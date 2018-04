Μεσσηνιακή παρουσία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού

Σε μία από τις περιοχές του πλανήτη που μαστίζεται από τη φτώχεια και τις αρρώστιες , στην Αφρική και συγκεκριμένα στην Αρούσα Τανζανίας, διοργανώθηκε πρόσφατα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) το Παγκόσμιο Συνέδριο Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού.

Να σημειωθεί πως στην Επιτροπή του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών συμμετέχει τα τελευταία χρόνια η Καλαματιανή θεολόγος Κατερίνα Βούλγαρη, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στις εργασίες έλαβε μέρος, επίσης ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ.

Κατά το συνέδριο, που είχε γενικό σύνθημα “Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship”, συμμετείχαν 1.000 και πλέον σύνεδροι από κάθε γωνιά του πλανήτη, ανάμεσά τους εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών, ακαδημαϊκοί, θεολόγοι, μέλη της Επιτροπής Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού, καθώς και μέλη του προσωπικού του Π.Σ.Ε. και της Κεντρικής Επιτροπής.

Η διοργάνωση στην αφρικανική ήπειρο είχε ως στόχο να προβληθούν τόσο τα πάμπολλα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα από τα οποία μαστίζονται οι λαοί της Αφρικής όσο και ο αντίκτυπος που αυτά έχουν στην παγκόσμια κοινότητα. Σκοπός ήταν η ανάδειξη του πολυδιάστατου και πολυσήμαντου ρόλου της Ιεραποστολής και του Ευαγγελισμού, η συμφιλίωση των λαών του κόσμου, η έμπρακτη συνεργασία, η ενότητα, η ευθύνη και η καθοριστική συμβολή του χριστιανικού κόσμου τόσο στην εξάλειψη της κοινωνικής αδικίας όσο και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απειλούν την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και ο Μακαριώτατος πατριάρχης κ.κ. Θεόδωρος Β’, έχοντας την πνευματική, ποιμαντική και κοινωνική ευθύνη για τον ορθόδοξο πληθυσμό της αφρικανικής ηπείρου, έχουν θέσει ως πρωταρχικό πεδίο δράσης την ιεραποστολή και έχουν αναπτύξει μία τεράστια φιλανθρωπική δράση, με στόχο την κάλυψη οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών αναγκών, με κύριο και βασικό μέλημα την προστασία των ανυπεράσπιστων παιδιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε διομολογιακή συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών με τους εκπροσώπους των Προχαλκηδονίων Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών, κατά την οποία προήδρευσε ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης Προύσης κ. Ελπιδοφόρος, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το «παρών», επίσης, έδωσε ο Συροορθόδοξος πατριάρχης κ. Ιγνάτιος, ο οποίος και παρουσίασε εκτενώς την προβληματική κατάσταση που βιώνουν οι Χριστιανοί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταθέτοντας τα εντυπωσιακά ποσοστά μετανάστευσης ως τραγική απόρροια του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της θρησκευτικής βίας που υπόκεινται.

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης κ. Γαβριήλ και η κα Βούλγαρη, παρουσίασαν και πρόβαλαν τόσο την Ορθόδοξη Θεολογία και παράδοση όσο την πλούσια και πολυποίκιλη προσφορά της Εκκλησίας της Ελλάδος στην οικονομική και προσφυγική κρίση, τονίζοντας τη σημασία της ορθόδοξης μαρτυρίας και την ανάγκη καταδίκης του προσηλυτισμού ως μέσου ιεραποστολής.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι συμμετέχοντες εξήραν τη γενναία φιλοξενία και την άρτια διοργάνωση του συνεδρίου, με την καθοριστική συνεργασία και μέριμνα του Θεοφιλεστάτου επισκόπου Αρούσης και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου.