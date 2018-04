Ναός Επικούριου Απόλλωνα: Για πρώτη φορά στην ιστορία του ολονύχτια παράσταση

“From Darkness to Light” με ελεύθερη είσοδο στην πανσέληνο Ιουλίου



Ο «Παρθενώνας» της Πελοποννήσου, ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα, θα φιλοξενήσει την 28η Ιουλίου για πρώτη φορά στη μακραίωνη ιστορία του μια ολονύχτια παράσταση, τη βιωματική περφόρμανς “From Darkness to Light” της διεθνούς διακεκριμένης χορογράφου Αποστολίας Παπαδαμάκη.

Η συναρπαστική εμπειρία του κύκλου παραστάσεων με τίτλο “The Sleep & Dream Performance series”, που κέρδισε κοινό και κριτικούς όταν είχε παρουσιαστεί στο Μουσείο Βορρέ (2014), στη Κεντρική Σκηνή της Στέγης (2016) και πέρυσι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά (2017), ταξιδεύει για πρώτη φορά υπαίθρια, στο Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στη Φιγαλεία, στα σύνορα Αρκαδίας και Μεσσηνίας, σε ύψος 1.130 μέτρων.

Η Αποστολία Παπαδαμάκη εμπνέεται αυτή τη φορά από τη χώρα των ονείρων και το φως του Απόλλωνα και προσκαλεί τους θεατές να συνυπάρξουν δημιουργικά με την καλλιτεχνική ομάδα της παράστασης, να θαυμάσουν το Φως της Πανσελήνου και της Ανατολής και να ζήσουν μια συναρπαστική εμπειρία στον περιβάλλοντα χώρο του εμβληματικού ναού, έργο του αρχιτέκτονα Ικτίνου.

Η ολονύχτια παράσταση “From Darkness to Light” επιχειρεί να σηματοδοτήσει την σχέση του ανθρώπου με το σκοτάδι και το φως, την παραστασιακή δράση με τον ύπνο, τα όνειρα και τη φαντασία μέσα από το χορό και τη μουσική.

Η διακεκριμένη χορογράφος αντλεί, επίσης, την έμπνευσή της από τις τελετουργικές «εγκοιμήσεις» των αρχαίων Ελλήνων και από τα χαρακτηριστικά του ναού: ισχύς, κάλλος και αρμονία.

Για το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός, ο στενός συνεργάτης της χορογράφου, ο βραβευμένος μουσικός και συνθέτης, Τρύφωνας Κουτσουρέλης δημιούργησε ένα πρωτότυπο μουσικό έργο 14 ωρών, ένα site specific sound installation, που θα συνοδεύει τις δράσεις της ολονύχτιας παράστασης.

Σημειώνεται πως το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόφωνα για την παραχώρηση του χώρου.

Η παράσταση επιχορηγείται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Ηλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η διακεκριμένη Αποστολία Παπαδαμάκη που υπογράφει τη σύλληψη, τη χορογραφία και τη σκηνοθεσία της παράστασης, είναι η χορογράφος της τελετής έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, καθώς και της πρώτης υποβρύχιας παράστασης χορού στον κόσμο “Drops of Breath” στο Σούνιο. Διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος του Δ.Σ. της Κρατικής Σχολής Χορού και μέλος του Δ.Σ. του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η είσοδος για την παρακολούθηση της παράστασης είναι ελεύθερη, ενώ σύντομα αναμένονται νεότερα για τους διανυκτερεύοντες θεατές.