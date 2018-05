Με δύο συμμετοχές από την Καλαμάτα ξεκινά το Game of Love του ΑΝΤ1 (φωτογραφίες)

Στις 7 Μαΐου θα κάνει πρεμιέρα το Το Game of Love, ένα ερωτικό παιχνίδι, όπου όλα επιτρέπονται και όλα ανατρέπονται.Σύμφωνα με το newsbeast.gr ανάμεσα στους 14 παίχτες θα υπάρχουν και δύο από την Καλαμάτα, ειδικότερα πρόκειται για τον Σωτήρη Παλλάδα καθώς και τη φοιτήτρια του ΤΕΙ Αγγελική Γεωργιοπούλου.Το Game of Love, ένα ερωτικό παιχνίδι, όπου όλα επιτρέπονται και όλα ανατρέπονται, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Μαΐου στις 21:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη με παρουσιαστή τον Χάρη Χριστόπουλο στον ΑΝΤ1.Τι θα δούμε; Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, παίκτες έτοιμους για όλα, «στο παιχνίδι σχέσεων», με στόχο να κερδίσουν το έπαθλο χρηματικής αξίας 30.000 ευρώ. Οι δοκιμασίες και οι προκλήσεις πολλές. Αποστολές, ραντεβού, κάθε λογής αποδράσεις, flirt και ερωτισμός στο full.Λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα, ας γνωρίσουμε καλύτερα τους 14 παίκτες του Game of Love:H Νάνσυ Πίττα είναι 24 ετών και κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχει σπουδάσει Γεωπονία, αλλά δεν το έχει εξασκήσει ως επάγγελμα. Προς το παρόν ασχολείται με πολλά πράγματα, αλλά κατά κύριο λόγο, με το ρούχο.Αγαπάει πολύ τα ζώα και της αρέσει να τα φροντίζει. Η απώλεια του κατοικίδιου της, που έφυγε μπροστά στα μάτια της, είναι κάτι που δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει.Λατρεύει τη θάλασσα και το κολύμπι. Χόμπι της, οι φωτογραφήσεις και οι επιδείξεις. Της αρέσει να εξελίσσεται σαν άνθρωπος, αποκτώντας εμπειρίες και γνωρίζοντας νέους ανθρώπους.Της αρέσει να ζει την κάθε μέρα σαν να είναι μοναδική. Επιδιώκει την αναγνώριση, την επαγγελματική καταξίωση και όνειρό της είναι να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.H Άννυ Ροζάκη είναι 25 ετών. Έχει σπουδάσει professional make-up artist. Δουλεύει σε γυμναστήριο και τα χόμπι της είναι ο χορός, η γυμναστική και το θέατρο. Κάτι που έχει σημαδέψει τη ζωή της είναι ότι έχασε τον πατέρα της σε μικρή ηλικία και δεν πρόλαβε να τον γνωρίσει. Έχει πολύ δυνατή σχέση με τη μαμά της και νιώθει ευγνώμων που την έχει πάντα δίπλα της και τη στηρίζει.H Αγγελική Γεωργιοπούλου είναι 20 ετών και σπουδάζει στο ΤΕΙ Καλαμάτας. Της αρέσουν πολύ τα ψώνια και η περιποίηση. Ο παππούς της έχει άλογα και αυτός είναι ο λόγος που της αρέσουν πολύ όπως και η ιππασία.Η Στέλλα Κούργια είναι 23 ετών. Έχει τελειώσει τη Σιβιτανίδειο σχολή κομμωτικής και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μακιγιάζ. Είναι makeup artist και hairstylist και ασχολείται με το styling ρούχων και με το χορό.H Στεφανία Νοβίκοβα είναι 28 χρονών και κατάγεται από την πόλη Μούρμανσκ, στα σύνορα Ρωσίας - Νορβηγίας. Έχει μείνει πολλά χρόνια στην Αγία Πετρούπολη, λατρεύει την πόλη της και την πιάνει νοσταλγία πολλές φορές. Στην Ελλάδα ζει τα τελευταία 7 χρόνια με τη μητέρα της. Θεωρεί την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα της, παρότι έχει περάσει τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Αγαπά τα ελληνικά καλοκαίρια, τη φιλική ατμόσφαιρα, τους ανοιχτούς ανθρώπους και φυσικά την Ελληνική κουζίνα.Τα τελευταία 6,5 χρόνια εργάζεται ως μοντέλο. Προσπαθεί να βελτιώσει τα ελληνικά της ώστε να δοκιμάσει τις δυνατότητές της και σε κάποιο νέο εργασιακό πεδίο, όπως στον τουρισμό, για να αξιοποιήσει τις γλώσσες που μιλά - Αγγλικά, Ρωσικά και Ελληνικά - η στο creative industry.H Μικαέλα Σκορτά είναι 24 ετών και κατάγεται από τη Μολδαβία. Έχει σπουδάσει παιδαγωγικά και τον ελεύθερο χρόνο της συνήθως τον αφιερώνει στη μαμά και το σκυλάκι της, που είναι και οι αδυναμίες της, καθώς και στις κολλητές της. Το γυμναστήριο δε λείπει απ’ τη ζωή της και στο παρελθόν έπαιζε βόλεϊ χρόνια!H Μαρίνα Σταύρου είναι 23 ετών. Σπούδασε ένα χρόνο λογιστική στην Πρέβεζα και έπειτα ήρθε να συνεχίσει τις σπουδές της στην Αθήνα. Της αρέσουν ο χορός, το ποδήλατο, οι παρέες, οι βόλτες.O Σωτήρης Παλλάδας είναι 35 χρονών και είναι από την Καλαμάτα. Έχει μαγαζί με ελαστικά αυτοκίνητων. Πριν ανοίξει το μαγαζί ήταν μόνιμος στο στρατό. Ασχολείται με το bodybuilding περίπου 15 χρόνια και αγωνιστικά από το 2015, με πολλές διακρίσεις.Έχει «έρωτα» με τις μηχανές ταχύτητας και έχει 2 μηχανές χιλιάρες. Του έχει στοιχίσει ο πρόσφατος θάνατος του σκύλου του που είχε τα τελευταία 11 χρόνια.Ο Μάνος Βροντζάκης είναι 26 ετών, ζει στο Περιστέρι και είναι personal trainer και μοντέλο. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Αθηνών (ΤΕΦΑΑ) και από 5 ετών έκανε πρωταθλητισμό στην κολύμβηση μέχρι και τα 21 του, με πολλές διακρίσεις και μετάλλια. Έπειτα αποφοίτησε από το λύκειο και σπούδασε στα ΤΕΦΑΑ όπου παράλληλα ξεκίνησε να δουλεύει ως γυμναστής αλλά και ως μοντέλο.Ως μοντέλο έχει συνεργαστεί με όλους τους Έλληνες σχεδιαστές, έχει κάνει πολλές φωτογραφήσεις και έχει συμμετέχει σε πασαρέλες σε Ελλάδα και εξωτερικό.Τα τελευταία χρόνια είναι freelancer personal trainer, γυμνάζοντας καθημερινά πολύ κόσμο.O Παναγιώτης Παρούσος είναι 28 ετών. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή του είναι από Ελαφόνησο – Κύθηρα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών του Παντείου πανεπιστημίου και έχει κάνει μεταπτυχιακό στο City University of London.Του αρέσει πολύ η γυμναστική και κύρια επαγγελματική του ασχολία είναι οι επιχειρήσεις. Παράλληλα ασχολείται με το μόντελινγκ και τις δημόσιες σχέσεις.O Bασίλης Αστέρης κατάγεται από την Αμαλιάδα Ηλείας και γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Έζησε και μεγάλωσε στην Κόρινθο και τα φοιτητικά του χρόνια τα πέρασε στο Μεσολόγγι όπου και πήρε το πτυχίο του Τεχνολόγου Γεωπόνου.Από τα 15 έως τα 32 υπήρξε διαιτητής ποδοσφαίρου ενώ στον επαγγελματικό τομέα έχει κάνει αρκετές δουλειές, όπως σερβιτόρος, αποθηκάριος, περιπτεράς, υπάλληλος ΚΕΠ και αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας εταιρεία απεντομώσεων στην Κόρινθο.Ο Δημήτρης Χασούρας είναι 25 χρονών. Είναι κρεοπώλης αλλά μέχρι σήμερα έχει κάνει πολλές και διαφορετικές εργασίες. Ασχολείται με τη γυμναστική επαγγελματικά. Του αρέσουν πολύ τα ταξίδια και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το κυνήγι, το ψαροντούφεκο και με extreme sports (κυρίως παρα5 και οτιδήποτε μηχανοκίνητο).Από μικρή ηλικία, λόγω διαφόρων συγκυριών ανέλαβε οικογενειακά βάρη, υποστηρίζοντας τα μικρότερα αδέρφια και τη μητέρα του.O Παναγιώτης Μητσάκος είναι 27 ετών. Είναι απόφοιτος ΕΠΑΛ (υδραυλικός), ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως μοντέλο, μπάρμαν και υποδοχή σε διάφορα μαγαζιά της Αθήνας. Στο παρελθόν έχει κάνει διάφορα επαγγέλματα, έχει ασχοληθεί με το waterpolo σε επίπεδο πρωταθλητισμού δούλεψε ως προπονητής κολύμβησης για δύο χρόνια και έπαιζε στον Νηρέα Χαλανδρίου και στον Ποσειδώνα Ιλισίων μέχρι τα 18 του.Δηλώνει εργασιομανής και ανθεκτικός στη σκληρή δουλειά και την πίεση. Από μικρή ηλικία, έχει επιλέξει να είναι ανεξάρτητος. Έχει καλή αίσθηση του χιούμορ, εμπιστεύεται τους ανθρώπους και πολλές φορές έχει απογοητευτεί, αλλά όπως λέει «όσο ζεις μαθαίνεις». Αγαπάει πολύ την οικογένειά του που αποτελεί πρότυπο για την μελλοντική του οικογένεια.Ο Γιάννης Λεβεντάκης είναι 31 ετών επιχειρηματίας, δραστηριοποιείται στα ναυτιλιακά και έχει προβληθεί αρκετές φορές στον τύπο για τις δράσεις του. Μότο του είναι ότι αν δεν τα αντιμετωπίζεις όλα με χιούμορ η ζωή δεν περνάει!newsbeast.gr