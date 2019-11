Και άλλες μεσσηνιακές συμμετοχές στον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Ο ΣΔΥ Μεσσηνίας για τον 37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου βρεθήκαμε στα βήματα της ιστορίας μας, στη διοργάνωση του 37ου Αυθεντικού Κλασικού Μαραθωνίου. Σε έναν αγώνα συνάντησης του ανθρωπίνου πνεύματος, της ψυχής και της αντοχής, μιας γέφυρας που συνδέει τον μύθο με τα ιδεώδη της Ελληνικής ιστορίας. Ο ΣΔΥ Μεσσηνίας ήταν και πάλι «παρών» στον αγώνα με 151 αθλητές.

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στράφηκε στους περισσότερους από 16.000 τυχερούς μαραθωνοδρόμους (και περισσότερους από 22.000 στα 5 και 10 χλμ., σύνολο 48.000 αθλητές που κατέγραψαν ρεκόρ συμμετοχών στον αγώνα). Ήμασταν όλοι εκεί στην ιστορική διαδρομή του ημεροδρόμου που έφερε το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης, στη διαδρομή του Σπύρου Λούη, του Γρηγόρη Λαμπράκη, των Ολυμπιακών αγώνων του 2004. Στη διαδρομή που απαιτεί πειθαρχία, υπομονή, επιμονή, σεβασμό και αφοσίωση στη διαδικασία. Ήμασταν παρόντες σε ένα αγώνα πολιτισμού, ειρήνης και αδελφοσύνης των λαών, όπου σημασία έχει η συμμετοχή και ο τερματισμός. Βρεθήκαμε σε ένα πολιτισμικό παιχνίδι, διαρκώς εναλλασσόμενο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, μεταφέροντας ένα σύγχρονο μήνυμα αντίστασης στην παγκόσμια βαρβαρότητα που απειλεί τον σύγχρονο κόσμο μας.

Το Καλλιμάρμαρο υποδέχτηκε τους χιλιάδες δρομείς που μετέφεραν την αύρα της νίκης ενάντια στις παθογένειες της εποχής μας.

Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας θέλει να ευχαριστήσει τα μέλη του που συμμετείχαν, με την ελπίδα πως αυτός ο αγώνας θα αποτελέσει τη σπίθα, την έμπνευση, και τη βάση για ένα σημαντικό μέλλον και τους εύχεται κάθε επιτυχία.



Ο ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ RUNNING TEAM στην 37η διοργάνωση του Μαραθώνιου της Αθήνας»

Το Τμήμα Κλασικού Αθλητισμού του ΓΣ ΑΚΡΙΤΑ 2016 συμμετείχε με 30 αθλητές/τριες στους παράλληλους δρόμους των 5.000μ. και 1.200μ. στο πλαίσιο του Μαραθωνίου Αθήνας, την Κυριακή 11/12/2016.

Στο αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, αφιερωμένο στη μνήμη του Βαλκανιονίκη Γρηγόρη Λαμπράκη έλαβε μέρος για πρώτη φορά ο νεοσύστατος τομέας του Τμήματος Κλασικού Αθλητισμού «AKRITAS RUNNING TEAM (A.R.T.) : CROSSED THE LINE», με τους παρακάτω αθλητές/αθλήτριες:

Αγώνας Δρόμου 5χλμ ZERO WASTE FUTURE

Μαρία Βαλσαμη, Σταυρούλα Γρουσουζάκου, Αγγελική Εμμανουήλ, Κοκονία Κακούνη, Παναγιώτα Καραγλάνη, Γιώργος Κουτσουμπός, Σοφία Λαμπροπούλου, Γιώργος Μπαλίκης, Παναγιώτης Μπαστακός, Βασιλική Μπούχαλη, Θανάσης Παλαντζας, Πέτρος Παπαδόπουλος, Ευσταθία Πράτη, Κοσμάς Τριανταφυλλόπουλος.

Αγώνας Δρόμου 5χλμ ZERO WASTE FUTURE

Αθηνά και Σταυρούλα Μπαστακού, Αικατερίνη Μάλαμα, Νικόλας Μάλαμας, Μπομπουλίνα Μαρία Κουτσουμπού, Περικλής Κακούνης, Ανδρεας και Νικόλαος Παπαδημητρίου.

Αγώνας Δρόμου Παιδιών 1200μ (10:20)

Αικατερίνη Κακούνη, Σοφία-Αναστασία Κακούνη, Κωνσταντίνα Κάρτσωνα, Ιωάννα Κουτσουμπού, Μελιτίνη Παλαντζα, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αικατερίνη Τζινέλη, Κωνσταντίνα Τζούμη.

Για την ενίσχυση της πολιτιστικής αξίας του μεγάλου αθλητικού γεγονότος ο ΣΕΓΑΣ δημιούργησε μετάλλια φιλοτεχνημένα από τον Αλέκο Φασιανό (στη μια όψη το Καλλιμάρμαρο Στάδιο και στην άλλη η εμβληματική Μάχη του Μαραθώνα 490π.Χ.). Οι συμμετέχοντες κατέκτησαν το εν λόγω μετάλλιο, ξεκινώντας τη συλλογή τους από το γράμμα Μ (2019) ….οραματίζονται το 2026 να έχουν συμπληρώσει τη λέξη MARATHON!

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία, για τη στήριξη/χορηγία των T-Shirt της αποστολής του Ακρίτα, στην επιχείρηση ΜΕΤΑΛ ΜΠΑΣΤΑΚΟΣ (Αλουμινοκατασκευές), ιδιαιτέρως όμως στις οικογένειες που συμμετείχαν, καθώς χωρίς τη συνεργασία τους τίποτα δεν θα ήταν εφικτό, όπως τονίζεται από τον καλαματιανό σύλλογο.

Ο πρόεδρος του ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 κ. Πέτρος Παπαδόπουλος ευχαριστεί από καρδιάς όλους για τη συμβολή τους στο ευτυχές αποτέλεσμα και εύχεται οι συμμετοχές να γιγαντώνονται συνεχώς.