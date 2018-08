Θα γίνει… ΤΙΠΟΤΑ για τις επιχειρήσεις;

Και τώρα, με συνοδοιπόρο την… Πηνελόπη, μπορούμε να περιμένουμε αλλαγές στην υπερφορολόγηση και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων; Έστω μια μικρή, αλλά σημαντική και αξιόλογη ανάσα; Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, τα πράγματα δεν αναμένεται να αλλάξουν ούτε και λίγο: Οι δανειστές θα συνεχίσουν να μας ελέγχουν τετράκις ανά έτος, οι τράπεζες θα συνεχίσουν να είναι στο «κόκκινο», ο εξωδικαστικός μηχανισμός «όνειρο», οι πλειστηριασμοί «επικρεμάμενοι», ο ΕΦΚΑ «τιμωρός της κερδοφορίας» και η φορολογία στα γνωστά ύψη…

Αναμένονται, όμως, εξαγγελίες «ερήμην της αγοράς» και της «γκρίζας» λειτουργίας της, για αύξηση του κατώτατου μισθού, απομείωση (μερικά ευρώ) των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ και μερικές ακόμα κοινωνικές παροχές σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες… Φθάνουν;

«Οι μεν» έχουν να εξαγγείλουν, «οι δε» δεν πρόκειται να ακολουθήσουν την εξαγγελιολογία λένε…

Καταλαβαίνετε, εσείς, τώρα!



ΑΣΦΥΞΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ

Σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τα… σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας, παραμένει ο δανεισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 2017, τα νέα δάνεια προς ΜμΕ ήταν μόλις 1,06 δισ. ευρώ από 12,5 δισ. ευρώ προ κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή τα επιτόκια δανεισμού είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη. Η εικόνα είναι αναμενόμενη, με δεδομένη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως και της καθυστέρησης πληρωμών. Αυτό, ωστόσο, που διαπιστώνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει διεθνώς, βρίσκονται σε κατάσταση αδράνειας και εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως- για παράδειγμα- μέσω των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital).

Με δεδομένη τη χρηματοπιστωτική και φορολογική κατάσταση, ακόμα και μια επιχείρηση μη «προβληματική» δεν μπορεί να… «αναπνεύσει». Στην αγορά το λένε «δεν αξίζει πια να δουλεύεις»…



ΕΝΑ ΑΠΛΟ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΡ-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ…

Ακολουθεί ένα απλό παράδειγμα μιας υπερφορολογούμενης επιχείρησης που χρειάζεται και ένα δάνειο: Είναι μια μικρή επιχείρηση – προσωπική εταιρεία με δύο εταίρους αυτο-απασχολούμενους, που απασχολεί 3 μισθωτούς, με καθαρά ετήσια κέρδη (δεν υπάρχουν και τόσες πολλές σήμερα) 100.000 ευρώ, η οποία κατορθώνει (εάν έχει εμπράγματη ασφάλεια – εάν είναι νέος ο επιχειρηματίας πρέπει… να γεράσει και να αποκτήσει) να πάρει ένα βραχυπρόθεσμο δάνειο 100.000 ευρώ. Το μηνιαίο αποτέλεσμα για τους εταίρους – αυτοπασχολούμενους είναι 500 έως 1.600 ευρώ! Μπορεί, έτσι, να… ξεκινήσει η ανάκαμψη;



ΔΑΝΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ…

Η τράπεζα διαφημίζει: Δάνεια έχω! Πάρε… “COSME”! Δάνεια με τη συγχρηματοτότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, δάνεια «ΤΕΠΙΧ – Επανεκκίνηση»… Γι’ αυτό και… πολλοί διελάλησαν ότι σκοπός ενός τραπεζικού καταστήματος είναι η υποβοήθηση της ανάπτυξης… Οι επιχειρήσεις, όμως, που να μπορούν να επωφεληθούν δεν… υπάρχουν! Οι επιχειρηματίες αναρωτιούνται «για πια δάνεια μας λένε»;

Και όμως, το διαδίκτυο βρίθει… ευκαιριών χρηματοδότησης και… στόχων και… σκοπών, όπως τις συγκεντρώσαμε παρακάτω:



ΠΑΡΕ… «COSME»

Ελληνικές τράπεζες, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility, συμμετέχουν στο εγγυοδοτικό εργαλείο COSME και παρέχουν χρηματοδοτήσεις με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες.

Η παρούσα χρηματοδότηση είναι δυνατή χάρη στην εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (“ΕΤΣΕ”) που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη.

Σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.



Δικαιούχοι

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

•Είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ

•Δεν υφίσταται αίτημα πτώχευσης ούτε βρίσκεται σε πτώχευση εκκαθάριση ή προσωρινή - αναγκαστική διαχείριση

•Δεν έχουν προβεί σε αθέτηση υποχρεώσεών τους από οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει με χρηματοδοτικό ίδρυμα

•Είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα.



Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 4.000 έως 1.500.000 ευρώ.

Για χρηματοδότηση ποσών άνω των 150.000 ευρώ θα πρέπει η επιχείρηση να μην πληροί κάποιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας καινοτομίας του προγράμματος εγγυήσεων InnovFin.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν αναπτυχθεί καινοτόμα προϊόντα που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των επιχειρήσεων:

-Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης αλλά και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με ύψος χρηματοδότησης από 30.000 έως 1.500.000 ευρώ

-Κάλυψη αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS, με ύψος χρηματοδότησης από 4.000 έως 300.000 ευρώ

-Κίνησης Αγροεφοδίων, για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων, με ύψος χρηματοδότησης από 10.000 έως 750.000 ευρώ.



Επιλέξιμες δαπάνες

Η χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια.



Προθεσμία και διάρκεια έργου

Καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των κεφαλαίων ορίζεται η 4η/4/2020, και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.



ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ε.Τ.Επ.

Ελληνικές τράπεζες, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), στηρίζουν τις πρωτοβουλίες των ελληνικών επιχειρήσεων, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειάς τους, καθώς και τις επιχειρήσεις που προωθούν την απασχόληση των νέων.



Δικαιούχοι

Τα προγράμματα απευθύνονται σε:

•Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) <250 (σε ενοποιημένη βάση).

•Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) από 250 έως 3.000 (σε ενοποιημένη βάση).



Ύψος χρηματοδότησης

Έως 12,5 εκατ. ευρώ (για επενδυτικά/επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό κόστος έως 25 εκατ. ευρώ)



Διάρκεια χρηματοδότησης

2-12 χρόνια.



Επιτόκιο χρηματοδότησης

Τιμολόγηση με ευνοϊκούς όρους, λόγω της συνεργασίας με την ΕΤΕπ.



ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ IFG

Ελληνικές τράπεζες, σε συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG), παρέχουν κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.



Επιλέξιμες επιχειρήσεις

•Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 250 άτομα (σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ), έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού μέχρι 30 εκατ. ευρώ, εδρεύουν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών. Ειδικά στις περιπτώσεις των επενδυτικών δανείων, τα πάγια (κτιριακά και μηχανολογικός εξοπλισμός) της επένδυσης πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.

•Επιχειρήσεις οι οποίες:

1. Δε χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές επιχειρήσεις».

2. Τηρούν τα όρια των κρατικών ενισχύσεων (de minimis).



Μη επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις

Δραστηριότητες των οποίων η χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται είτε από τις διατάξεις του ελληνικού ή/και κοινοτικού δικαίου είτε από τους όρους που έχουν τεθεί από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) και ενδεικτικά:

•Επενδύσεις που έχουν αναδιαρθρωθεί.

•Επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

•Επενδυτικά σχέδια που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

•Χρηματοοικονομικές (financial) δραστηριότητες (π.χ. developers, trading in financial instruments), real estate, κ.λπ.



ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.

Η Δράση διαθέτει συνολικά κεφάλαια ύψους 550 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται κατά 50% από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) της ΕΤΕΑΝ και κατά 50% από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Επιλέξιμες για να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.



Χαρακτηριστικά Δανείων

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

> ύψος δανείου: 10.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως

> διάρκεια αποπληρωμής: έως 48 μήνες

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού

>ύψος δανείου: 10.000 έως 800.000 ευρώ

>διάρκεια αποπληρωμής: 5-12 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης

Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που:

•υπάχθηκαν στο Ν.3299/2004,

•εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης

•δεν εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.





Επιμέλεια: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας

Νομικός/ Οικονομολόγος