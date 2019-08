Εκδηλώσεις του Μανιατακείου Ιδρύματος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»



Ρήγας Βελενστινλής



Το Μανιατάκειον Ίδρυμα, φορέας της ιστορίας και θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Πελοποννήσου, με επίκεντρο τη Μεσσηνία και πιστό στους καταστατικούς του σκοπούς, προετοιμάζει τη συμμετοχή του στους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, συμμετέχοντας στη διεύρυνση του διαλόγου για την πορεία του ελληνικού κράτους από τις αρχές του 19ου αιώνα έως τις αρχές του 21ου.

Η ανάδειξη της ελληνικής Επανάστασης, σε διεθνούς σπουδαιότητας ιστορικό γεγονός, απαιτεί προγραμματισμό 2ετίας, προκειμένου να προσεγγίσουμε καλύτερα το παρελθόν, να αντιληφθούμε το αποτύπωμά του στο παρόν και να διαμορφώσουμε το μέλλον.

Ορισμένοι από τους άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστούν οι εκδηλώσεις του ιδρύματος, είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η κατανόηση της ίδιας της Επανάστασης ως ένα πολυδιάστατο γεγονός, η προεπαναστατική περίοδος και η σημασία του Αγώνα για τη σύσταση του ελληνικού κράτους, ως και η ανάδειξή του σε μείζον ευρωπαϊκό και διεθνές φαινόμενο. Ενδεικτικά αναφέρεται ο ήδη υπάρχον προγραμματισμός για το επόμενο 16μηνο:

1. Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «1821-2021: Αναζήτηση του νοήματος της εθνικής επετείου». Επιπλέον στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το βιβλίο της Μπαλωτή Ξ., «Μαιζών: Ένας μεγάλος φιλέλληνας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

2. Επανέκδοση της Αλληλογραφίας του Ιωάννη Καποδίστρια με το Στρατάρχη Νικολά Ζοζέφ Μαιζών, με αφορμή την επέτειο δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια την 27η Σεπτεμβρίου 1831.

3. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα του βιβλίου του Dimo Stephanapoli, «VOYAGE DE DIMO ET NICOLO STEPHANOPOLI EN GRECE, PENDANT LES ANEES V ES V1, (1797 ET 1798 V ST.): D’Apres Deux Missions, Dont l’une Du Gouvernement Francais, Et l’Autre Du General en Chef Bonaparte», σε συνεργασία με το Κέντρο Ναπολεόντειων Μελετών στο Παρίσι, “Souvenir Napoleonien“.

4. Διοργάνωση Διεθνούς Ημερίδας με τίτλο «Κοινές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού και ρωσικού λαού. Η συμβολή της Ρωσίας στην απελευθέρωση των Ελλήνων. Η θρυλική Ναυμαχία του Ναυαρίνου», σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα, τον Ιούλιο του 2020.

5. Συνδιοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «Η συνεισφορά της Ελληνικής διασποράς στην Ελληνική επανάσταση του 1821», σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Τεργέστης, την Ελληνική παροικία της Τεργέστης και άλλους επιστημονικούς φορείς. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2021.

Οι παραπάνω δράσεις έχουν ήδη αποφασιστεί και βρίσκονται σε διαδικασία υλοποίησης. Το ίδρυμα συζητά με διάφορους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για επιπλέον εμπλουτισμό του προγράμματος.

Το 1959, ο Γάλλος Υπουργός Πολιτισμού του στρατηγού Ντε Γκώλ, Αντρέ Μαλρώ, είχε αναφέρει κατά την εκφώνηση της εμβληματικής του ομιλίας, με αφορμή την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης, ότι «μια κρυφή Ελλάδα υπάρχει στην καρδιά όλων των ανθρώπων της Δύσης», διαπίστωση που παραμένει επίκαιρη.

Οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 είναι εθνική υπόθεση, αλλά και στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσουμε. Η χώρα μας έχει την ευκαιρία να τιμήσει και να γιορτάσει, πατώντας σταθερά στο παρελθόν και εν τέλει να ατενίσει το μέλλον με αυτοπεποίθηση.