«Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας»: Η καρδιά του φετινού καλοκαιριού χτύπησε φέτος στον Άρι!

Η νέα προσπάθεια του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας στέφθηκε με επιτυχία και αγκαλιάστηκε από τον κόσμο και το υπέροχο χωριό του Άρι. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, χορό, εργαστήρια και δεκάδες παράλληλες δράσεις προσέφεραν στον κόσμο ένα πλούσιο πρόγραμμα για διασκέδαση, ενεργή κοινωνικοποίηση, αλληλεγγύη και μάθηση. Παράλληλα, το κατασκηνωτικό κομμάτι του Φεστιβάλ φιλοξένησε περίπου 300 άτομα από όλη την Ελλάδα και έδωσε ακόμη ένα «φεστιβαλικό» στοιχείο σαν αυτά που βλέπουμε στο εξωτερικό.

Το φετινό Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουλίου. Τη βραδιά άνοιξαν τρεις αξιόλογες μπάντες της πόλης, οι the Karamazov Project, Epoxes και View of the Blood Moon, ενώ ακολούθησαν ο Παύλος Παυλίδης και ο Γιάννης Αγγελάκας, οι οποίοι ενθουσίασαν το κοινό με μια κοινή εμφάνιση έκπληξη!

Το Σάββατο 27 Ιουλίου τη σκυτάλη πήραν ο Πέτρος Μάλαμας, οι Social Waste και ο Σωκράτης Μάλαμας, οι οποίοι, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό, πρόσφεραν μοναδικές στιγμές.

Την Κυριακή 28 Ιουλίου και τελευταία μέρα του φετινού Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας, άνοιξαν οι Suspension Point, Black Hole Spin και Mr Booze από Καλαμάτα, ακολουθούμενοι από τους εκρηκτικούς NightStalker, και έκλεισε με ένα μοναδικό πάντρεμα παραδοσιακής και ροκ μουσικής από τους Villagers of Ioannina City!



Παράλληλες εκδηλώσεις

Ενισχυμένες και φέτος ήταν οι παράλληλες εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας, που αποτελούν το αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών φορέων και ατόμων από την Καλαμάτα και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις απευθύνονταν σε όλες τις ηλικίες και περιλάμβαναν δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, καλλιτεχνικές εκθέσεις, περιβαλλοντικές δράσεις, περίπτερα ενημέρωσης από φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, προβολές, γκράφιτι, τοίχο αναρρίχησης, εργαστήρια παρκούρ, pole dancing, εναέριων πανιών (aerial silks), Tai chi, επαναχρησιμοποίηση υλικών και έκθεση χειροτεχνών.

Το 11o Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας διοργανώθηκε από τον οργανισμό Νεολαίας και Εκπαίδευσης Κ.Α.ΝΕ. Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων και τις “Novel Vox” και “Mojolive”.

Τις παράλληλες δράσεις του φετινού ΦΔΚ συνδιοργάνωσαν οι: Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας, Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ε.Ε.Σ Καλαμάτας, Bottles2Boats, Fridays for Future, Παιδικά Χωριά SOS – Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας, Κέντρο Νέων Καλαμάτας, Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, σχολή χορού Just Dance, Μάρτζη Ζαβιτσάνου, Δημήτρης Καούρης, Nuno Davide, Καίτη Αντώναρου, Σύλλογος Γυναικών Άρι.

Ιδιαίτερη αναφορά και ένα τεράστιο ευχαριστώ αξίζουν οι πάνω από 60 εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που με χαμόγελο, καλή διάθεση και πολύ θετική ενέργεια συνέβαλαν στην επιτυχία του 11ου Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας!

Σημαντική συμβολή είχε όλο το χωριό του Άρι, που βοήθησαν με συμβουλές, διευκόλυνση με τους χώρους στάθμευσης και πολλά άλλα, και για αυτό θα θέλαμε να τους απευθύνουμε ένα εγκάρδιο ευχαριστώ!



