Εκπαιδευτικές δράσεις με την υποστήριξη της Google στο Δήμο Μεσσήνης

Σε συνέχεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα και Διαδικτύου ο Δήμος Μεσσήνης και η ΔΕΥΑΜ αναπτύσσουν στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση και συνεχή επιμόρφωση, την ανάγκη για εναρμόνιση με τη νέα ψηφιακή εποχή και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στον προγραμματισμό.

Οι δράσεις είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες.

Συγκεκριμένα:

•Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, στις 18.30, σε συνεργασία με το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων), διοργανώνεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης εκδήλωση με θέμα “Νέοι και Διαδίκτυο”. Η εκδήλωση αφορά όλους τους νέους και γονείς. Θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες - οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες αλλά και θα εντοπιστούν οι πιθανοί κίνδυνοι που κρύβονται για τους νέους.

•Επίσης, θα υλοποιηθούν 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακής κωδικοποίησης, ξεκινώντας τον 1o εκπαιδευτικό κύκλο στις 10 και 11 Νοεμβρίου. Η δράση με τίτλο “Workshops for digital coding skills targeted to school students in Greece” - με τη θεσμική υποστήριξη του ΕΙΤ (European Institute for Innovation and Technology) και της Google - έχει στόχο να φέρει τους συμμετέχοντες μαθητές πιο κοντά στον προγραμματισμό μέσα από έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο, ενώ στο τέλος του κύκλου σεμιναρίων οι μαθητές θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν την δική τους εφαρμογή για κινητό.