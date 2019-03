Ελληνική βιντεοτέχνη στην Καλαμάτα και στην Τενερίφη από το Video Art Μηδέν

Ένα αφιέρωμα στην ελληνική βιντεοτέχνη θα παρουσιάσει το Κέντρο Τέχνης Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Video Art Μηδέν, την ερχόμενη Πέμπτη, 21 Μαρτίου, στις 8.00 το βράδυ.Το αφιέρωμα θα ξεκινήσει με μια διάλεξη για την ιστορία και την εξέλιξη της βιντεοτέχνης στην Ελλάδα, ενώ θα ακολουθήσουν προβολές έργων σύγχρονης βιντεοτέχνης από γνωστούς και νέους Έλληνες καλλιτέχνες, με ομιλήτρια- επιμελήτρια την καλλιτεχνική διευθύντρια του Video Art Μηδέν, Γιούλα Παπαδοπούλου.Το Κέντρο Tέχνης Καλαμάτας είναι ο εκθεσιακός χώρος του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Καλαμάτας (Ναυαρίνου 8, παραλία Καλαμάτας, τηλ. 2721028864).Διάλεξη: «Σταθμοί στην ιστορία της βιντεοτέχνης στην Ελλάδα» (διάρκεια: περίπου 30 λεπτά).Προβολές: Anatomy of silence (διάρκεια: 33 λεπτά)Πρόκειται για μια ενότητα ελληνικής βιντεοτέχνης, η οποία συγκεντρώνει εικαστικά έργα που σχολιάζουν σιωπηρά αλλά αιχμηρά την ανθρώπινη ύπαρξη, μέσα από δυνατές συμβολικές εικόνες και μινιμαλιστικές δράσεις.Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:1. Μπάμπης Βενετόπουλος, Ship of Fools, Ελλάδα 2017, 3.322. For Cancel [Τάκης Ζερδεβάς, Ζωή Πυρίνη, Μάκης Φάρος], Through the wasteland, Ελλάδα 2018, 6.293. Μάκης Φάρος, The will, Ελλάδα 2018, 4.014. Γιούλα Παπαδοπούλου, Fall, Ελλάδα 2018, 1.515. Πόλυ Κοκκινιά, Out my body, Ελλάδα 2005, 1.596. Αλέξανδρος Κακλαμάνος, Skin Shedding, Ελλάδα 2016, 7.577. Φώτης Κολοκυθάς, Point, Ελλάδα 2017, 2.258. Γιάννης Παππάς, Reflex, Γερμανία 2017 1.349. Άννα Βάσωφ, Popcorn Free Throws, Αυστρία 2018, 1.32Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Video Art Μηδέν για την προώθηση της σύγχρονης ελληνικής βιντεοτέχνης στο εξωτερικό, η ίδια ενότητα θα ταξιδέψει στις αρχές Απριλίου στην Τενερίφη, όπου θα παρουσιαστεί στο Espacio Enter, ένα μεγάλο φεστιβάλ για τις ψηφιακές τέχνες και τα νέα μέσα, που λαμβάνει χώρα στο TEA-Tenerife Espacio de las Artes (2-7 Απριλίου 2019) και φιλοξενεί επιλογές από πολλές σημαντικές και ιστορικές διοργανώσεις, όπως, μεταξύ άλλων, η Ars Electronica και η Art Futura.Περισσότερες πληροφορίες για το Espacio Enter στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.espacioenter.net