«Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» αύριο από τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Με Αγκάθα Κρίστι και το «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» συνεχίζει αύριο η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας τις προβολές της.

Κωνσταντινούπολη, Δεκέμβριος 1935. Δέκα άγνωστοι μεταξύ τους επιβιβάζονται στην αμαξοστοιχία του Οριάν Εξπρές με προορισμό το Καλέ της Γαλλίας. Μόνο που κάπου στην ορεινή Γιουγκοσλαβία μια χιονοστιβάδα θάβει τις ράγες και ακινητοποιεί το τραίνο. Αυτό, όμως, δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιβατών. Μέσα στη νύχτα ο αντιπαθής «επιχειρηματίας» κύριος Ράτσετ βρίσκεται δηλητηριασμένος και μαχαιρωμένος 11 φορές στην κουκέτα του. Τι τύχη να ταξιδεύει με την αμαξοστοιχία ο διάσημος Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό! Ο Πουαρό πρέπει να εξετάσει όλους, ταξιδιώτες και προσωπικό, στο παγιδευμένο τρένο και να βρει το δολοφόνο. Όλοι έχουν κίνητρο, όλοι είναι ύποπτοι και, φαινομενικά, όλοι έχουν άλλοθι.

Η πυκνή γραφή της Αγκάθα Κρίστι, οι κεντημένες της λεπτομέρειες, οι μελετημένες της περιγραφές των (πάντα παράξενων) χαρακτήρων αποτελούσαν πάντα μεγάλη πρόκληση για τη μεταφορά τους στο σινεμά. Ακόμα περισσότερο: η αποτύπωση του ύφους, του τόνου που έδινε η δαιμόνια αστυνομική μυθιστοριογράφος - αυτό το φλέγμα που κρύβεται πίσω από το στήσιμο των ιστοριών της- μπορούσε να χαθεί στην κινηματογραφική μετάφραση.

«Το Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές διασκευές της Αγκάθα Κρίστι με ένα all star cast από καταπληκτικούς ηθοποιούς. Η δε Ίνγκριντ Μπέργκμαν κέρδισε το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου ρόλου (ως θρησκόπληκτη χριστιανή ιεραπόστολος στην Αφρική), της, η μεγαλύτερη πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η γραφή της Αγκάθα Κρίστι. Κλασική, διαχρονική και αξεπέραστη.



ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

«Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» – Murder on the Orient Express

Crime, Drama, Mystery | K-12 | 1974 | UK, USA | 128΄

Σκηνοθεσία: Sidney Lumet

Παίζουν: Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman

21.30 | αμφιθέατρο «Θοδ. Αγγελόπουλος», Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας | Είσοδος 4 ευρώ, ελεύθερη κάτω των 18.