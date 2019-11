Δεύτερη θέση και αργυρό μετάλλιο στην παγκόσμια Ολυμπιάδα για την ομάδα bitLab από την Καλαμάτα

Η ομάδα ρομποτικής bitbot, της bitLab Πληροφορικής από την Καλαμάτα, με προπονητή τον Λεωνίδα Φίλο, κατέκτησε την 2η θέση και αργυρό μετάλλιο στην παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής WRO, στην κατηγορία ρομποτικού ποδοσφαίρου.

Το ρομποτικό ποδόσφαιρο είναι από τις πιο δύσκολες κατηγορίες του διαγωνισμού, όπου τα παιδιά της κάθε ομάδας καλούνται να κατασκευάσουν 2 ρομπότ, συγκεκριμένων διαστάσεων και βάρους για να αντιμετωπίσουν τα 2 ρομπότ της αντίπαλης ομάδας σε έναν συναρπαστικό αγώνα, με σκοπό να σκοράρουν τα περισσότερα γκολ.

Ο διαγωνισμός φέτος, διεξήχθη στο Γκιούρ της Ουγγαρίας από 8 έως 10 Νοεμβρίου.

Είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που ομάδες της bitLab Πληροφορικής, παίρνουν την 1η θέση στον τελικό της Ελλάδας και έτσι εκπροσωπούν τη χώρα μας στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής με εξαιρετικές διακρίσεις (Top 16 - Κόστα Ρίκα 2017, Top 8 - Ταϊλάνδη 2018).

Την ελληνική αποστολή αποτέλεσαν οι μαθητές τις bitLab Πληροφορικής: Γιώργος Μπάκας, Νίκος Γιαννόπουλος, Κωνσταντής Καργάκος, Δημήτρης Κουτσιούκος και Ναπολέων Κωστούλας.

Η ομάδα έφτασε στον τελικό χωρίς ήττα και ήταν πρώτη στον όμιλό της.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των αγώνων:

Φάση Ομίλων:

Ελλάδα - Αραβικά Εμιράτα 5 - 0

Μαλαισία - Ελλάδα 1 - 3

Ελλάδα - Αυστραλία 4 - 0

Ιράν - Ελλάδα 0 - 5

Ελλάδα - Ρωσία 4 - 1

Χονγκ Κονγκ - Ελλάδα 0 – 4



Top 16:

Ελλάδα - Ταϊβάν 5 - 4

Top 8:

Βιετνάμ - Ελλάδα 4 – 5

Ημιτελικός:

Ελλάδα - Μαλαισία 6 - 2

Τελικός:

Μακάο - Ελλάδα 10 - 5



Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και ιδιαίτερα στα μέλη της αγωνιστικής ομάδας της bitLab Πληροφορικής, αφού με την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής, εξασφάλισαν την απευθείας εισαγωγή τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα συναφές με τη Ρομποτική.

Η bitLab Πληροφορική έχει εισέλθει στο χώρο της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής τα τελευταία 5 χρόνια, εκπαιδεύοντας παιδιά ηλικίας από 6 έως 17 ετών. Οι ομάδες της έχουν πάρει μέρος σε διαγωνισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις και σημαντικές διακρίσεις. Πρωτοστάτες αυτής της προσπάθειας είναι ο προπονητής των αγωνιστικών ομάδων και υπεύθυνος των προγραμμάτων Ρομποτικής για ηλικίες 10 – 17, Λεωνίδας Φίλος - BSc (Hons) in Computing, MSc in Integrated Services & Intelligent Network Engineering και η καθηγήτρια Πληροφορικής και υπεύθυνη των προγραμμάτων Ρομποτικής για ηλικίες 6 – 9, Λαμπρινή Κωνσταντάκη - BSc (Hons) in Computing.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν και ιδιαίτερα τους χορηγούς μας:

• Ίδρυμα Ωνάση

• Επιμελητήριο Μεσσηνίας