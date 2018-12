Θωρακίζεται για τις πλημμύρες η Μεσσήνη!

Ξεκινούν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα αγωγών ομβρίων υδάτων



Ομόφωνα ψήφισε το βράδυ της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης την έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για το έργο «Συμπληρωματικά έργα συλλογής και διάθεσης των ομβρίων υδάτων στη Δ.Κ. Μεσσήνης ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.490.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Στη μελέτη προβλέπεται η κατασκευή έργων και διάθεσης των ομβρίων υδάτων σε υφιστάμενους αποδέκτες. Το εν λόγω έργο προορίζεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Δ.Κ. Μεσσήνης της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης.

Ειδικότερα, προβλέπεται να κατασκευασθούν αγωγοί ομβρίων υδάτων από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες διαφόρων διαστάσεων, υδροφρεατίων και φρεατίων επισκέψεως εντός της πόλης της Μεσσήνης .

Με την κατασκευή του έργου θα ανακουφιστεί σημαντικά το σύνολο της περιοχής, στο οποίο σήμερα λιμνάζουν όμβρια ύδατα προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στα οχήματα και στους πεζούς, αλλά και θα αποφευχθούν πλημμύρες σε υπόγεια και ισόγεια κτίσματα, με αποτέλεσμα την καταστροφή περιουσιών.

Οι θέσεις που θα κατασκευασθούν τα δίκτυα είναι:

-Επί της οδού Δημάρχου Σταύρου Τσούση από πλατεία Μεσσήνης έως και το πρώην παγοποιείο 340 μ. από τσιμεντοσωλήνες αντοχής 120 τύπου καμπάνας ( bell-sochet pipes) και διαμέτρου D1000mm

-Από διασταύρωση της οδού Καπετάν Κρόμπα με Κυριάκου έως τη διασταύρωση Καπετάν Κρόμπα με Δημάρχου Σταύρου Τσούση 200 μ από τσιμεντοσωλήνες αντοχής 120 και διαμέτρου D600mm

-Από διασταύρωση της οδού Σπυροπούλου με οδό Κούτσικα έως οδό Παύλου Μπακογιάννη 330 μ. από τσιμεντοσωλήνες αντοχής 120 τύπου καμπάνας ( bell-sochet pipes) και διαμέτρου D1000mm

-Από διασταύρωση της οδού Ιερέως Β. Μαυροειδή με Εθν. Μακαρίου έως οδό Κούτσικα από τσιμεντοσωλήνες αντοχής 120 τύπου καμπάνας ( bell-sochet pipes) και διαμέτρου D600mm εκατέρωθεν της οδού συνολικού μήκους και από τις δύο πλευρές 750 μ. (375 μ. +375 μ.)

-Επί της οδού Τάσου Αλεβίζου από διασταύρωση Ε.Ο. Μπούκας Σπιταλίου έως και διασταύρωση με οδό Καπετάν Κρόμπα 415 μ. από τσιμεντοσωλήνες αντοχής 120 τύπου καμπάνας ( bell-sochet pipes)και διαμέτρου D600mm

-Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 διαστάσεων 1,60 Χ 1,70 μέτρα περίπου και μήκους 560 μ. από τη διασταύρωση Παύλου Μπακογιάννη με οδό Κούτσικα έως και φυσικό αποδέκτη .

-Κατασκευή ανοικτού αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 διαστάσεων ύψους 1,80 μ. πλάτους 2,50 μέτρα περίπου και μήκους 110 μ., σε συνέχεια του υπάρχοντος ανοικτού αγωγού που βρίσκεται στο εικονοστάσι στη διασταύρωση Εθ. Μακαρίου με Μιχαήλ Στασινοπούλου έως αποστραγγιστική τάφρο.

-Κατασκευή ανοικτού αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 διαστάσεων ύψους 1,80 μ., πλάτους 2,50 μέτρα περίπου και μήκους 150 μ. στα παλαιά σφαγεία Μεσσήνης.

Εκτός των ανωτέρω τμημάτων θα κατασκευαστούν δίκτυα ομβρίων, υδροφρεάτια και φρεάτια επισκέψεως και σε κάποια άλλα τμήματα του υφιστάμενου δικτύου ομβρίων.

Τα δίκτυα που θα κατασκευασθούν θα είναι βαρυτικά, με προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120 διαφόρων διαμέτρων από D 400mm έως D 1000 αντοχής 120 τύπου καμπάνας (bell-sochet pipes). Εκτός των δικτύων από τσιεντοσωλήνες θα κατασκευασθούν και ανοικτοί αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 σχήματος Ц . Επίσης θα γίνει κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού από οπλισμένο σκυρόδεμα C 20/25 σχήματος.

Για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων θα κατασκευασθούν φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα με την απαραίτητη σχάρα από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη C 250, από τα οποία μέσω συνδετήριων μέσω αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U SDR 41, DN 315mm θα διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα στο κεντρικό δίκτυο απορροής.

Τα φρεάτια επισκέψεως θα είναι ορθογωνικά από οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία θα φέρουν τις απαραίτητες βαθμίδες από χυτοσίδηρο και καλύμματα με τα αντίστοιχα πλαίσια έδρασης φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο D 400.

Οι αγωγοί ομβρίων θα εγκιβωτιστούν με άοπλο σκυρόδεμα και εν συνεχεία θα γίνει επίχωση των ορυγμάτων με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, ώστε να αποφευχθούν οι μικροκαθιζήσεις του οδοστρώματος.

Το έργο για την υλοποίησή του, εκτός όλων των ανωτέρω, περιλαμβάνει στον προϋπολογισμό και κονδύλι απολογιστικών για τη δαπάνη υποδοχής των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο χώρο και για τυχόν τμηματική μετατόπιση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης όπου κριθεί απαραίτητο.



Του Κώστα Γαζούλη