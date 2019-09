Αυξημένη μεν, καχεκτική δε, η κίνηση του λιμανιού της Καλαμάτας

Συγκρατημένη αύξηση στην κίνηση του λιμανιού και ιδιαίτερα του αγκυροβολίου, σε σύγκριση με πέρυσι, παρουσιάζουν τα στοιχεία που τηρεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας σε ό,τι αφορά τα πλοία και τα σκάφη που προσέγγισαν.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα μας παρουσίασε ο κεντρικός λιμενάρχης, αντιπλοίαρχος Αντώνης Δουμάνης, η αύξηση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική για το κεντρικό λιμάνι της Μεσσηνίας και τις δυνατότητες της περιοχής. Για παράδειγμα, πέρυσι όλη τη χρονιά στο λιμάνι της Καλαμάτας προσέγγισαν οκτώ κρουαζιερόπλοια με 6.807 επιβάτες, ενώ φέτος από τις αρχές του έτους και μέχρι χθες είχαν προσεγγίσει επίσης οκτώ με 6.241 επιβάτες, χθες δε το απόγευμα αναμενόταν το ένατο με 344 επιβάτες.

Για να αντιληφθούμε την τεράστια διαφορά, φθάνει να αναφέρουμε ότι τη Δευτέρα στο λιμάνι του Κατάκολου στην Ηλεία έφτασαν τέσσερα κρουαζιερόπλοια με περίπου 4.700 επιβάτες - τουρίστες.

Βέβαια, εστιάζοντας στο προφανές, που είναι ό,τι βλέπουμε αραγμένο στο λιμάνι, χάνουμε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που είναι το αγκυροβόλιο, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την περιοχή, τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους. Κι εκεί η κίνηση των πλοίων παρουσιάζει αυξητικές τάσεις.



Η κίνηση του λιμανιού

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου, στο λιμάνι της Καλαμάτας μέχρι χθες έχουν καταπλεύσει τρία φορτηγά πλοία, εννέα κρουαζιερόπλοια, 102 θαλαμηγοί, τέσσερα καλωδιακά πλοία (C/S), δύο ρυμουλκά, 15 αλιευτικά και ένα επιβατηγό – οχηματαγωγό που είχε έρθει για τροφοδοσία.

Το 2018, όλη τη χρονιά, στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσαν επτά φορτηγά πλοία, οκτώ κρουαζιερόπλοια, 108 θαλαμηγοί, έξι καλωδιακά πλοία (C/S), τέσσερα ρυμουλκά, 11 αλιευτικά και ένα επιβατηγό – οχηματαγωγό που είχε έρθει για τροφοδοσία.

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία, μια μικρή πτώση φαίνεται στην κίνηση των φορτηγών πλοίων, αλλά ακόμα και η αύξηση που παρατηρείται στα υπόλοιπα, θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως καχεκτική...



Στο αγκυροβόλιο

Στο αγκυροβόλιο τώρα του λιμανιού της Καλαμάτας φιλοξενήθηκαν από τις αρχές του έτους μέχρι και χθες 17 φορτηγά πλοία, 83 δεξαμενόπλοια, 33 υγραεριοφόρα (LPG) και ένα πλοίο roll on – roll off (R/R), που συνήθως κάνουν μεταφορά οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά το 2018, φιλοξενήθηκαν στο αγκυροβόλιο όλο το έτος 52 φορτηγά πλοία, ένα ρυμουλκό (R/Κ), 79 δεξαμενόπλοια, 26 υγραεριοφόρα (LPG) και δύο roll on – roll off (R/R).

Το αγκυροβόλιο περιλαμβάνει μια δυναμική δραστηριότητα και η περιοχή έχει σημαντικά οφέλη από αυτό. Το βασικό είναι ότι το πλοίο κάνει την τροφοδοσία του από την περιοχή μας, ενώ κάποια από τα είδη που χρειάζονται μπορεί να έρχονται από άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να απασχολείται μεγάλος κύκλος ανθρώπων. Υπάρχει εργασία για τους πράκτορες και για τις λάντζες, ενώ μπορεί να γίνουν επιθεωρήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, οπότε οι άνθρωποι αυτοί διαμένουν στην πόλη. Ταυτόχρονα, υπάρχουν οι συγγενείς του πληρώματος που θα ταξιδέψουν μέχρι την περιοχή μας για να δουν τους οικείους τους, ενώ και το ίδιο το πλήρωμα θα βγει στην πόλη και θα κάνει τα ψώνια του ή θα διασκεδάσει.



Της Βίκυς Βετουλάκη