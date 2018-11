Επίσκεψη του ακαδημαϊκού Σταμάτη Κριμιζή στην Καλαμάτα

Ο ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής θα βρίσκεται στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά την Παρασκευή 9/11 το πρωί, οπότε θα μιλήσει στους μαθητές και τις μαθήτριες.

Το απόγευμα στις 7.00 ο καθηγητής θα μιλήσει στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου. Θέμα της ομιλίας θα είναι «Η 41χρονη Οδύσσεια των Voyagers και η Μελλοντική Εξερεύνηση του Διαστρικού Χώρου με το Interstellar Probe» (είσοδος ελεύθερη). Στην είσοδο του αμφιθεάτρου θα υπάρχει το βιβλίο του καθηγητή: «Ταξίδι στο Ηλιακό Σύστημα» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Να σημειωθεί πως την εκδήλωση υποστηρίζει το βιβλιοπωλείο «Βιβλιόπολις».



Σύντομο βιογραφικό του καθηγητή

Ο ακαδημαϊκός Σταμάτιος Κριμιζής έλαβε το πτυχίο του στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα (1961), το Masters (1963) και Διδακτορικό (1965) στη Φυσική από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, όπου και υπηρέτησε ως καθηγητής. Το 1968 μετακινήθηκε στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, έγινε επιστημονικός διευθυντής το 1980, επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος το 1991 και ομότιμος διευθυντής το 2004.

Πέρα από τις διοικητικές του δραστηριότητες είναι επικεφαλής ερευνητής σε διάφορες διαστημικές αποστολές της NASA, συμπεριλαμβανομένων των Voyagers 1, 2 στους εξωτερικούς πλανήτες, τη Διαστρική Αποστολή Voyager και την αποστολή του Cassini-Huygens στον Κρόνο και Τιτάνα.

Έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει όργανα που έχουν ταξιδέψει και στους εννέα κλασσικούς πλανήτες.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 600 εργασίες σε περιοδικά με κριτές και βιβλία με πάνω από 19.000 ετεροαναφορές, σχετικά με τη φυσική του Ηλίου, το μεσοαστρικό χώρο, τις πλανητικές μαγνητόσφαιρες και την ηλιόσφαιρα.

Εκλέχθηκε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 2004 στην έδρα Επιστήμης του Διαστήματος, υπηρέτησε ως εκπρόσωπος της Ελλάδος στο συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), (2006-2010) και ως πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), (2010-2013).

Το 1999 η International Astronomical Union μετονόμασε τον αστεροειδή 1979 UΗ σε 8323 Krimigis προς τιμήν του.



Τελευταίες διακρίσεις

•το (τρίτο) Medal for Exceptional Scientific Achievement (2014) της NASA

•Cassini Medal της Ευρωπαϊκής Γεωφυσικής Ένωσης (2014)

•Trophy for Life time Achievement (2015) του Smithsonian National Airand Space Museum(NASM) στην Ουάσινγκτον

•Space Flight Award (2015) της Αμερικανικής Αστροναυτικής Εταιρείας

•NASMTrophy for Current Achievement(NewHorizonsTeam-2016)

•NASA Exceptional Public Service Medal(2016)

•Theodorevon Karman Award (2017) της Διεθνούς Ακαδημίας Αστροναυτικής

Εξελέγη μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (2017).