Δήμος Δυτικής Μάνης: Οι ψήφοι που έλαβαν οι υποψήφιοι σύμβουλοι

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3

ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΡΕΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΠΕΤΡΟΥ

Uj Q. ^ >- S UJ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 67 14 3 10 10 1 9 2 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 78 14 20 7 10 1 9 3 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 27 10 58 8 14 0 21 4 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 16 2 2 3 2 1 0 5 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 29 6 3 7 8 1 4 6 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 12 9 4 17 43 0 3 7 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 11 38 2 2 7 0 0 8 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 41 13 22 3 9 5 3 9 E.T. Δήμου Δυτικής Μάν 17 5 2 48 3 1 6 10 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 1 0 0 0 0 0 1 11 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 0 0 0 0 0 0 2 12 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 4 3 2 5 3 4 36 13 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 0 0 0 0 0 0 0 14 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 1 0 0 0 0 0 3 15 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 1 1 0 1 0 0 2 16 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 0 0 0 0 0 0 6 17 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 5 0 0 0 0 0 0 18 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 1 0 0 1 2 0 5 19 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 0 0 0 0 0 0 0 20 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 3 0 1 0 1 0 7 21 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 1 0 2 1 0 1 14 22 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 0 0 0 0 0 1 1 23 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 0 0 0 0 0 0 3 24 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 2 0 2 0 5 1 12 25 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 6 0 0 0 3 0 1 26 E.T. Δήμου Δυτικής Μά 0 0 0 0 0 0 4