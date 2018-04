Επεξεργαστές «Kalamata» ετοιμάζει η Apple

Apple Plans to Use Its Own Chips in Macs From 2020, Replacing Intel

Δικούς της επεξεργαστές για τα Mac φέρεται να σχεδιάζει η Apple σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg το οποίο ισχυρίζεται ότι θα ο κολοσσός της Σίλικον Βάλλεϊ θα έχει σπάσει την συνεργασία με την Intel μέχρι και το 2020. Η πρωτοβουλία της Apple, μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα κι άγνωστο γιατί, φέρει την κωδική ονομασία… «Καλαμάτα» (kalamata) και αποτελεί μέρος της προσπάθειας της εταιρείας να κατασκευάζει με παρόμοιo τρόπο όλες τις «ηλεκτρονικές της συσκευές της, υπολογιστές Mac, iPhones και iPads ώστε να είναι ακόμα πιο συμβατές μεταξύ τους.Να υπενθυμίσουμε ότι η εταιρεία σχεδιάζει ήδη τα δικά της τσιπ, A-series τα οποία χρησιμοποιεί σε iPhones και iPads.Ωστόσο τα σχέδια για τους επεξεργαστές των Mac βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και η μετάβαση από αυτούς της Intel στα δικά της προϊόντα θα χρειαστεί να γίνει σταδιακά και με προσοχή, αρχής γενομένης από την πρωτοβουλία «Marzipan» για iOS 12 και macOS 10.14 η οποία θα επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργούν μια ενιαία εφαρμογή που θα μπορεί να τρέχει και σε iOS και macOS.Εάν τα σχέδια αυτά υλοποιηθούν θα δώσουν στην εταιρεία μια πρόσθετη ελευθερία σχετικά με τη δημιουργία και παρουσίαση νέων προϊόντων αφού η Apple δεν θα είναι αναγκασμένη να περιμένει πότε η Intel θα κυκλοφορήσει τους νέους της επεξεργαστές για να προχωρήσει στην ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών στα μοντέλα της. Κατά συνέπεια αυτό θα επέτρεπε στην εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο της Καλιφόρνιας να διαφοροποιείται ταχύτερα από τον ανταγωνισμό.Με την αλλαγή αυτή η Apple θα γινόταν και ο μοναδικός κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιούσε επεξεργαστές που παράγει η ίδια αφού τόσο η Dell Technologies Inc., όσο και οι HP Inc., Lenovo Group Ltd. και Asustek Computer Inc. χρησιμοποιούν τσιπ της Intel.Σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς οι επεξεργαστές που θα κατασκευάζει η ίδια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν υπολογιστικά συστήματα με καλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας, όπως έχει συμβεί με τα iPads που χρησιμοποιούν πλέον επεξεργαστές της Apple.Να υπενθυμίσουμε ότι η Apple έχει ήδη αρχίσει να χρησιμοποιεί τους προσαρμοσμένους επεξεργαστές Τ1 και Τ2 στα MacBook Pro και iMac Pro ενώ φήμες αναφέρουν πως σχεδιάζει να ενσωματώσει προσαρμοσμένους συν-επεξεργαστές στα Mac που θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο έτος. Προηγούμενες φήμες ανέφεραν ότι η εταιρεία προωθεί αντίστοιχες λύσεις και εξετάζει νέες ώστε να μειώσει την εξάρτησή από την Intel αλλά κι από την Qualcomm.Μια ενδεχόμενη απομάκρυνση της Apple από την Intel θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην δεύτερη αφού η Apple εισφέρει περί το 5% των ετήσιων εσόδων της Intel. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Intel σημειώνει μεγάλη πτώση μετά την είδηση αυτή κατακρημνίζοντας ακόμα περισσότερο τους ήδη κινούμενους πτωτικά αμερικανικούς δείκτες.insider.gr