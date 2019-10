Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών Καλαμάτας: Με βραβεύσεις και πανηγυρισμούς η λήξη

Με βραβεύσεις και πανηγυρισμούς η λήξη Δημοσιεύτηκε από ΘΑΡΡΟΣ News στις Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2019

Χθες στο γήπεδο της Τέντας πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του 3ου Διεθνούς Διαγωνισμού Χορωδιών με τις χορωδίες να αγωνιούν για το μεγάλο νικητή, αλλά και τα αποτελέσματα ανά κατηγορία.Για το Φετινό Φεστιβάλ μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η χορωδία «Viva» από τη Νορβηγία.Να σημειωθεί ότι συνολικά απονεμήθηκαν 28 χρυσά, 14 ασημένια και 2 χάλκινα βραβεία, ενώ αρκετά από αυτά τα απέσπασαν και χορωδίες από την πόλη μας.Category A2 - Equal Voices – Difficulty Level IVIVA (Norway)conducted by Ina Cecilie Hjelmervik OlufsenCategory B1 - Mixed Choirs – Difficulty Level IIShenzhen Luohu Sound of Harmonies Choir (China)conducted by Ya Qin LiuCategory B2 - Equal Voices – Difficulty Level IIShenzhen Luohu Philharmonic Chamber Choir (China)conducted by Ya Qin LiuCategory G1 - Children's ChoirsChildren's Choir of Music School of Athens (Greece)conducted by Nikolaos PrigkasCategory G2 - Youth Choirs of equal voicesSonorae (Greece)conducted by Aikaterini TsitsaCategory G3 - Youth Choirs of mixed voicesMixed Choir of Music School of Kalamata – Creating Memories (Greece)conducted by Nikolaos PrigkasCategory S - Sacred Choral MusicToraya Choir Jakarta (Indonesia)conducted by Rainier RevireinoCategory F - FolkloreToraya Choir Jakarta (Indonesia)conducted by Rainier Revireino