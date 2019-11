Μια ελιά για την προστασία του περιβάλλοντος

Το έναυσμα για την εκστρατεία του Let’s do it Greece, η οποία θα κορυφωθεί το Μάιο του 2020, δόθηκε στην Καλαμάτα χθες. Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, με τη συμμετοχή του εμπνευστή της πανελλαδικής εθελοντικής εκστρατείας Let’s do it Greece, Νίκου Κιούση, φυτεύθηκε, μεταξύ άλλων, συμβολικά από το δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τους λοιπούς συμμετέχοντες ένα ελαιόδεντρο, το οποίο «ριζώνει τις προσπάθειες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Βασιλόπουλος.

Με δήλωσή του, ο δήμαρχος τόνισε πως ο Δήμος Καλαμάτας έχει αγκαλιάσει αυτήν την εθελοντική προσπάθεια και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει με την ίδια διάθεση και το ίδιο σθένος.

Επίσης, τόνισε πως ο Δήμος Καλαμάτας θα προετοιμάσει κατάλληλα το έδαφος, ώστε στις 10 Μαΐου του χρόνου να πραγματοποιηθούν ξεχωριστές εκδηλώσεις, που θα πλαισιωθούν από τις πρωτοβουλίες των σχολείων. Στο επίκεντρο θα τεθεί από το Δήμο μια μεγάλη Γιορτή Ανακύκλωσης.

Με κεντρικό σύνθημα «Ρίζες που μας Ενώνουν», ξεκινά ένα μεγάλο εθελοντικό ταξίδι σε όλη τη χώρα, με στόχο να ενωθούν χιλιάδες άνθρωποι που μοιράζονται τα ίδια όνειρα για ένα καλύτερο περιβάλλον, δημιουργώντας την Εθνική Ελλάδος για το περιβάλλον.