Ενημερωτική ημερίδα για την προστασία από φυσικές καταστροφές

Με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της πρόληψης, αλλά και της αυτοπροστασίας των πολιτών σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι σεισμοί, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ), σε συνεργασία με την εταιρεία «Παπαστράτος», διοργανώνει την Κυριακή στην Καλαμάτα ειδική εκδήλωση.

Η Καλαμάτα είναι η 21η πόλη που πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση από τις περίπου 25 συνολικά, οι οποίες επιλέχθηκαν καθώς στο παρελθόν έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως ο καταστρεπτικός σεισμός της Καλαμάτας το 1986 ή φονική πλημμύρα του Σεπτεμβρίου του 2016.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που υλοποιείται, η επιλογή των πόλεων έγινε με βάση στατιστικά στοιχεία φυσικών καταστροφών που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.



Στην Καλαμάτα

Η εκδήλωση στην Καλαμάτα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, στις 10.00 το πρωί, στον πολυχώρο House by Phaos (οδός Σφακτηρίας 18).

Η εκπαιδευτική δράση γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Act to Protect” που υλοποιεί η ΕΟΔ με την υποστήριξη της εταιρείας Παπαστράτος.

Με την ολοκλήρωσή της, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης θα ενημερώσουν τους πολίτες και θα δώσουν οδηγίες για καλές πρακτικές, συμβουλές πρόληψης, διαχείρισης της κρίσης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων μετά τη φυσική καταστροφή. Παράλληλα, θα παρέχονται οδηγίες πρώτων βοηθειών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε ενήλικες πολίτες και έχουν διάρκεια 4 ωρών.



“Act to Protect”

Το “Act to Protect” είναι ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 25 ενημερωτικών ανοιχτών ημερίδων, ενώ η διάρκειά του είναι επτά μήνες, με έναρξη το Μάιο.

Από το Μάιο του 2019 η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και η Παπαστράτος «ταξιδεύουν» σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό τα Νέα Μουδανιά της Χαλκιδικής και τελευταίο σταθμό κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος τη Σιθωνία Χαλκιδικής. Άλλες περιοχές που έχει υλοποιηθεί η εκπαιδευτική ημερίδα είναι η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Σάμος, η Χίος, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Κεφαλλονιά, η Χαλκίδα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Σπάρτη, το Ναύπλιο, η Κόρινθος, ο Πύργος και η Τρίπολη.

Πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί: Τρεις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών με ενδεχομένως οδυνηρές συνέπειες. Ορισμένες φορές έρχονται ως συνέπεια της φύσης του κατά τα άλλα πολύ φιλόξενου πλανήτη μας. Αρκετές, όμως, εξαιρουμένων των σεισμών, ως συνέπεια λανθασμένης ανθρώπινης παρέμβασης.

Ενημέρωση, πρόληψη, διαχείριση: Τρία απαραίτητα και αλληλένδετα βήματα, που με αυτήν τη σειρά οδηγούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας φυσικής καταστροφής.

Χρειάζεται, λοιπόν, όλοι οι πολίτες να ενημερωθούμε, να κατανοήσουμε τόσο το πριν όσο και το μετά και να μάθουμε πώς η σωστή πρόληψη και η ετοιμότητα είναι ο μόνος τρόπος για να διαχειριστούμε έγκαιρα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, να παρέχουμε βοήθεια και να ελαχιστοποιήσουμε ατυχήματα και απώλειες.

Εξίσου σημαντική με την αυτοπροστασία, όμως, είναι και η βοήθεια στο διπλανό μας. Έτσι, οι τρεις θεματικές ενότητες της εκδήλωσης πλαισιώνονται από μια τέταρτη, με αναλυτικές οδηγίες Παροχής Πρώτων Βοηθειών.





