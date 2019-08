Με καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά «άνοιξαν» οι αυγουστιάτικες εκδηλώσεις του Συλλόγου Φιλοπροόδων!

Με καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά στο πάρκο της Βλαχέρνας, «άνοιξαν» οι αυγουστιάτικες εκδηλώσεις του δραστήριου Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών! Μάλιστα, η δραστηριότητα αυτή διεξήχθη για 19η συνεχή χρονιά, σκορπίζοντας τη χαρά τη δημιουργίας σε μικρούς και μεγαλύτερους!

«Κάτω από τα πεύκα, στο όμορφο Πάρκο της Βλαχέρνας στα Φιλιατρά, παιδιά ηλικίας Νηπιαγωγείου και Δημοτικού πέρασαν δύο δημιουργικά απογέματα ζωγραφίζοντας κάνοντας κολάζ, κατασκευές, πλαστελίνη. Η δραστηριότητα αυτή, για 19 χρόνια, οργανώνεται από το Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών. Έχει ως στόχο να μάθει τα παιδιά να εκφράζονται μέσα από τη ζωγραφική, να τα κάνει να γίνονται δημιουργικά, να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και να μετατρέπουν άχρηστα υλικά σε μικρά έργα τέχνης. Πρόκειται για μια πραγματικά αγαπημένη δραστηριότητα σε μικρούς και μεγάλους. Είναι μοναδική στην περιοχή. Μάλιστα, έχει γίνει τόπος συνάντησης των καλοκαιρινών επισκεπτών των Φιλιατρών και των ντόπιων με τους φίλους τους. Για τις εργασίες και για την καθοδήγηση των παιδιών συνεργάζονται εκπαιδευτικοί, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Φιλοπροόδων και φίλοι εθελοντές. Τα δύο τελευταία χρόνια συμμετέχει και ο ζωγράφος του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Τριφυλίας Σωτήρης Γκαρδιακός», επισήμανε σχετικά στο «Θ» η πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Βιβή Παντελάκη.

Σημειώνεται ότι, για τέταρτη χρονιά, τη Δευτέρα 5 Αυγούστου, στις 8.00 το βράδυ στο πάρκο της Βλαχέρνας, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων μαζί με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών και τους One Night Band οργανώνουν το rock festival, Heavy By The Trees Festival.



Του Ηλία Γιαννόπουλου