Δήμος Τριφυλίας: Μέλος του CIOFF® η Κοινωφελής Επιχείρηση, δικαίωση επιλογής Κατσίβελα!

Μέλη του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF® (σ.σ. International Council of Organizations of Folk Festivals and Folk Art - Διεθνές Συμβούλιο Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού Πολιτισμού και Παραδοσιακών Τεχνών) είναι από το Σάββατο η Κοινωφελής Επιχείρηση Τριφυλίας, καθώς και ο ιστορικός και δραστήριος Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών, μετά την αποδοχή των αιτημάτων εισδοχής τους από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF® στην αίθουσα της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα!

Στη γενική συνέλευση την Κοινωφελή Επιχείρηση Τριφυλίας εκπροσώπησαν η αντιδήμαρχος Χάιδω Παναγιωτοπούλου και η δημοτική υπάλληλος Φωτεινή Στυλιανού (ΠΕ Διοικητικού, με παράλληλα καθήκοντα Διοικητικού – Οικονομικού στην Κ.Ε.Π.Π.Α.ΠΕ.ΔΗ.Τ. και η οποία κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο ήταν η «ψυχή» της Κοινωφελούς Επιχείρησης και μαζί με τον πρώην δήμαρχο Παναγιώτη Κατσίβελα είχαν ετοιμάσει, προωθήσει και υποβάλει το φάκελο του αιτήματος), ενώ το Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών εκπροσώπησε η πρόεδρός του Βιβή Παντελάκη.

Μεταξύ άλλων, η κα Παναγιωτοπούλου έγραψε σχετικά στο λογαριασμό της στο facebook την Κυριακή: «Η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας Πολιτισμού Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος Δήμου Τριφυλίας είναι από χθες μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου των Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού Πολιτισμού και Παραδοσιακών Τεχνών (CIOFF).

Η αίτηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης υποστηρίχθηκε από τον κ. δήμαρχο Τριφυλίας Γεώργιο Λεβεντάκη και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας, της οποίας είναι πρόεδρος ο ίδιος ο κ. δήμαρχος.

Επίσης μέλος του παραπάνω οργανισμού έγινε και ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών με την πρωτοβουλία και επιμέλεια της προέδρου του κ. Βιβής Παντελάκη, η οποία είναι άξια συγχαρητηρίων και για την επιτυχία της αυτή! Ευχαριστούμε τις εκπροσώπους του Μ.Ε.Σ.Κ., κα Σόνια Τουρκολιά και κα Γεωργία Μπελογιάννη, ως επίσης και την Κατερίνα Δρούλια, ήδη μέλη του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος CIOFF, για τη στήριξη του αιτήματος μας και τη θετική ψήφο τους. Η θέση αυτή μας επιφορτίζει με ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη, για συνεργασία με όλους τους συλλόγους της περιοχής μας, για την προβολή του τόπου μας, την τουριστική του ανάπτυξη, το διακτινισμό και την προαγωγή, σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, του τοπικού και ελληνικού πολιτισμού μας, της λαϊκής μας παράδοσης, των ηθών και των εθίμων μας!».

Με τη σειρά της, η κα Παντελάκη έγραψε μεταξύ άλλων στο λογαριασμό της στο facebook: «Μέλος του CIOFF του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος είναι από το Σάββατο 30/11/2019 ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών. Η εισδοχή του Συλλόγου στο CIOFF είναι μια μεγάλη επιτυχία του Δ.Σ. Προσθέτει εξωστρέφεια στο Σύλλογο και τον κάνει μέλος του δικτύου για την παγκόσμια άυλη κληρονομιά. Στη συνέλευση συμμετείχαν και υποστήριξαν την εισδοχή οι εκπρόσωποι του Φεστιβάλ “Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες” και του ΜΕΣΚ, κυρίες Σόνια Τουρκολιά, Κατερίνα Δρούλια και Γεωργία Μπελόγιαννη. Η κα Δρούλια είναι μέλος και ως φυσικό πρόσωπο…».

Σημειώνεται ότι σε σχετικό δελτίο Τύπου του Δήμου Τριφυλίας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης στις 17 Ιουλίου 2019 αναφερόταν, μεταξύ άλλων: «Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας την 26η/07/2018 υπέβαλε αίτημα εισδοχής ως μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου των Οργανωτών Εκδηλώσεων Λαϊκού Πολιτισμού & Παραδοσιακών Τεχνών (CIOFF), αφού το ΦΕΚ σύστασής της είχε ήδη υποβληθεί 6 μήνες πριν και λάβει θετική απάντηση ως προς τη δυνατότητα υποβολής του αιτήματος.

Το αίτημα εντάχθηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος την 24η/11/2018 με θετική εισήγηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και ο δήμαρχος Τριφυλίας προσκλήθηκε επίσημα να υποστηρίξει το αίτημα. Πλην όμως στη Γενική Συνέλευση ο προεδρεύων αυτής αυθαίρετα και ανεξήγητα, με δική του απόφαση και όχι της γενικής συνέλευσης, δεν επέτρεψε το θέμα να συζητηθεί, αμφισβητώντας τη δυνατότητα των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων ως Ν.Π.Ι.Δ. να είναι μέλη του CIOFF, όταν ήδη δύο επιχειρήσεις Δήμων (Ιωαννίνων και Βέροιας) με την ίδια νομική μορφή ήταν μέλη του.

Το θέμα κατόπιν πιέσεων παραπέμφθηκε στο Διεθνές Νομικό Τμήμα του CIOFF και στη συνέχεια προς γνωμοδότηση από τους νομικούς του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, για να εξετασθεί κατά την ελληνική νομοθεσία.

Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα στις 12/07/2019 μας γνωστοποίησε πως κατά την Ελληνική Νομοθεσία και το Καταστατικό του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί την εισδοχή της ως μέλος, αφού αναγνωρισμένα παρουσιάζει σχετική με τους σκοπούς του CIOFF δραστηριότητα.

Κατόπιν της θετικής αυτής έκβασης, το αίτημα εισδοχής μέλους της Επιχείρησης του Δήμου μας, με την ήδη υπάρχουσα θετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, θα συζητηθεί στην επόμενη γενική συνέλευση...».

Η γενική συνέλευση διεξήχθη το Σάββατο και ομόφωνα έγινε η αποδοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τριφυλίας ως μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του CIOFF® ικανοποιώντας το αίτημα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας, το οποίο στήριξε και η σημερινή διοίκηση του Δήμου, και δικαιώνοντας την επιλογή του πρώην δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα!