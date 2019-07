Οι καθιερωμένες καλοκαιρινές δραστηριότητες του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Και αυτό τον Αύγουστο ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών θα πραγματοποιήσει τις καθιερωμένες καλοκαιρινές του δραστηριότητες ως εξής:

Η αγαπημένη εικαστική δραστηριότητα των παιδιών, το «Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η και την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο Πάρκο της Βλαχέρνας, από τις 6.30 το απόγευμα ως τις 8.30 το βράδυ, με τις οδηγίες του ζωγράφου Σωτήρη Γκαρδιακού, εκπαιδευτικών και εθελοντών. Παιδιά από την ηλικία του Νηπιαγωγείου μέχρι και του Γυμνασίου θα περάσουν δύο δημιουργικά απογεύματα ζωγραφίζοντας, κάνοντας κατασκευές, κολάζ και πλαστελίνη.

Για τέταρτη χρονιά, τη Δευτέρα 5 Αυγούστου, στις 8.00 το βράδυ στο Πάρκο της Βλαχέρνας, ο Σύλλογος Φιλοπροόδων μαζί με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών και τους One Night Band οργανώνουν το καθιερωμένο πλέον rock festival της πόλης των Φιλιατρών, Heavy By The Trees Festival, ένα γεγονός για “να βρίσκουν λιμάνι” τα συγκροτήματα της περιοχής, για να ξεδιπλώνουν την αγάπη τους για τη μουσική και το ταλέντο τους.

Την Τρίτη 6 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στο Πάρκο της Βλαχέρνας, στη «Βραδιά φιλοξενίας», η Φιλαρμονική του Συλλόγου Φιλοπροόδων θα δώσει συναυλία και θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς όλα τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου.

Ο κύκλος των εκδηλώσεων του Συλλόγου Φιλοπροόδων θα συνεχιστεί με την εμφάνιση της Φιλαρμονικής και τμημάτων του χορευτικού του στην πλατεία της πόλης την Τετάρτη 7 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ. Στην εκδήλωση αυτή, που είναι συνδιοργάνωση με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας, θα συμμετέχει και χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πύλου.

Εκτός από τη συνδιοργάνωση με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Τριφυλίας των δύο εκδηλώσεων του rock festival και της εμφάνισης στην πλατεία, και οι υπόλοιπες πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Επίσης το χορευτικό τμήμα των ενηλίκων του Συλλόγου θα εμφανιστεί στις 30 Αυγούστου στο Διεθνές Φεστιβάλ Παράδοσης «Κυπαρισσιακές Ηλιαχτίδες».