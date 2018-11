Επιτέλους ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την ελιά και το λάδι ξεκινά στην Καλαμάτα

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Πελοποννήσου ανακοινώνει τη ίδρυση ενός νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιόλαδου»/«Master of Science (M.Sc.) in Technology and Quality of Table Olives and Olive Oil».Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. διοργανώνεται για πρώτη χρονιά και αναμένεται να ξεκινήσει το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Καλούνται όσοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ..Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, που θα ήθελαν να εξειδικευτούν σε αντικείμενα του ελαιοκομικού τομέα.Απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ, που σχετίζονται με την καλλιέργεια του δένδρου της ελιάς, καθώς και την παραγωγή και την τεχνολογία της ελιάς, του ελαιολάδου αλλά και των τροφίμων και της εστίασης, σε στελέχη εργαστηρίων, σε συμβούλους, αλλά και σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την επιτραπέζια ελιά το ελαιόλαδο την παραγωγή και την τεχνολογία τους, συμπεριλαμβανομένων και όλων των μεταποιημένων προϊόντων τους.Η διάρκεια του Π.Μ.Σ είναι τρία εξάμηνα και η παρακολούθηση του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Τεχνολογία και Ποιότητα Επιτραπέζιας Ελιάς και Ελαιολάδου / Master οf Science (M.Sc) in Technology and Quality of Οlives and Olive Oil»Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το αντικείμενο σπουδών των οποίων είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων, της Γεωπονίας, της Χημείας και της Οικονομίας και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Επιστημονικών Αντικειμένων του Αγροδιατροφικού Τομέα, χωρίς να αποκλείονται άλλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της τεχνολογίας τροφίμων.Οι καταληκτικές ημερομηνίες αιτήσεων εγγραφής και η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά τις δηλώσεις υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος .Η εκδήλωση ενδιαφέροντος καθώς τα ΦΕΚ ίδρυσης και κανονισμού είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΤΕΤΡΟ http://www.tetro.teikal.gr/index.php/2016-04-08-09-18-11 ΤΕΙ ΠελοποννήσουΔιεύθυνση ΠΜΣΤμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων