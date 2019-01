«Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης

Το Θεατρικό Εργαστήρι και ο Δήμος Μεσσήνης καλωσορίζουν τη νέα χρονιά με την παράσταση της εφηβικής ομάδας "12η Νύκτα" του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία και διασκευή της Ελένης Ευταξοπούλου, σήμερα 4, αύριο 5 και μεθαύριο 6 Ιανουαρίου, στις 7.00 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Στρ. Αθαν. Δασκαρόλης».

Είσοδος ελεύθερη.



Υπόθεση

Τα δίδυμα αδέρφια Βιόλα και Σεμπαστιάν ναυαγούν στις ακτές της Ιλλυρίας, μιας χώρας σχεδόν μυθικής, που δίνει την εντύπωση πως δεν προϋπάρχει, αλλά αρχίζει να ζει εκείνη τη στιγμή. Τα αδέρφια χάνονται μεταξύ τους και η Βιόλα μεταμφιέζεται και γίνεται ο Σεζάριο, έτσι ώστε να αναζητήσει ανενόχλητη τον αδερφό της στον άγνωστο τόπο. Τον τόπο αυτόν επιχειρούν να κατακτήσουν δύο αντιθετικές και μπανάλ δυνάμεις: το Πένθος, που εκπροσωπείται από την Ολίβια που αποκρούει τον Ορσίνο, και ο Έρωτας, που εκπροσωπείται από τον Ορσίνο που κυνηγάει την Ολίβια. Αυτή τους η αναμέτρηση λαμβάνει χώρα κατά το δωδεκαήμερο της ασυδοσίας, στις πλέον ακατάλληλες συνθήκες τόσο για πένθη όσο και για έρωτες: τη νύχτα που «όλα επιτρέπονται».



Πληροφορίες για το έργο

Το Δωδέκατη Νύχτα ή Ό,τι θέλετε (αγγλικά: Twelfth Night, or What You Will) είναι κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, που πιστεύεται ότι έχει γραφτεί γύρω στα 1601-1602 ως μέρος της ψυχαγωγίας για το κλείσιμο της περιόδου των Χριστουγέννων. Ο Σαίξπηρ, όπως σε όλες τις μεγάλες δημιουργίες του, έτσι και στη «Δωδέκατη Νύχτα», πίσω από το παιχνίδισμα της περιπέτειας, της μεταμφίεσης και της γοητευτικής ποιητικής σύλληψης, επεξεργάζεται μια κοσμοθεωρία, που επαναπροσδιορίζει τις αρχετυπικές έννοιες του έρωτα, της εξουσίας και των συμβάσεων που ορίζουν τη ζωή των ανθρώπων.



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία, διασκευή, επιμέλεια μουσικής,

ήχου – φώτων: Ελένη Ευταξοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Λαμπροπούλου Όλγα

Σκίτσο Αφίσας: Καρύγιαννη Αθηνά, Ελευθερίου Μαίρη

Κατασκευή Σκηνικών: Βασίλης Λαγός

Παίζουν με αλφαβητική σειρά: Αλεξοπούλου Σταυρούλα,

Ανδριανόπουλος Σταύρος, Αποστολόπουλος Γεώργιος, Βασιλόπουλος Βασίλης, Βλαχάκη Τζωρτζίνα, Γρηγορόπουλος Βασίλης, Γιαννακοπούλου Βασιλική, Δημητροπούλου Σταυρούλα, Ζέππου Σαβίνα, Μπότη Χρυσίνη

Μπάκας Γιώργος, Πετροπούλου Ελένη.