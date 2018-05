Με μοναδικές προσφορές ποιότητας για μικρούς και μεγάλους το τριήμερο Αγ. Πνεύματος στην «Costa Navarino»

Σχεδιάστε την «επίσηµη πρώτη» του φετινού καλοκαιριού στην Costa Navarino: έναν προορισµό όπου τα παιδιά παραµένουν παιδιά και οι µεγάλοι απολαµβάνουν µοναδικές υπηρεσίες στα βραβευµένα The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort Costa Navarino. Αυτή είναι η πρόταση της "Καθημερινής" για το τριήμερο της τρέχουσας εβδομάδας, το οποίο ολοοκληρωνεται την ερχόμενη Δευτέρα.

Το Μεσσηνιακό τοπίο που µαγεύει: Κάντε τις πρώτες σας βουτιές στα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου και χαρείτε τον ήλιο στην απέραντη αµµώδη παραλία The Dunes Beach. Όσο για τους λάτρεις της αδρεναλίνης, θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στους αιθέρες κάνοντας kitesurf, να εξερευνήσουν το Παλαιόκαστρο µε θέα στη Βοϊδοκοιλιά, ακόµα και να αναρριχηθούν στην κόψη των βράχων της νήσου Πρώτης υπό την καθοδήγηση έµπειρων οδηγών.

Ο κόσµος του Peter Pan: ∆εν υπάρχει ενήλικας που δεν θα ευχόταν να ήταν παιδί όταν αντικρίζει το Sand Castle, τον ειδικά διαµορφωµένο χώρο για παιδιά. Μέσα στο «δικό τους κάστρο», οι µικροί επισκέπτες έως και 12 ετών γίνονται πειρατές, µικροί αρχαιολόγοι και εξερευνητές της φύσης. Και τον υπόλοιπο χρόνο, απλώς δεν «ξεκολλάνε» από το water park και τις νεροτσουλήθρες.

Σπορ και ευεξία για όλους: ∆ύο γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών, αθλήµατα ρακέτας, πεζοπορίες, εσωτερικός τοίχος αναρρίχησης και γήπεδο µπάσκετ, έως και πίστα καρτ υψηλών προδιαγραφών, είναι µερικές από τις δεκάδες επιλογές σπορ στην ύπαιθρο αλλά και σε εσωτερικούς χώρους.

Όσο για τους επισκέπτες που θα αναζητήσουν στιγµές ευεξίας και χαλάρωσης, το βραβευµένο ANAZOE SPA έχει να προσφέρει µια πλούσια γκάµα θεραπειών µε βάση το µεσσηνιακό ελαιόλαδο, τα ευεργετικά συστατικά του θαλασσινού νερού και µυστικά υγείας και οµορφιάς που διασώθηκαν από την αρχαιότητα.

Υψηλή γαστρονοµία µε τοπικές φρέσκες ύλες: Στην Costa Navarino, οι γαστρονοµικές εµπειρίες έχουν ως βάση τις αγνές, τοπικές φρέσκες ύλες που καλλιεργούνται είτε στα µποστάνια των resorts είτε επιλέγονται προσεκτικά από τοπικούς παραγωγούς. Αυτό είναι και το µυστικό το οποίο κάνει τις γευστικές επιλογές των επισκεπτών ανάµεσα σε 21 διαφορετικά εστιατόρια και µπαρ µια αξέχαστη και ολιστική εµπειρία.

Ταξίδι στον χρόνο και στον τοπικό τρόπο ζωής: Μάθετε τις τοπικές παραδόσεις της Μεσσηνίας: κεντήστε µε βελονάκι, µαγειρέψτε παρέα µε τις κυρίες της Πύλου στα σπίτια τους και γνωρίστε την πολιτιστική κληρονοµιά 4.500 ετών της περιοχής, όπως αποκαλύπτεται µέσα από το παλάτι του Νέστορα και τους θολωτούς τάφους της µυκηναϊκής εποχής, τις βυζαντινές εκκλησίες και τα µεσαιωνικά κάστρα.

• ∆είτε τις προτάσεις διαµονής για το τριήµερο στα westincostanavarino.com και romanoscostanavarino.com ή καλέστε στο 27230-97000.