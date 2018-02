Η Costa Navarino υποδέχεται γκόλφερς από όλο τον κόσμο στο 2ο Messinia Pro-Am

Όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή αθλητών και φίλων του γκολφ στην Costa Navarino, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του 2ου διεθνoύς τουρνουά Messinia Pro-Am, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 21-24 Φεβρουαρίου.Το πρόγραμμα του 2ου Messinia Pro-Am αρχίζει επίσημα την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, με την παραλαβή των αγωνιστικών πακέτων. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση των γκολφέρ στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course. Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, η Costa Navarino καλωσορίζει τους συμμετέχοντες στο τουρνουά με το θεματικό “All That Jazz” Welcome Reception, ενώ την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, ξεκινάει η δράση με τις 44 ομάδες να μοιράζονται αγωνιστικά στα δύο γήπεδα.Την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, 2η ημέρα των αγώνων, το τουρνουά εμπλουτίζεται με τη θεματική βραδιά “Rock ‘n’ Roll” Charity Night. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι καλεσμένοι στο παιχνίδι μπόουλινγκ με τίτλο: “A good cause to STRIKE” στο οποίο για κάθε κορίνα που θα πέφτει ένα αντίστοιχο ποσό θα προσφέρεται στα «Παιδικά Χωριά SOS». Η φιλανθρωπική βραδιά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δράση των Παιδικών Χωριών SOS, ενώ παράλληλα όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν και online μέσω του συνδέσμου: https://messiniaproam.costanavarino.com/charity.html Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου ολοκληρώνονται οι αγώνες στα πολυβραβευμένα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course, με το “Shiny” Gala Dinner και την απονομή βραβείων στους νικητές, για το εορταστικό κλείσιμο του τουρνουά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο διεθνούς φήμης ηθοποιός Μάνος Γαβράς και η μουσικός και ηθοποιός με διεθνή καριέρα Έλενα Χαρμπίλα.Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου Messinia Pro-Am: https://messiniaproam.costanavarino.com/event-info/schedule.html , στο οποίο φέτος συμμετέχουν 44 ομάδες.Εκτός από τους αθλητές από όλο τον κόσμο που συμμετέχουν στο τουρνουά, τα γήπεδα θα απολαύσουν και γνωστά ονόματα της βρετανικής ποπ μουσικής, όπως ο Brian McFadden (πρώην μέλος των Westlife) και ο Keith Duffy (πρώην μέλος των Boyzone).Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για ακόμα μία χρονιά η Aegean Airlines, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, Star Alliance.Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά είναι οι εταιρείες Vodafone, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και MyTransfer.Επίσημος χορηγός τεχνολογίας του τουρνουά είναι η εταιρεία Samsung, για πρώτη φορά στην Ελλάδα στον χώρο των τουρνουά γκολφ.Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών φροντίζει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Kyvernitis Travel.Η διοργάνωση καινοτομεί με την υποστήριξη της Fysiotek ως sports science partner. Στους επίσημους υποστηρικτές του τουρνουά περιλαμβάνονται οι Ford Motor Ελλάς, Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», J.VOURAKIS SONS EE, Poseidonia, Luc Belaire, Stoli, Paulaner, METAXA, Κυρ-Γιάννη, Marendry, Nescafé Alegria, Kalamata Papadimitriou και Σιαμπής.Επίσης, στους αρωγούς του 2ου Messinia Pro-Am περιλαμβάνονται οι ECOLAB, Kayak, Στεφανούρη, Μεσσηνιακή Παράδοση, Δημιουργίες, Fever-Tree και Avanti.Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe, και τελεί υπό την αιγίδα των PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).Website: messiniaproam.costanavarino.comHashtag: #messiniaproam