Αναβαθμισμένο με τη στήριξη της Περιφέρειας το Blue Line ετοιμάζεται να κατακτήσει και τα διεθνή ύδατα!

Με μεγάλο στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανοικτής Θάλασσας που θα γίνει στην Κροατία σε λιγότερο από δύο μήνες το Blue Line ξεκίνησε χθες το ταξίδι του από τη μαρίνα της Καλαμάτας... Με ήδη πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό, στα έμπειρα πλέον χέρια του καπετάνιου του Γιώργου Δρακόπουλου και στο ενθουσιώδες (ερασιτεχνικό) πλήρωμά του το σκάφος του Αιόλου ετοιμάζεται να ζήσει ένα μαγικό αγωνιστικά 2019. Κι αυτό γιατί με τη στήριξη της Περιφέρειας, με σκοπό να ταξιδέψει το σύνθημά «Μυθική Πελοπόννησος» εντός και εκτός θαλασσίων υδάτων, αλλά και της γνωστής αεροπορικής εταιρείας Aegean που βοήθησαν στην ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού του σκάφους ο πήχης έχει ανέβει πολύ ψηλά…

Με αφορμή την χθεσινή καθέλκυση του ιστιοφόρου ο πρόεδρος του Αιολου, Χάρης Βγενής, ο κυβερνήτης του σκάφους, Γιώργος Δρακόπουλος και το μέλος του πληρώματος, Ντίνος Χρυσομάλλης, καθώς και η αντιπεριφερειάρχης, Αντωνία Μπούζα ανέφεραν τα παρακάτω:

Χάρης Βγενής: «Μια ευχάριστη ημέρα για τον σύλλογό μας και το τμήμα αγωνιστικής ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας η σημερινή, καθώς το σκάφος που χρησιμοποιεί η αγωνιστική ομάδα του συλλόγου όπως και η σχολή εκπαίδευσης καθελκύεται μετά από τη χειμερινή συντήρηση και ετοιμάζεται για το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει εντός και εκτός ελλαδικού χώρου, μετά τη δεύτερη πανευρωπαϊκή νίκη της ομάδας πέρυσι στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Κύπρου, οι στόχοι έχουν ανέβει πιο ψηλά.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση επίσης να ανακοινώσουμε ότι, σε αυτό το όμορφο και δύσκολο ταξίδι προς την επιτυχία, γιατί μέσα στο φετινό αγωνιστικό πρόγραμμα είναι και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Α/Θ στην Κροατία, θα ταξιδέψουν μαζί μας η Περιφέρεια Πελοποννήσου που διαχρονικά στηρίζει όλες τις δράσεις του συλλόγου μας και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να γίνουμε κι εμείς πρεσβευτές του brand name «Mythical Peloponnese» και να το ταξιδέψουμε ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσης θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Aegean Airlines που πίστεψε στο πρόγραμμα της ομάδος για φέτος και τους έχουμε μαζί μας. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Στην βράβευση της πανελλήνιας κατάταξης της ΕΙΟ πριν από λίγο καιρό το σκάφος Α/Θ του συλλόγου μας βραβεύτηκε μαζί με άλλα δυο σκάφη για τις διακρίσεις σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο ανάμεσα σε 720 σκάφη που αποτελούν τον ελληνικό στόλο. Είμαστε χαρούμενοι που αθλητές του συλλόγου θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν από τα στελέχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου γιατί σε όλους τους αγώνες που θα λάβουμε μέρος, φέτος, θα τοποθετείται ενημερωτικό περίπτερο με τα φυλλάδια και το υλικό της καμπάνιας «Mythical Peloponnese» και θα ταξιδέψουμε το μήνυμα παντού, ώστε όλοι συντεταγμένα πίσω από ένα brand name να αναδείξουμε την Πελοπόννησό μας».

Αντωνία Μπούζα: «Ένα όμορφα ταξίδι για την Μυθική Πελοπόννησο και το σκάφος του «Αιόλου» ξεκινάει. Είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι είναι μια εξαιρετική ιδέα να προβάλουμε και να διαφημίσουμε το brand name της Μυθικής Πελοποννήσου, διότι όπως ξέρουμε το σκάφος αυτό θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας κι όλο αυτό είναι πολύ θετικό για την περιοχή μας και την προσπάθεια που κάνουμε να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μυθικής Πελοποννήσου και να ενισχύσουμε τον ναυταθλητισμό και ναυτοτουρισμό.

Σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύουμε στις ενέργειες και στη δυναμική που έχουν οι άνθρωποι όταν είναι όλοι μαζί και παλεύουν για τον ίδιο στόχο και σκοπό. Για εμάς έχει μεγάλη σημασία να ενεργοποιήσουμε όλες τις υγείες δυνάμεις του τόπου μας για το κοινό καλό και την ανάπτυξη του τουρισμού στην Πελοπόννησο».

Γιώργος Δρακόπουλος: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι φέτος γιατί έχουμε πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις και μας στηρίζουν ως συνδιοργανωτής του αγωνιστικού προγράμματος η περιφέρεια Πελοποννήσου και μεγάλοι χορηγοί όπως η Aegean Airlines. Είναι σημαντικό για εμάς γιατί πέρα από τη βαριά αγωνιστική χρονιά που περιλαμβάνει το Παγκόσμιο και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, που για μας είναι στόχος η κατάκτηση της πρώτης θέσης, έχουμε και μια συνέχεια τουλάχιστον 5-6 χρόνων σε κορυφαίο αγωνιστικό επίπεδο λόγω αυτής της τονωτικής βοήθειας που δεχθήκαμε φέτος».

Ντίνος Χρυσομάλλης: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί απ’ ότι βλέπουμε αναγνωρίζεται η προσπάθεια που κάνουμε η οποία είναι πολύ δύσκολη γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε ερασιτέχνες ιστιοπλόοι. Χαιρόμαστε πολύ που μας στηρίζει η «Μυθική Πελοπόννησος» για την οποία θα γίνουμε πρεσβευτές τουρισμού».