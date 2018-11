Έκθεση Ζωγραφικής στο Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας

Το Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας (ΚΤΚ) συνεχίζοντας τα αφιερώματα σε νέους εικαστικούς δημιουργούς, παρουσιάζει την ατομική έκθεση της ζωγράφου Ιωάννας Μιχοπούλου, με καλλιτεχνική επιμέλεια του Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Η έκθεση έχει τίτλο «Χορεύοντας» και περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής μεγάλων διαστάσεων, που αναπτύσσονται πάνω στην έννοια του χορού Lindy Hop όπως τον βιώνει η ζωγράφος. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν προχθές και οι ώρες λειτουργίας είναι : Τετάρτη – Παρασκευή 14.00 – 21.00, Σάββατο 10.00 -16.00. Διάρκεια: 16/11 έως 15 /12. ΚΤΚ, (εντός Εικαστικού Εργαστηρίου), Ναυαρίνου 8, Καλαμάτα, τ. 2721028864.

Η Ιωάννα Μιχοπούλου σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας τα έτη 2013-2018. Έχει παρουσιάσει την δουλειά της στις εξής εκθέσεις:

Ατομική έκθεση «Χορεύοντας» Αθήνα, Ιούλιος 2018, ArteGa – Jazzet cafe, Εικαστική Δράση ΠΡΟΣΘΕΣΗ+ «Ζωγραφίζω την Πόλη της Καλαμάτας» και έκθεση των έργων ζωγραφικής στην Δημοτική Πινακοθήκη της Καλαμάτας «Α.ΤΑΣΣΟΣ», 2017, Συμμετοχή στην Ομαδική Έκθεση του Α' Εργαστηρίου Ζωγραφικής ΑΣΚΤ, «Στάσεις και Διαδρομές» της ενέργειας Art Take Over 2017 του The Mall Athens, Terrains Vagues: Εικαστικό project στο T.A.F. / Τhe Art Foundation, 2017 Έκθεση Α' Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών τεχνών με θέμα την έννοια της «Χαρτογράφησης», «χάρτες της Αθήνας-αστικό τοπίο», Ομαδική Έκθεση «Διερχόμενοι Project» Αθήνα 2017, με θέμα την «προσφυγιά» στη Δημοτική Πινακοθήκη Φλοίσβος- Π. Φάληρο και στο Ίδρυμα Μ. Κακογιάννης, Έκθεση Β' Εργαστηρίου Χαρακτικής Α.Σ.Κ.Τ. με θέμα «ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1999-2015» στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ 2016, CHESSNALE ATHENS 2014, φιλοτέχνηση πιονιού, Έκθεση Β' Εργαστηρίου Χαρακτικής «ΧΑΝΙart 2015-Εικαστικές Διαδρομές στο νομό Χανίων» ΠΟΛΕΙΣ Αόρατες-Ακυβέρνητες-Ανοχύρωτες, Έκθεση Α' Εργαστηρίου Ζωγραφικής ΑΣΚΤ ,Πινακοθήκη Γρηγοριάδη 2015.

Το Lindy Hop είναι ένας χορός που εμφανίστηκε περί τα τέλη της δεκαετίας του '30 με επίκεντρο το Ηarlem της Νέας Υόρκης ως εξέλιξη της jazz μουσικής των αφρικανικών λαών.

Είναι ένας επαναστατικός και δυναμικός χορός, καθώς όσοι συμμετείχαν σε αυτόν τον χρησιμοποιούσαν ως τρόπο κάποιας διαφυγής από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που επικρατούσε τότε. Το Lindy Hop θεωρείται προπομπός του rock and roll ενός είδους μουσικής που αναπτύχθηκε στην Αμερική περί τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και ιδιαίτερα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με στόχο ο κόσμος να ξεπεράσει τις φρικτές συνέπειες που επέφερε ο πόλεμος στην κοινωνία. Γνώρισε μεγαλύτερη άνθιση κατά τη δεκαετία του 1950, αλλά η έκρηξη έγινε το 1955 με την ταινία Black Board Jungle και ιδιαίτερα με το σάουντρακ της ταινίας "Rock Around the Clock".

Στις μέρες μας, τα τελευταία χρόνια ,παρατηρείται αναβίωση του Lindy Hop χορού σε παγκόσμιο επίπεδο με κριτήρια αντίστοιχα της πρώτης περιόδου εμφάνισής του. Το Lindy Hop προσέλκυε και συνεχίζει ακόμα να προσελκύει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων και ο λόγος είναι η αίσθηση χαράς, ευθυμίας, και ζωντάνιας που μεταφέρει. Χορεύεται σε ζευγάρια, είτε ατομικά (solo jazz steps).

Η ένταση και η καθαρότητα των χρωμάτων των έργων κάνουν ξεκάθαρο τον δυναμισμό που αποπνέει το Lindy Hop, ενώ οι κάθετες, οι οριζόντιες και οι διαγώνιοι αποτυπώνουν τα σχήματα που δημιουργούνται από τα σώματα των χορευτών και πώς αυτά συνομιλούν και συνυπάρχουν μέσα σε ένα περιβάλλον, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια μιας χορογραφίας. Ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων είναι που αποτυπώνει όλο αυτό το εύθυμο κλίμα που επικρατεί στο συγκεκριμένο είδος χορού καθώς αυτόματα εντάσσεται και ο ίδιος ο θεατής μέσα σε αυτό.