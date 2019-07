Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το επετειακό Φεστιβάλ των 25 χρόνων

Με την εμβληματική sold out παράσταση Until the Lions της Akram Khan Company έσβησαν τα φώτα του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 68 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, 24 ομάδες, 52 εθελοντές, 62 σπουδαστές χορού στα επαγγελματικά σεμινάρια, 78 παιδιά στο εργαστήρι χορού και χορογραφίας για παιδιά, 38 ενήλικες στο εργαστήρι ενηλίκων άνω των 50 ετών, 21 ΑμεΑ με 21 συνοδούς στο σεμινάριο χορού για ΑμεΑ, είναι ένας πρώτος απολογισμός του φετινού Φεστιβάλ, που διεξήχθη από τις 19 έως τις 28 Ιουλίου, δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της Καλαμάτας.



Ο δήμαρχος της Καλαμάτας και εκλεγμένος περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Ε. Νίκας, το Διεθνές Κέντρο Χορού, που ανήκει στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση «Φάρις» και διοργανώνει το Φεστιβάλ, και η καλλιτεχνική διευθύντρια Λίντα Καπετανέα δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε να παρουσιαστεί φέτος ένα απαιτητικό και πλούσιο επετειακό πρόγραμμα: 11 παραγωγές στο Μέγαρο Χορού, εκ των οποίων 4 στην Κεντρική Σκηνή, 6 στο Στούντιο και μία στα παρασκήνια της Κεντρικής Σκηνής, 11 υπαίθριες παραστάσεις χορού στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, μία υπαίθρια παράσταση, καθώς και καθημερινή προβολή όλων των υπαίθριων παραστάσεων την επόμενη μέρα στην Costa Navarino, 3 εκθέσεις φωτογραφίας, μία προβολή ντοκιμαντέρ, δύο προβολές ταινιών, μία μουσική βραδιά, τέσσερα επαγγελματικά σεμινάρια, μία διάλεξη ανοιχτή στο κοινό, ένα εργαστήρι για παιδιά, ένα εργαστήρι για ενήλικες άνω των πενήντα ετών και ένα σεμινάριο για ΑμεΑ είναι ένας συνοπτικός απολογισμός του φετινού Φεστιβάλ.



Με μεγάλο πρωταγωνιστή, την ομάδα μιας μεγάλης προσωπικότητας του σύγχρονου χορού, του Akram Khan, το Φεστιβάλ συγκέντρωσε και φέτος δημιουργούς και ομάδες από όλα τα πλάτη και μήκη της γης. Οι ξένοι καλλιτέχνες προέρχονταν από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Ισπανία, τις Φιλιππίνες, τη Γερμανία, το Μεξικό, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ιταλία. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν η ομάδα χιπ χοπ Cie Accrorap (CCN de la Rochelle) του Kader Attou, που άνοιξαν θεαματικά το Φεστιβάλ με το παγκοσμίου φήμης έργο The Roots, ο Josef Nadj, που συμμετείχε με παράσταση αλλά και έκθεση φωτογραφίας, η ομάδα kabinet k, η ομάδα Le Galactik Ensemble, η Joy Alpuerto Ritter και η Lali Ayguade που παρουσίασαν παραστάσεις τους εντός και εκτός θεάτρου και δίδαξαν στα επαγγελματικά σεμινάρια, ο Link Berthomieux και οι τρεις ελληνικές συμμετοχές, η ομάδα κι όμΩς κινείται, η Κατερίνα Ανδρέου και το χορογραφικό δίδυμο arisandmartha των Άρη Παπαδόπουλου και Μάρθας Πασακοπούλου.



Χρόνος

Με αφορμή την επέτειο των 25 χρόνων, το θέμα της φετινής διοργάνωσης ήταν ο Χρόνος και η επίδρασή του στο καλλιτεχνικό έργο και στο ανθρώπινο σώμα. Στόχος της Λίντας Καπετανέα παρέμεινε και φέτος η δημιουργία ενός Φεστιβάλ ανοιχτού στη διεθνή κοινότητα, σε όλες τις ηλικίες, στις τέχνες και στις συνεργασίες με άλλους φορείς, αλλά και ένα Φεστιβάλ αφιερωμένο στην εκπαίδευση και την έρευνα, υποστηρικτικό και δοτικό στους δημιουργούς και ικανό να εμπνεύσει το κοινό.

Για δύο περίπου εβδομάδες, η πόλη της Καλαμάτας κινήθηκε σε εορταστικούς ρυθμούς, ακολουθώντας τον παλμό του Φεστιβάλ. Καλλιτέχνες, κάτοικοι της Καλαμάτας, επισκέπτες, τουρίστες, σπουδαστές των σεμιναρίων, παιδιά, γονείς, ηλικιωμένοι, εθελοντές με τα μπλουζάκια του Φεστιβάλ, έδιναν καθημερινά ραντεβού στο Δημοτικό Στάδιο, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και από εκεί στην κεντρική πλατεία - τα τρία σημεία αναφοράς του φετινού Φεστιβάλ. Τα λάβαρα του Φεστιβάλ με το λογότυπο KDF (Kalamata Dance Festival) που σχεδίασε και φέτος ο graphic designer Mike Rafail αποτυπώνοντας την έννοια του χρόνου, ανέμιζαν σε κάθε δρόμο, πάρκο και πλατεία, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα γιορτής από άκρη σε άκρη της πόλης.

Το φετινό Φεστιβάλ εγκαινιάστηκε «ανεπίσημα» και φέτος από τα παιδιά. Το πενθήμερο εργαστήρι χορού και χορογραφίας με τίτλο Καλειδοσκόπιο από τη Βιτόρια Κωτσάλου, συγκέντρωσε 78 παιδιά και εφήβους 5-16 ετών στην Κεντρική Σκηνή Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, από 12 ως 16 Ιουλίου. Η παράσταση που παρουσίασαν στις 17 Ιουλίου λειτούργησε ως καλωσόρισμα του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος.



Εργαστήρι κίνησης για ενήλικες

Καινοτομία αποτέλεσε φέτος το εργαστήρι κίνησης για ενήλικες. Από 12 μέχρι 16 Ιουλίου 38 ενήλικες άνω των 50 ετών μυήθηκαν στις βασικές αρχές του Fighting Monkey και, κυρίως, στη διαδικασία έξυπνης εξάσκησης και βιώσιμης γήρανσης, υπό τις οδηγίες τoυ Αντώνη Στρούζα.



Σεμινάριο για ΑμεΑ

Τις εντυπώσεις επίσης κέρδισε για τρίτη χρονιά το σεμινάριο για ΑμεΑ. Σε συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος Dancing My Way της προηγούμενης χρονιάς, το φετινό πρόγραμμα Dancing Our Way της Σοφίας Δρούμπαλη προσκάλεσε από 23 μέχρι 28 Ιουλίου χορευτές, εκπαιδευτικούς και θεραπευτές να παρακολουθήσουν και να βιώσουν τη μοναδική ικανότητα του χορού να δημιουργεί κοινότητες και σχέσεις μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την παράστασή τους στις 28 Ιουλίου.



Επαγγελματικά σεμινάρια

Στα φετινά επαγγελματικά σεμινάρια, στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους συμμετέχοντες, ένα ενδεκαήμερο «σχολείο» με εντατική καθημερινή εξάσκηση. Από 18 μέχρι 28 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 4 επαγγελματικά σεμινάρια συνολικής διάρκειας 62 ωρών στα οποία δίδαξαν για πρώτη φορά οι Joy Alpuerto Ritter, Francisco Cοrdova, Lali Ayguade και Jozef Frucek & Manuel Ronda. Τα σεμινάρια συμπλήρωσε η ανοιχτή διάλεξη για το κοινό του Jozef Frucek με τίτλο The Ageing Body.



Καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Σχετικά με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το καθημερινό ραντεβού ξεκινούσε στις 19.30 στο Στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, όπου στη σκηνή εναλλάχθηκαν η Joy Alpuerto Ritter, οι arisandmartha (Άρης Παπαδόπουλος και Μάρθα Πασακοπούλου), η ομάδα κι όμΩς κινείται, η Lali Ayguade Company, η Kατερίνα Ανδρέου και ο Link Berthomieux.

Στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας φιλοξενήθηκαν συνολικά 4 παραστάσεις. Το πρώτο Σαββατοκύριακο τις εντυπώσεις κέρδισαν οι 10 χορευτές της ομάδας Cie Accrorap του Kader Attou στην παράσταση THE ROOTS, που ανέδειξαν τις απίστευτες δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος και οι επτά χορευτές από διαφορετικές ηλικίες της ομάδας kabinet k.

Στις 23 και 24 Ιουλίου στην σκηνή ανέβηκαν οι διασκεδαστικοί Le Galactik Ensemble με την παράσταση Οptraken για όλη την οικογένεια και το Φεστιβάλ έκλεισε με τον πλέον θεαματικό τρόπο με την Akram Khan Company και την πολυαναμενόμενη παράσταση Until the Lions στις 27 και 28 Ιουλίου.

Παράλληλα με το πρόγραμμα στο Στούντιο και στην Κεντρική Σκηνή, o Josef Nadj παρουσίαζε καθημερινά, στα Παρασκήνια του Μεγάρου Χορού, μέχρι τις 22 Ιουλίου, το έργο Mnemosyne, φωτογραφικό εγχείρημα και ερμηνευτικό δρώμενο μαζί.



Υπαίθριες παραστάσεις

Μετά την επιτυχία του περσινού εγχειρήματος για άνοιγμα στην πόλη, συνεχίστηκε και φέτος η διοργάνωση υπαίθριων παραστάσεων στην κεντρική και πιο πολυσύχναστη πλατεία της Καλαμάτας, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Το καθιερωμένο ραντεβού καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ έγινε φέτος πιο βραδινό, κάθε μέρα στις 21.00. Από 20 Ιουλίου έως 27 Ιουλίου παρουσιάστηκαν συνολικά δώδεκα παραστάσεις (κάποιες μέρες φιλοξενήθηκαν δύο παραστάσεις), όλες φυσικά με ελεύθερη είσοδο: TrashDollys, Αναστασία Βαλσαμάκη και Andi Xhuma, Joy Alpuerto Ritter & Lukas Steltner, Ιουλία Ζαχαράκη και Anna Calsina Forrellad & Quentin Manfroy, Εύα Γεωργιτσοπούλου και Lali Ayguade Company, Physical Momentum - Francisco Cοrdova, Chey Jurado, Les Vikings Cie και Cie Le Neil - Link Berthomieux.

Μεγάλη έκπληξη του δεκαημέρου, το «δώρο» που επιφύλαξε στο κοινό η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Λίντα Καπετανέα, να χορέψει η ίδια στη σκηνή, στις 26 Ιουλίου μετά τον Chey Jurado.

Αξίζει να αναφερθεί πως η παράσταση της ομάδας Les Vikings Cie, εκτός από την πλατεία, επαναλήφθηκε στις 28 Ιουλίου στην Costa Navarino, στο πλαίσιο συνεργασίας του Φεστιβάλ με φορείς της Μεσσηνίας, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας της περιοχής.



Παράλληλες εκδηλώσεις

Το Φεστιβάλ πλαισιώθηκε, επίσης, από παράλληλες εκδηλώσεις, όπως μουσική βραδιά με τους Blues Escape Band στο Προαύλιο του Μεγάρου Χορού, δύο προβολές ταινιών του Bela Tarr και την προβολή του ντοκιμαντέρ του Raymond Saint-Jean για τη ζωή της χορεύτριας Louise Lecavalier.



Έκθεση φωτογραφίας

Στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού μπορούσε κανείς να δει μέχρι τις 23 Ιουλίου την έκθεση φωτογραφίας Mnemosyne του Josef Nadj και από 24 μέχρι 28 Ιουλίου την έκθεση ΤΕΝ του φωτογράφου Mike Rafail. Ο Mike Rafail, ο οποίος βραβεύτηκε με 3 βραβεία ΕBΓΕ (Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Eικονογράφησης) για την εταιρική ταυτότητα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, δημιούργησε μια εγκατάσταση που λειτουργεί ταυτόχρονα ως ντοκουμέντο και ως εικαστικό έργο. Ο καλλιτέχνης αποτύπωσε πορτρέτα των χορευτών που συμμετείχαν στις παραστάσεις του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δέκα λεπτά μετά το τέλος της παράστασής τους, αιχμαλωτίζοντας στα πρόσωπά τους άλλοτε την προσπάθεια και την κούραση, άλλοτε την ικανοποίηση μαζί με τόσες άλλες αινιγματικές σκέψεις και συναισθήματα. Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή κάθε χορευτή, εκτός ερμηνείας, εκτός χορογραφικών οδηγιών, όταν πια σβήσουν τα φώτα της σκηνής και έχει τελειώσει την αποστολή του.



Keep Dancing

Με στόχο της την επέκταση του Φεστιβάλ σε όλη τη διάρκεια του έτους, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση των παιδιών, η Λίντα Καπετανέα, την περίοδο 2018-2019, εγκαινίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Keep Dancing. Το πρόγραμμα διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Δημοτική Σχολή Χορού Καλαμάτας και περιλάμβανε έξι διήμερα ανοιχτά σεμινάρια για μαθητές της Δημοτικής Σχολής Χορού αλλά και για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου εκτός Σχολής, που έγιναν με την καθοδήγηση έξι φιλοξενούμενων καθηγητών σύγχρονου χορού και κλασικού μπαλέτου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Keep Dancing θα συνεχιστεί και κατά την περίοδο 2019-2020, δίνοντας τη σκυτάλη στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το καλοκαίρι του 2020.