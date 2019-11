Εκπαιδευτική επίσκεψη καθηγητών του Γυμνασίου Θουρίας στη Γερμανία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που υλοποιεί το Γυμνάσιο Θουρίας με θέμα “What goes around comes around” πέντε καθηγητές ταξίδεψαν στο Κρέφελντ της Γερμανίας από τις 4 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα οι Τσιμικλής Δημήτριος, Πολυχρονοπούλου Μαρία, Παπαχριστοπούλου Βασιλική, Δρογκάρη Αντωνία και Ντυμένος Αναστάσιος πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο σχολείο Gesamtschule Uerdingen.

Εκεί είχαν μια πρώτη γνωριμία με το γερμανικό σχολικό σύστημα, αφού παρακολούθησαν μαθήματα σε διάφορες τάξεις και ενημερώθηκαν για τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί τους στο γερμανικό σχολείο.

Μία από τις τεχνικές ήταν το θέατρο μέσα στην τάξη. Οι υποδομές του γερμανικού σχολείου είναι αξιοσημείωτες. Έχουν εργαστήρια υπολογιστών που διαθέτουν τρισδιάστατους εκτυπωτές. Επίσης έχουν εργαστήρια τύπου “master chef”, στα οποία οι μαθητές μαζί με καθηγητές μπορούν να μαγειρεύουν το μεσημεριανό τους φαγητό.

Οι Έλληνες καθηγητές είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το Γυμνάσιο Θουρίας και την ευρύτερη περιοχή των χωριών από τα οποία προέρχονται οι μαθητές, στο σύλλογο των εκεί καθηγητών αλλά και στην αντιδήμαρχο του Κρέφελντ.

Στο περιθώριο της επίσκεψης γνώρισαν το Krefeld και είχαν επίσκεψη στο μεσαιωνικό τμήμα της πόλης "Linn". Επίσης, είχαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Ντίσελντορφ και γνώρισαν τη γερμανική κουζίνα και την παλιά πόλη. Τέλος, η επίσκεψη συνέπεσε με την παραδοσιακή γιορτή του Αγίου Μαρτίνου, που ήταν μια όμορφη εμπειρία για τους συμμετέχοντες.

Η δε φιλοξενία και η όλη εξυπηρέτηση από τους Γερμανούς καθηγητές ήταν αξιοσημείωτες και ξεπέρασαν όλες τις προσδοκίες.

Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα είναι διετές και θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις μαθητών και καθηγητών. Την άνοιξη του 2020 θα επισκεφθούν το Γυμνάσιο Θουρίας οι Γερμανοί καθηγητές, ενώ λίγο αργότερα μαθητές του Γυμνασίου Θουρίας θα επισκεφθούν και θα φιλοξενηθούν στην Γερμανία. Επίσης, το φθινόπωρο του 2020 μαθητές από τη Γερμανία θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2021, με την τελευταία επίσκεψη των ελλήνων μαθητών και καθηγητών στη Γερμανία.