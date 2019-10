Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και ενήλικες από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος Keep Dancing, το πρόγραμμα συνεχίζεται με νέο κύκλο σεμιναρίων και σκοπό την καθιέρωση εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές κατά τη διάρκεια του έτους.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση των μαθητών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και επιδιώκοντας τη διεύρυνση των δράσεών του κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώνει για την περίοδο 2019-2020 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Keep Dancing.

Αυτό διεξάγεται σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας και περιλαμβάνει σεμινάρια σύγχρονου χορού για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με καταξιωμένους καθηγητές χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκοπός του προγράμματος είναι η καθιέρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων από προσκεκλημένους καθηγητές, η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού περιεχομένου, η τροφοδότηση των μαθητών με σημαντικά ερεθίσματα γύρω από την τέχνη του σύγχρονου χορού, καθώς και η υποστήριξη των ταλέντων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Για την περίοδο 2019-2020 στο πρόγραμμα Keep Dancing εισάγονται και εργαστήρια ενηλίκων με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων στον χώρο της κίνησης.



Το δε πρόγραμμα σεμιναρίων μέχρι και το Δεκέμβριο 2019 είναι το εξής:

9 - 10 Noεμβρίου 2019: ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΡΟYΖΑΣ, ΜΑΘΗΜΑ ΣYΓΧΡΟΝΟY ΧΟΡΟY ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ (Ηλικίες: 50+)



7- 8 Δεκεμβρίου 2019: ΕΜY ΚΟΡΦΙΑ, ΤΟ ΜΠΑΛEΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤOΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.