Αίτημα εισδοχής στο CIOFF® και 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης στο Δήμο Τριφυλίας

Μόλις ένα βήμα πριν από την εισδοχή του ως μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF® (σ.σ. International Council of Organizations of Folk Festivals and Folk Art - Διεθνές Συμβούλιο Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού Πολιτισμού και Παραδοσιακών Τεχνών) βρίσκεται ο Δήμος Τριφυλίας και η Κοινωφελής του Επιχείρηση (Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ.), ενώ και φέτος αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου τη 15η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες»!

Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας την 26η/07/2018 υπέβαλε αίτημα εισδοχής ως μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου των Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού Πολιτισμού & Παραδοσιακών Τεχνών (CIOFF), αφού το ΦΕΚ σύστασής της είχε ήδη υποβληθεί 6 μήνες πριν και λάβει θετική απάντηση ως προς τη δυνατότητα υποβολής του αιτήματος.

Το αίτημα εντάχθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος την 24η/11/2018 με θετική εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και ο δήμαρχος Τριφυλίας προσκλήθηκε επίσημα να υποστηρίξει το αίτημα.

Πλην όμως στη Γενική Συνέλευση ο προεδρεύων αυτής αυθαίρετα και ανεξήγητα, με δική του απόφαση και όχι της γενικής συνέλευσης, δεν επέτρεψε το θέμα να συζητηθεί, αμφισβητώντας τη δυνατότητα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων ως Ν.Π.Ι.Δ. να είναι μέλη του CIOFF, όταν ήδη δύο επιχειρήσεις Δήμων (Ιωαννίνων και Βέροιας) με την ίδια νομική μορφή ήταν μέλη του. Το θέμα κατόπιν πιέσεων παραπέμφθηκε στο Διεθνές Νομικό Τμήμα του CIOFF και στη συνέχεια προς γνωμοδότηση από τους νομικούς του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, για να εξετασθεί κατά την ελληνική νομοθεσία.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα στις 12/07/2019 μας γνωστοποίησε πως κατά την Ελληνική Νομοθεσία και το Καταστατικό του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την εισδοχή της ως μέλος, αφού αναγνωρισμένα παρουσιάζει σχετική με του σκοπούς του CIOFF δραστηριότητα.

Κατόπιν της θετικής αυτής έκβασης, το αίτημα εισδοχής μέλους της Επιχείρησης του Δήμου μας, με την ήδη υπάρχουσα θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, θα συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ΜΕΣΚ για τη διοργάνωση του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ “ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΕΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΕΣ”, υπό την αιγίδα του CIOFF και σε αναμονή της απόφασης της γενικής συνέλευσης του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου τη 15η διοργάνωση από 28/8 έως και 1/9, με την πεποίθηση ότι προάγει υψηλές αξίες, όπως η διασφάλιση, προώθηση και διάχυση του παραδοσιακού πολιτισμού και λαογραφίας, η ειρήνη και η συναδέλφωση των λαών».