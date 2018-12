Βραβεία Best City στο Δήμο Καλαμάτας για την καινοτομία και ποιότητα ζωής

Στην καρδιά της Αθήνας, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη η δεξίωση για την τελετή απονομής των Best City Awards 2018 που διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά η Boussias Communications, υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτών των βραβεύσεων, αναδείχθηκαν οι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες πόλεις της Ελλάδας. Ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας παρέλαβε για λογαριασμό του Δήμου Χρυσό Βραβείο για τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, την κατασκευή πεζοδρομίων και, γενικά, για τα έργα που διευκολύνουν την πεζοπορία και την ποδηλασία στην Καλαμάτα, καθώς και χάλκινο βραβείο, που συνδέεται με τις προσπάθειες του Δήμου όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας είτε αφορά στο Νέο Δημαρχείο όπου χρησιμοποιείται γεωθερμία, είτε στο Κολυμβητήριο όπου ολοκληρώθηκε η σχετική μελέτη για την ενεργειακή του αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε με την αναβάθμιση του συστήματος οδοφωτισμού με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας του.

Ο δήμαρχος, σε χαιρετισμό του, αφού παρέλαβε τα βραβεία, αναφέρθηκε στον αγώνα που γίνεται ώστε η πόλη να εκσυγχρονίζεται συνεχώς και να γίνεται όλο και πιο ελκυστική, λειτουργική και ποιοτική.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν δήμαρχοι από όλη τη χώρα, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελέχη Περιφερειών, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι και δημοσιογράφοι, οι οποίοι γνώρισαν τους νικητές και ενημερώθηκαν για τις καλύτερες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες, οι οποίες εξασφαλίζουν καθαρό περιβάλλον, υγεία, ασφάλεια, πολιτισμό, ευκαιρίες εργασίας, οικονομική ανάπτυξη και, τελικά, καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες τους.

Εβδομήντα δύο Δήμοι, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και δέκα επιχειρήσεις (που διαθέτουν τεχνολογίες για έξυπνες και βιώσιμες πόλεις) παρέλαβαν το Gold, Silver ή Bronze βραβείο τους, ανάλογα με τη βαθμολογία που προέκυψε από την αξιολόγηση μίας ανεξάρτητης Κριτικής Επιτροπής με πρόεδρο τον Γιώργο Πατούλη (πρόεδρο ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμαρουσίου).

Ο κ. Πατούλης ανέφερε στη σύντομη ομιλία του προς βραβευμένους και συμμετέχοντες ότι «και η φετινή ανταπόκριση των Δήμων ήταν μεγάλη, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί κατ' αρχήν σημαίνει ότι τα Best City Awards είναι πλέον ένας σημαντικός θεσμός, αλλά και γιατί καλύπτουν τη σημαντική ανάγκη ευγενούς άμιλλας και αναγνώρισης της δουλειάς των OTA στη διαχείριση ενός βιώσιμου οικονομικά και πράσινου αστικού περιβάλλοντος.

Τα βραβεία λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και περαιτέρω ενθάρρυνσης των Δήμων που διακρίνονται, αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη ανάλογων πρακτικών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική και τεχνολογική επανάσταση, αλλά και η κλιματική αλλαγή, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη της προσαρμοστικότητας για τις πόλεις μας. Τα έργα που διακρίνονται σήμερα είναι μεγάλα και σημαντικά, γεγονός που έκανε δημιουργικά δύσκολο το έργο των κριτών».

Στα βραβεία συμμετείχαν και βραβεύθηκαν εταιρείες, φορείς και Δήμοι από όλη την Ελλάδα. Στις διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης, Gold βραβείο απέσπασαν για τα έργα τους οι Δήμοι: Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Γλυφάδας, Καρδίτσας, Ρεθύμνου, Φυλής, Ηρακλείου, Αλίμου, Αγίου Δημητρίου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Πλατανιά, Τρικκαίων, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Παλαιού Φαλήρου, Χίου, Αμαρουσίου, Πειραιά, Αστυπάλαιας, Λέσβου, Μήλου, Χερσονήσου, Κηφισιάς, Βριλησσίων, Λειψών, Λέρου, Πυλαίας-Χορτιάτη και Λεβαδέων. Επίσης Gold βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες Parkguru, Intellisoft, Noveltech, ΤΕΜΑΚ, Globiled και Evolution Projects, αλλά και το πρωτοποριακό εγχείρημα του Δήμου Αθηναίων, Athens Digital Lab.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή των τιμητικών βραβείων από τον πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής στο Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», στο γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», στην ομάδα των Finish Liners και στο Σύλλογο «Οι Διαδρομές στη Μάρπησσα».

Τα τιμητικά βραβεία είχαν επίκεντρο τον άνθρωπο και αναγνώρισαν το εξαιρετικό έργο των φορέων που τα παρέλαβαν, στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής των πόλεων.

Η μεγάλη βραδιά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ελλάδας ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα εύθυμη διάθεση, με συζητήσεις, γνωριμία με τις τεχνολογικές λύσεις που παρουσίαζαν στα stand τους οι χορηγοί και υποστηρικτές των βραβείων, διακριτικά και με χιούμορ προεκλογικά σχόλια στα «πηγαδάκια», δεκάδες πόζες βραβευμένων και επισκεπτών που φωτογραφήθηκαν επί σκηνής και κρασί.

Η επιλογή του χώρου του Σεράφειου, όπου φιλοξενήθηκε η τελετή απονομής των Best City Awards 2018, δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού αποτελεί ένα εξαιρετικό νέο απόκτημα του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.