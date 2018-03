Με μεσσηνιακό άρωμα νεοφυής επιχείρηση για την ενοικίαση αυτοκινήτων

Συνολικά τριάντα νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της υλοποίησης των σχεδίων τους έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε από την Orama Group και το Europe Direct του Δήμου Αθηναίων στο Σεράφειο Ίδρυμα τις προηγούμενες ημέρες. Σε μία από αυτές που συμμετείχαν στον άτυπο διαγωνισμό, είναι συνιδρυτής και ο Μεσσήνιος Χρήστος Καρολεμέας.

Πενταμελής επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις με βάση μια σειρά κριτηρίων (χρησιμότητα, εξωστρέφεια, ομάδα, ρεαλισμός, αγορά, ωριμότητα, βιωσιμότητα, ανάπτυξη, καινοτομία, παρουσίαση) και κατέληξε στους τέσσερις φιναλίστ, οι οποίοι μπήκαν στο… ρινγκ και μονομάχησαν μπροστά στο κοινό.

Το έπαθλο για το μοναδικό νικητή ήταν το «χρυσό» εισιτήριο στο Global Meetup 2018, που φέτος θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία με τη συμμετοχή startups απ’ όλο τον πλανήτη. Το «Get in the Ring» είναι από τους πιο γνωστούς διαγωνισμούς επιχειρηματικής καινοτομίας παγκοσμίως και ελέγχεται από τα γραφεία του ομώνυμου οργανισμού στην Ολλανδία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Σοφίας Μανδηλαρά στη εφημερίδα "Νέα Σελίδα".



Airbnb για αυτοκίνητα

«Χωρίς τη φιλία μας όλα θα ήταν σχεδόν αδύνατα», λένε στη «Νέα Σελίδα» ο Αντώνης Καραλούλης και ο Χρήστος Καρολεμέας, 30 και 29 ετών αντίστοιχα, που δημιούργησαν τη Ridemind.

Οι δύο πρώην συμφοιτητές, τοπογράφοι μηχανικοί του Πολυτεχνείου, με εξειδίκευση στον τομέα των συγκοινωνιών και της βιώσιμης κινητικότητας, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να φτιάξουν μια «Airbnb για αυτοκίνητα», όπως περιγράφουν την εταιρεία τους.

Ο χρήστης θα μπορεί, δηλαδή, να νοικιάζει το αυτοκίνητό του, όπως ακριβώς γίνεται και με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων. «Είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό στην αγορά, γιατί τα τελευταία οκτώ χρόνια έχουν κατατεθεί 1,5 εκατομμύριο πινακίδες», σημειώνει ο Αντώνης. «Συν ότι πέρσι είχαμε 30 εκατομμύρια τουρίστες και η ζήτηση το καλοκαίρι για μεταφορικά μέσα είναι πολύ μεγάλη», τον συμπληρώνει ο Χρήστος.

«Το νομικό, το ασφαλιστικό, το φορολογικό πλαίσιο – όλα είναι δύσκολα. Αλλά είμαστε πολύ αισιόδοξοι», καταλήγουν οι δυο φίλοι, οι οποίοι έχουν ήδη ιδρύσει την εταιρεία τους στην Ελλάδα, όπου και θα φορολογείται.

«Υπάρχουν πολλές ιδέες, υπάρχει η μαγιά», δηλώνει στη «Νέα Σελίδα» ο Μάνος Ανδρεάδης, κριτής στη διαδικασία επιλογής των τεσσάρων φιναλίστ του διαγωνισμού «Get in the Ring StartingUP Athens».

«Η σκηνή των νεοφυών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική για ολόκληρη την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιδέες Ελλήνων ξεχωρίζουν και στο εξωτερικό όποτε προβάλλονται. Συνεπώς, είναι σημαντικό να δώσουμε ώθηση στους νέους ώστε να μπορέσουν να εκκολαφθούν οι ιδέες τους ενδογενώς στη χώρα μας και να γίνουν επιτυχημένοι επιχειρηματίες», αναφέρει.

Ο ίδιος είναι διευθυντής της Asset Τεχνολογική, η οποία τα τελευταία οκτώ χρόνια λειτουργεί και ως ενδιάμεσος φορέας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Νέων Επιχειρηματιών. «Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν χρειάζονται ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον υποστήριξης. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τη χρηματοδότηση, στην οποία συνήθως δίνουμε περισσότερη έμφαση, αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη, τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, ακόμα και το χώρο στέγασης στην αρχή», εξηγεί ο κ. Ανδρεάδης.

Το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται έως τρία χρόνια να επισκεφθούν αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού με τα έξοδά τους καλυμμένα, ώστε να αποκτήσουν συγκεκριμένη τεχνογνωσία και δεξιότητες. Πρόσφατα, μάλιστα, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Σιγκαπούρη. «Τα εργαλεία υπάρχουν, εναπόκειται πλέον στον καθέναν να τα αναζητήσει και να τα χρησιμοποιήσει», καταλήγει ο κ. Ανδρεάδης.



Επιμέλεια: Αντώνης Πετρόγιαννης