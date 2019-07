Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Αυλαία για την κορυφαία συνάντηση δημιουργών χορού

Από σήμερα ξεκινά δυναμικά το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που θα διαρκέσει φέτος μέχρι τις 28 Ιουλίου.

Σήμερα και αύριο στις 19:30, στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, η Joy Alpuerto Ritter κάνει την πρώτη εμφάνισή της στην Ελλάδα με το έργο της Babae, μια σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το Χορό των Μαγισσών (Witch Dance) της Mary Wigman. Το Babae, που σημαίνει «γυναίκα» στα Tagalog (γλώσσα των Φιλιππίνων), πρωτοπαρουσιάστηκε στο Witch Dance Project (Sophiensaele, Βερολίνο) το 2016.

Επίσης, στις 22:00, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, η πολυαναμενόμενη ομάδα χιπ χοπ Cie Accrorap (Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο της La Rochelle / CCN de la Rochelle) του Kader Attou, παρουσιάζει το παγκοσμίου φήμης έργο The Roots. Tα τελευταία είκοσι χρόνια, ο Kader Attou προσεγγίζει το χορό μέσα από την ανάλυση και ανάμειξη διαφορετικών χορευτικών ειδών, όπως το hip hop, το ινδικό kathak και ο σύγχρονος χορός.

Ο Josef Nadj συμμετέχει και φέτος στο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το έργο Mnemosyne. Η Mnemosyne (Μνημοσύνη) εκφράζει τη μνήμη ενός κόσμου: του κόσμου του χορογράφου και εικαστικού καλλιτέχνη Josef Nadj. Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη του παράσταση, ο Nadj δημιουργεί ένα έργο σφαιρικό, φωτογραφικό εγχείρημα και ερμηνευτικό δρώμενο μαζί.

Το δρώμενο θα φιλοξενηθεί στα Παρασκήνια της Κεντρικής Σκηνής Μεγάρου Χορού Καλαμάτας το Σάββατο 20 Ιουλίου, 12:00, 14:00, 19:00 και 23:50, την Κυριακή 21 Ιουλίου, 12:00, 14:00, 19:00 και 23:50 και τη Δευτέρα 22 Ιουλίου, 12:00, 14:00, 19:00 και 21:00. Η έκθεση φωτογραφίας θα φιλοξενηθεί 19 μέχρι 23 Ιουλίου στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Στις 20 Ιουλίου οι δωρεάν παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας ξεκινούν στις 21:00 με τους Βρετανούς TrashDollys. Τέσσερις χαρακτήρες βρίσκουν καταφύγιο σε ένα ξεχασμένο σοκάκι, το Cape Alley. Κάθε βράδυ το Cape Alley μεταμορφώνεται σε σκληρό βαριετέ, φωτισμένο από έναν ανεμοστρόβιλο ανθρώπινων μελών, ρυθμικών τελετουργικών και αστείας λογομαχίας. Η ομάδα παρουσιάζει έργο της για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Στις 21 Ιουλίου, στις 19:30, στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού, το χορογραφικό δίδυμο arisandmartha (Άρης Παπαδόπουλος και Μάρθα Πασακοπούλου), υλοποιεί την ιδέα ενός σύγχρονου, επινοημένου τελετουργικού και μας τοποθετεί σε έναν κόσμο μεταιχμιακό, όπου τα πάντα αποκτούν σημασία γιατί απλώς βρίσκονται εκεί. Το έργο Lucy. tutorial for a ritual δανείζεται τον τίτλο του από τον αμφιλεγόμενο, διάσημο σκελετό αυστραλοπίθηκου που ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία το 1974.

Την ίδια μέρα στις 21:00 στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας ο Andi Xhuma παρουσιάζει το Tipping point, μια παράσταση που πραγματεύεται τη σχέση της μουσικής και του ρυθμού με το χορευτή, ενώ στις 22:00 στην Κεντρική Σκηνή η ομάδα kabinet k (Joke Laureyns & Kwint Manshoven) κάνει την πρώτη εμφάνισή της Ελλάδα. Το Invisible, με επτά χορευτές από διαφορετικές ηλικίες, είναι μια παράσταση για την κάθαρση, την ελπίδα και την παρηγοριά που διερευνά τί συμβαίνει όταν οι άνθρωποι χάσουν τα σημεία αναφοράς τους.

Ακολουθούν η ομάδα Le Galactik Ensemble, η Lali Ayguade, ο Link Berthomieux, οι δύο επόμενες ελληνικές συμμετοχές – η ομάδα κι όμΩς κινείται και η Κατερίνα Ανδρέου– ενώ το δεύτερο Σαββατοκύριακο, 26-28 Ιουλίου, πρωταγωνιστές είναι δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης, δύο δημιουργοί από διαφορετικά πεδία, ο Akram Khan με το έργο του Until the Lions και ο Bela Tarr.