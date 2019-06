Η πρώτη καλοκαιρινή απόδραση στην Costa Navarino

Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο The Romanos, a Luxury Collection Resort

Η Costa Navarino υποδέχεται το καλοκαίρι, καλωσορίζοντας μικρούς και μεγάλους για στιγμές χαλάρωσης, ανανέωσης και εξερεύνησης.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 14-17 Ιουνίου, αποτελεί την καλύτερη αφορμή για την πρώτη καλοκαιρινή απόδραση, στο ξενοδοχείο The Romanos, a Luxury Collection Resort. Μια εμπειρία διακοπών, γεμάτη από στιγμές ξεκούρασης στην παραλία The Dunes Beach ή απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα από το εστιατόριο Barbouni. Ένα τριήμερο με ιδιαίτερες προτάσεις τοπικής και διεθνούς κουζίνας, αλλά και με ανανέωση στο στο πολυβραβευμένο Anazoe Spa με signature ελαιοθεραπείες®.

Το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, η αμμώδης παραλία, οι φυσικές ομορφιές, τα δεκάδες αθλήματα στη φύση και τη θάλασσα, αλλά και το πλήρως ανανεωμένο με τρεις νέες νεροτσουλήθρες υδάτινο πάρκο, είναι έτοιμα να κάνουν τις ηλιόλουστες μέρες του καλοκαιριού ακόμα πιο λαμπερές. Η ψυχαγωγία συνεχίζεται στο ανανεωμένο αμερικανικό Diner, με μπόουλινγκ, θρεπτικά γεύματα και smoothies.

Ειδικά για το τριήμερο του Aγίου Πνεύματος 14-17 Ιουνίου οι διακοπές στο The Romanos, a Luxury Collection Resort αποτελούν την ιδανική επιλογή για όλη την οικογένεια, με πρόγραμμα που περιλαμβάνει:2 διανυκτερεύσεις με πρωινό, δωρεάν διαμονή για τα παιδιά, ένα δείπνο για δύο ενήλικες και έως δύο παιδιά στο εστιατόριο Morias, πρόσβαση στο Romanos Health Club με εσωτερική πισίνα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και ομαδικά τμήματα Pilates, Yoga, aquarobics, stretching.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να καλέσετε στο 27230-97000, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του The Romanos, a Luxury Collection Resort.