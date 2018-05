Εθελοντικός καθαρισμός στην Καρδαμύλη

Εθελοντικός καθαρισμός πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Καρδαμύλη, στο πλαίσιο της πανελλήνιας εκστρατείας Let’s do it in Greece.

Κι όπως αναφέρει η ιατρός παθολόγος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Καθαρή Μάνη», Σοφία Χριστοφιλοπούλου, σε σχετική ανακοίνωση: «Καθαρίσαμε τους δρόμους και τις παραλίες Ριτσά και Καλαμίτσι, καθώς και τμήμα του κεντρικού δρόμου Στούπα-Καρδαμύλη. Δυστυχώς, διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι το 80% των απορριμμάτων στην άκρη του δρόμου και στις παραλίες είναι ανακυκλώσιμα (πλαστικά μπουκάλια νερού, ποτήρια καφέ, κουτάκια αλουμινίου, πλαστικές σακούλες κ.ά.), το οποίο μας δείχνει τι δουλειά πρέπει να γίνει από όλους μας και, κυρίως, τους Δήμους για την εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων, αλλά και την αναγκαιότητα τοποθέτησης περισσοτέρων μπλε κάδων στις κοινότητες που ζούμε. Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές που συμμετέχουν και υποστηρίζουν τον εθελοντισμό και δίνουν το καλό παράδειγμα και στους υπόλοιπους δημότες.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή Δυτικής Μάνης να είναι, όχι μόνο αρωγός, αλλά και πρωτοπόρος σε τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό μας. Εμείς θα είμαστε σύμμαχοί τους».