.facebook.com/CreativeDocumentaryCenter Τηλέφωνο: 27210 22376Email: [email protected]