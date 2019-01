«Μη μ’ αφήσεις ποτέ» την Πέμπτη

Την ταινία «Μη μ’ αφήσεις ποτέ», από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο, θα προβάλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου, στις 9.30 το βράδυ, στο αμφιθέατρο «Θοδ. Αγγελόπουλος» στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας (είσοδος 4 ευρώ, ελεύθερη κάτω των 18).

Την ταινία θα προλογίσει η Νινέτα Σωτηράκη, προϊσταμένη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας

Η Ruth, η Kathy και ο Tommy περνούν την παιδική τους ηλικία σε ένα φαινομενικά ειδυλλιακό οικοτροφείο.

Καθώς μεγαλώνουν, ανακαλύπτουν πως έχουν συμβιβαστεί με τη δύναμη της αγάπης που νιώθουν ο ένας για τον άλλον, ενώ προετοιμάζονται για την πραγματικότητα που τους περιμένει έξω στον κόσμο.

Τέσσερις από τις σημαντικότερες Βρετανίδες ηθοποιούς, οι υποψήφιες για Όσκαρ Κίρα Νάιτλι ("Atonement"), Κάρεϊ Μάλιγκαν ("An Education"), Σάλι Χόκινς ("Happy-Go-Lucky"), καθώς και η Σάρλοτ Ράμπλινγκ, πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του σκηνοθέτη Μαρκ Ρόμανεκ ("One Hour Photo"), η οποία βασίζεται στο ομώνυμο best seller μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο ("The Remains of the Day"). Συμπρωταγωνιστεί ο ανερχόμενος Άντριου Γκάρφιλντ ("The Social Network”)

Το 6ο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο εξερευνά για πρώτη φορά ένα νέο κόσμο: προς έκπληξη των θαυμαστών του και των κριτικών δημιούργησε ένα είδος παραμυθιού φαντασίας που τοποθετείται σε έναν εναλλακτικό κόσμο στην Αγγλία της δεκαετίας του '90, όταν μια επιστημονική εξέλιξη προετοιμάζει τα παιδιά ενός οικοτροφείου για μια απροσδόκητη μοίρα όταν φτάσουν σε μια ορισμένη ηλικία, σε μια μοναδική πολυβραβευμένη ταινία.