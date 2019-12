Απεριόριστα data δωρεάν για όλους τους συνδρομητές κινητής φέρνει η COSMOTE φέτος τα Χριστούγεννα

-Δωρεάν απεριόριστα data για 10 ημέρες, από τη στιγμή ενεργοποίησης της προσφοράς

-Για όλους τους πελάτες συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής

-Ενεργοποίηση στις εφαρμογές: My COSMOTE & WHAT’S UP



Απεριόριστα data εντελώς δωρεάν, για δέκα ημέρες, προσφέρει για πρώτη φορά η COSMOTE σε όλους τους συνδρομητές της αυτά τα Χριστούγεννα.

Από το απόγευμα (18.00) της Δευτέρας 16 Δεκεμβρίου έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 2 Ιανουαρίου 2020, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν, όποια στιγμή το επιθυμούν, τη χριστουγεννιάτικη προσφορά, ώστε να απολαμβάνουν από τη στιγμή της ενεργοποίησης και για δέκα ημέρες απεριόριστα data στο κινητό τους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να επιλέξουν τη χρονική περίοδο που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες τους σε data. Η ενεργοποίηση του πακέτου πραγματοποιείται μέσα από το My COSMOTE app (App Store & Google Play) και το WHAT’S UP app (App Store & Google Play).

Με τη χριστουγεννιάτικη προσφορά όλοι οι συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου -οικιακοί και εταιρικοί-, καθώς και οι πελάτες COSMOΚΑΡΤΑ και WHAT’S UP , έχουν τη δυνατότητα να σερφάρουν ξέγνοιαστα, να κάνουν streaming, να μοιράζονται τις εμπειρίες των διακοπών με τους φίλους τους, αλλά και να μη χάνουν την επαφή με τους συνεργάτες τους, έχοντας απεριόριστα GB στο κινητό, το tablet ή το laptop τους, για ένα ολόκληρο δεκαήμερο.

Οι συνδρομητές COSMOTE θα απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες mobile Internet, σε όποια περιοχή της Ελλάδας και αν βρίσκονται, και φέτος τα Χριστούγεννα, έχοντας στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στη χώρα με πληθυσμιακή κάλυψη 98%.

Το δίκτυο της COSMOTE έλαβε για 6η συνεχόμενη χρονιά την πιστοποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων Umlaut (πρώην P3 Communications).

Αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες του 4G δικτύου της και απαντώντας στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της, η COSMOTE κάνει πράξη την υπόσχεσή της, ότι με την τεχνολογία δημιουργεί ένα κόσμο καλύτερο για όλους.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά στο site Cosmote.gr.