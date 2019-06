Έκλεψε την παράσταση το πανελλήνιο όπεν της Καλαμάτας και το KBV

Οι Ιάσονας Κανέλλος, Δημήτρης Χατζηνικολάου στους άνδρες και οι Μαρία Κλέπκου, Έλενα Μπάκα στις γυναίκες ήταν οι νικητές του KBV Open, του δεύτερου τουρνουά Open του φετινού πανελλήνιου πρωταθλήματος μπιτς βόλεϊ.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το φετινό καλοκαίρι για το δίδυμο Κανέλλου, Χατζηνικολάου, οι οποίοι στα δύο πρώτα τουρνουά Open για το 2019 σε Σχινιά και Καλαμάτα, έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση. Για τον πρώτο είναι το τρίτο χρυσό, καθώς έφθασε στο πρώτο σκαλί του βάθρου και στο Open μικτού την προηγούμενη εβδομάδα στον Μαραθώνα με την Πέρσα Σακελλαρίδη. Ιδανικά άρχισε και η φετινή πορεία της Μαρίας Κλέπκου και της Έλενας Μπάκα, με τις νεαρές Θεσσαλονικιές στη πρώτη τους εμφάνιση ως ομάδα στο πανελλήνιο σιρκουί, έφθασαν στο χρυσό μετάλλιο στις εγκαταστάσεις του Kalamata Beach Volley, εκεί όπου φιλοξενήθηκε η διοργάνωση.

Στον τελικό των γυναικών που προηγήθηκε των ανδρών, Κλέπκου και Μπάκα νίκησαν τις νικήτριες του Karavi Open Πηγιάνα Μεθενίτη, Άννα Σπανού με 2-0 (21-13, 22-20) σετ, παίρνοντας και ρεβάνς για την ήττα τους νωρίτερα στη φάση των ομίλων. Συναρπαστικοί ήταν και οι ημιτελικοί των γυναικών, καθώς Μεθενίτη και Σπανού ξεπέρασαν το εμπόδιο της ομάδας που ήταν η ευχάριστη έκπληξη του τουρνουά. Ο λόγος για τις Ρία Διαμαντή, Φωτεινή Φίλια, οι οποίες ξεκίνησαν από το νούμερο 18 των προκριματικών και έφθασαν μέχρι τις 4 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, χάνοντας στον ημιτελικό με 2-0 (21-16, 21-17) σετ. Στον δεύτερο αγώνα για την πρόκριση στον τελικό οι Κλέπκου, Μπάκα επικράτησαν των Μάλεσιτς, Πασχου με 2-0 (21-14, 21-17) σετ.

Την 5η θέση κατέλαβε η Καλαματιανη Ιφιγένεια Σαμπάτη, με σταθερή συμπαίκτρια την Τατιάνα Μολδοβανίδη, ενώ 13η κατετάγη η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Βίκυ Χατζηβασιλείου με συμπαίκτρια την Ιωάννα Μαντούδη.

Στον τελικό των ανδρών, Κανέλλος και Χατζηνικολάου νίκησαν τους Μεσσάλα, Στάικο με 2-0 (21-10, 21-15) σετ μετά από 40 λεπτά αγώνα, με τους δεύτερους να έχουν ήδη κάνει την υπέρβαση με τη νίκη τους στον προημιτελικό με 2-1 (21-16, 16-21, 15-09) σετ επί των Νιώπα, Παπαδημητρίου.

Την καλύτερη εμφάνιση από μεσσηνιακής πλευράς είχαν οι Βαγγέλης Ντάκουρης/Άρης Χανδρινός, οι οποίοι κατέλαβαν την 13η θέση, ενώ 17οι ήταν οι Κώστας Κουτράκης/Γ. Χάραρης και Διαμαντής Εξαρχέας/Φέλιξ Μπλάουελ.



Αποτελέσματα

Προκριματική φάση (12 ομάδες): Οι νικητές προκρίνονται στα προημιτελικά (8αδα) και οι ηττημένοι κατατάσσονται στην 9η θέση)

Malesic E./Πάσχου Ν. vs Τριγωνίδου Π./Χάνα Μ. 2 - 0 ( 21 - 11 , 21 - 15)

Σωτηρίου Μ./Χρυσομαλλίδη Ν. vs Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ. 1 - 2 ( 15 - 21 , 21 - 16 , 12 - 15 )

Δημοπούλου Μ./Αγγελοπούλου Α. vs Κάραλη Χ./Μπότου Ι. 0 - 2 ( 21 - 23 , 18 - 21 , - ) 48'

Κλέπκου Μ./Μπάκα Ε. vs Ζούρου Μ./Μάρκου Ι. 2 - 0 ( 21 - 16 , 21 - 9)

Προημιτελική φάση (8 ομάδες): Οι νικητές προκρίνονται στους ημιτελικούς (4αδα) και οι ηττημένοι κατατάσσονται στην 5η θέση)

Διαμαντή Ρ./Φίλια Φ. vs Κάραλη Χ./Μπότου Ι. 2 - 0 ( 21 - 11 , 21 - 13)

Μεθενίτη Π./Σπανού Α. vs Καραγκούνη Δ./Σαρακατσάνη Θ. 2 - 0 ( 21 - 14 , 21 – 14)

Malesic L./Φωκιανού Α. vs Malesic E./Πάσχου Ν. 0 - 2 ( 12 - 21 , 7 - 21)

Μολδοβανίδη Τ./Σαμπάτη Ι. vs Κλέπκου Μ./Μπάκα Ε. 0 - 2 ( 22 - 24 , 17 - 21)

Ημιτελικοί

25 Α΄Ημιτελικός 1 02-Jun 16:30 Διαμαντή Ρ./Φίλια Φ. vs Μεθενίτη Π./Σπανού Α. 0 - 2 ( 16 - 21 , 17 – 21)

26 Β΄Ημιτελικός 1 02-Jun 17:15 Κλέπκου Μ./Μπάκα Ε. vs Malesic E./Πάσχου Ν. 2 - 0 ( 21 - 14 , 21 – 17)

Τελικός (1η - 2η θέση)

27 1.2 1 02-Jun 19:30 Μεθενίτη Π./Σπανού Α. vs Κλέπκου Μ./Μπάκα Ε. 0 - 2 ( 13 - 21 , 20 – 22)

Άνδρες

Προκριματική φάση (12 ομάδες): Οι νικητές προκρίνονται στα προημιτελικά (8αδα) και οι ηττημένοι κατατάσσονται στην 9η θέση)

Γεωργούλας Α./Τριανταφυλλόπουλος Μ. vs Βλαχάκης Σ./Καπάτος Γ. 2 - 1 ( 19 - 21 , 26 - 24 , 15 – 12)

Κανέλλος Ι./Χατζηνικολάου Δ. vs Μανίκας Γ./ Παπανδρόπουλος Χ. 2 - 0 ( 21 - 12 , 21 – 12)

Μανιάτης Ν./Οικονομόπουλος Ε. vs Malesic Β./Παπαδογούλας Α. 2 - 0 ( 21 - 16 , 21 – 16)

Μεσσάλας Α./Στάικος Κ. vs Δεναξάς Γ./Σταμπέλος Γ. 2 - 0 ( 21 - 14 , 21 – 19)

Προημιτελική φάση (8 ομάδες): Οι νικητές προκρίνονται στους ημιτελικούς (4αδα) και οι ηττημένοι κατατάσσονται στην 5η θέση)

Βολουδάκης Χ./Κογκαλιδης Κ. vs Μανιάτης Ν./Οικονομόπουλος Ε. 1 - 2 ( 21 - 16 , 19 - 21 , 13 - 15 ) 66'

Ιωαννίδης Π./Κόλα Α. vs Κανέλλος Ι./Χατζηνικολάου Δ. 0 - 2 ( 30 - 32 , 16 - 21)

23 5 1 02-Jun 14:45 Ντόντης Ν./Πάτσης Ν. vs Γεωργούλας Α./Τριανταφυλλόπουλος Μ. 2 - 0 ( 21 - 13 , 21 – 9)

Νιώπας Δ./Παπαδημητρίου Θ. vs Μεσσάλας Α./Στάικος Κ. 1 - 2 ( 16 - 21 , 21 - 16 , 9 - 15 )

Ημιτελικοί

Α΄Ημιτελικός 1 02-Jun 17:55 Μανιάτης Ν./Οικονομόπουλος Ε. vs Κανέλλος Ι./Χατζηνικολάου Δ. 0 - 2 ( 17 - 21 , 9 – 21)

Β΄Ημιτελικός 1 02-Jun 18:40 Μεσσάλας Α./Στάικος Κ. vs Ντόντης Ν./Πάτσης Ν. 2 - 0 ( 21 - 16 , 21 – 17)

Τελικός (1η - 2η θέση)

1.2 1 02-Jun 20:20 Κανέλλος Ι./Χατζηνικολάου Δ. vs Μεσσάλας Α./Στάικος Κ. 2 - 0 ( 21 - 10 , 21 – 15)