Καλαμάτα: Ο καλός καιρός «πάγωσε» την κίνηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων

Μπορεί να πλησιάζουμε στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά ο καιρός μέχρι την περασμένη Τετάρτη παρέμεινε ανοιξιάτικος κι έτσι αρκετοί ήταν αυτοί που έκαναν μπάνιο στην παραλία της Καλαμάτας. Φαινόμενο ασυνήθιστο που, σύμφωνα με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, επηρέασε και τους καταναλωτές της πόλης, μιας και με θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών δύσκολα θα πάει κάποιος να ψωνίσει χειμερινά ρούχα. Αποτέλεσμα αυτής της καλοκαιρίας, όπως είπε στο «Θάρρος», ήταν οι ενδιάμεσες εκπτώσεις του Νοεμβρίου να περάσουν σαν να μην έγιναν ποτέ.Ειδικότερα, η κα Ψηλάκη παρατήρησε ότι το 15ήμερο των ενδιάμεσων εκπτώσεων «πήγε χάλια» για τα περισσότερα καταστήματα της πόλης και το δικό του ρόλο έπαιξε ο καιρός, καθώς «όταν οι καταναλωτές φορούν ακόμα τα καλοκαιρινά τους, δε θα πάρουν ούτε χειμερινά ρούχα, ούτε θα βάλουν στα σπίτια τους χαλιά, κουβέρτες κ.λπ.».Γενικότερα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις η κα Ψηλάκη πρόσθεσε ότι η πείρα έχει δείξει ότι ποτέ δεν πάνε καλά, ίσως επειδή, όπως υποστήριξε, το ποσοστό δεν είναι πολύ μεγάλο ή επειδή ο κόσμος δεν έχει χρήματα.Από την πλευρά της, υποστήριξε ότι, αν στις κανονικές εκπτώσεις δίδονταν περισσότερες μέρες, θα ήταν καλύτερα.Τέλος, σημείωσε ότι το κάθε ντόπιο κατάστημα δεν μπορεί σε ένα καινούργιο εμπόρευμα να κάνει 50 και 60% έκπτωση όπως ο κόσμος περιμένει. Οι δε ενδιάμεσες εκπτώσεις «πέφτουν» ακριβώς την περίοδο που τα καταστήματα παραλαμβάνουν το νέο τους εμπόρευμα και έτσι δεν μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλες εκπτώσεις.Μιλώντας για την Black Friday που στη χώρα μας έχει οριστεί για την προσεχή Παρασκευή, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας είπε ότι δεν είναι από τις εκδηλώσεις που η ίδια πιστεύει, καθώς πρόκειται για μια «αμερικανιά» που δεν εκφράζει τους Έλληνες και ειδικά τα ντόπια καταστήματα.Πρόσθεσε, δε, ότι είναι μια ξενόφερτη συνήθεια που έφεραν στη χώρα μας οι πολυεθνικές αλυσίδες, όμως σε καμία περίπτωση οι εκπτώσεις που κάνουν εκείνη την ημέρα δεν ανταποκρίνονται στις εκπτώσεις που γίνονται στην Αμερική.Στην Αμερική είναι γεγονός ότι η Μαύρη Παρασκευή είναι μια μέρα που οι καταναλωτές περιμένουν καιρό και, μάλιστα, πολλές φορές έχουμε δει, είτε μέσω των τηλεοράσεων είτε μέσω διαδικτύου, κόσμο «να πλακώνεται» για να προλάβει αυτές τις προσφορές.Μάλιστα, πολλοί κοιμούνται έξω από το κατάστημα, ώστε να προλάβουν να μπουν πρώτοι και να σαρώσουν ό,τι προλάβουν. Εκεί, βέβαια, η περίφημη Black Friday κρατά μια μέρα, για αυτό προφανώς έχει το όνομά μιας μόνο ημέρας, ενώ οι τιμές είναι τις περισσότερες φορές πολύ κάτω του κόστους.Από την άλλη, στη χώρα μας πολλά καταστήματα έχουν ήδη ξεκινήσει τις προσφορές της Παρασκευής, ενώ το ποσοστό εκπτώσεων είναι σίγουρα πολύ μικρότερο.Κάνοντας μια αναδρομή στο τι τελικά είναι η Black Friday και πώς ξεκίνησε το wikipedia αναφέρει: Black Friday (Μαύρη Παρασκευή) είναι το ανεπίσημο όνομα της ημέρας που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, ημέρα η οποία έχει θεωρηθεί ως η αρχή της περιόδου των χριστουγεννιάτικων αγορών στη χώρα από το 1952.Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανοίγουν πολύ νωρίς, τα τελευταία χρόνια από τις μεταμεσονύκτιες ώρες, και δίνουν μεγάλες προσφορές. Η Black Friday δεν είναι επίσημη αργία, αλλά η Καλιφόρνια και κάποιες άλλες Πολιτείες τηρούν την αργία της "Ημέρας μετά την ημέρα των Ευχαριστιών" για τους υπαλλήλους της Πολιτείας, συνήθως αντί για μια άλλη ομοσπονδιακή αργία, όπως η Ημέρα του Κολόμβου. Πολλοί εργαζόμενοι εκτός λιανικής και τα σχολεία έχουν αργία και την ημέρα των Ευχαριστιών και την επομένη, οπότε μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί δημιουργείται μια τετραήμερη αργία που αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών αγοραστών.Η Black Friday είναι η μέρα με το μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2005, αν και ειδήσεις, που εκείνη την εποχή ήταν ανακριβείς, την περιέγραφαν ως τέτοια για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρόμοιες ιστορίες επανεμφανίζονται κάθε χρόνο αυτή την εποχή, παρουσιάζοντας αγοραστική υστερία και έλλειψη αποθεμάτων, δημιουργώντας έτσι μια κατάσταση φαύλου κύκλου ανατροφοδότησης της ζήτησης.Το 2014, ο τζίρος της Black Friday έπεσε για πρώτη φορά από την ύφεση του 2008: 50,9 δισ. δολάρια ξοδεύτηκαν εκείνο το τετραήμερο, 11% λιγότερα από το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η αμερικανική οικονομία δεν ήταν σε ύφεση. Τα καταστήματα πλέον επεκτείνουν τις προσφορές τους σε ολόκληρους τους μήνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, αντί να επικεντρώνονται μόνο στην ημέρα αυτή ή και το Σαββατοκύριακο.Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση του όρου "Black Friday" για την ημέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών με εμπορική σημασία υποδηλώνει ότι ο όρος προέρχεται από τη Φιλαδέλφεια, όπου χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη μεγάλη και ενοχλητική για τους πεζούς κυκλοφορία οχημάτων που σημειωνόταν την ημέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτή η χρήση του όρου χρονολογείται τουλάχιστον από το 1961. Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα, καθώς η φράση έγινε πιο διαδεδομένη, έγινε δημοφιλής η εξήγηση ότι αυτή η μέρα ήταν το σημείο του έτους κατά το οποίο το λιανεμπόριο αρχίζει να γυρίζει σε κέρδος, δηλαδή στην αμερικάνικη αργκό από "το κόκκινο" (in the red) περνάει "στο μαύρο" (in the black).Έχουν υπάρξει αναφορές για βία μεταξύ πελατών την ημέρα αυτή. Από το 2006 έχουν αναφερθεί 7 θάνατοι και 98 τραυματισμοί σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σύνηθες φαινόμενο να στρατοπεδεύουν καταναλωτές έξω από καταστήματα την αργία των Ευχαριστιών, επιχειρώντας να εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη γραμμή και έτσι περισσότερες πιθανότητες να βρουν αυτά που θέλουν να αγοράσουν.Αυτές οι πρακτικές, από κατάληψη λωρίδων έκτακτης ανάγκης και πυρόσβεσης μέχρι και χρήση προπανίου και γεννητριών σε πιο εξεζητημένες περιπτώσεις, δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού, προκαλώντας τουλάχιστον μία πόλη να απαγορεύσει αυτή την πρακτική.Από τις αρχές του 21ου αιώνα έγιναν προσπάθειες από τους λιανοπωλητές με προέλευση τις Ηνωμένες Πολιτείες να εισαγάγουν την "Black Friday" σε άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο.Στην Ελλάδα η πρακτική εισήχθη για πρώτη φορά το 2016.