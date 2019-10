Οι νέες επενδύσεις που έρχονται από την Costa Navarino θα αλλάξουν το αναπτυξιακό και τουριστικό τοπίο

Το δρόμο Καλαμάτας- Μεθώνης και την αναβάθμιση του αεροδρομίου ζήτησε ο Αχ. Κωνσταντακόπουλος

Οι επενδύσεις της Costa Navarino στην πλήρη ανάπτυξη της θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και οι θέσεις εργασίας, άμεσες και έμμεσες που θα δημιουργηθούν, θα αγγίξουν τις 11.200. Αυτό ανάφερε στην κεντρική του ομιλία χθες, ο πρόεδρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας ΤΕΜΕΣ Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, στην εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας με θέμα «Η επίδραση των επενδύσεων στις τοπικές κοινωνίες: Το παράδειγμα της Costa Navarino», παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Κωνσταντακόπουλος, αναφέρθηκε αναλυτικά στο όραμα του πατέρα του καπετάν Βασίλη, και ανέπτυξε το σχεδιασμό της επένδυσης για τα επόμενα χρόνια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτή τη στιγμή έχει υλοποιηθεί μόνο το 1/6 της επένδυσης. Συνολικά, θα κατασκευασθούν άλλες επτά νέες ξενοδοχειακές μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 5.000 κλινών.



Ποιοτικός ταξιδιωτικός προορισμός

Αρχικά, ο Κωνσταντακόπουλος, ανέφερε ότι στα μέσα της δεκαετίας του ‘80, ο πατέρας του, Καπετάν Βασίλης, θέλησε να επενδύσει στη γενέτειρά του, με όραμα να αναγνωρισθεί η Μεσσηνία ως ένας τουριστικός προορισμός υψηλής ποιότητας, αειφόρου ανάπτυξης και παγκοσμίου φήμης, διαμορφώνοντας παράλληλα τις συνθήκες, ώστε οι άνθρωποι της Μεσσηνίας να παραμείνουν και να ζήσουν ποιοτικά στον τόπο τους.

Από την αρχή ,όπως είπε, ήταν ξεκάθαρο ότι θα εφάρμοζαν ένα μοντέλο τουρισμού, που θα στηριζόταν στη φιλοσοφία της αειφόρου επιχειρηματικότητας.

«H μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά τελικά και η μεγαλύτερη συνεισφορά μας στην περιοχή, ήταν ότι βοηθήσαμε να γίνει η Μεσσηνία γνωστή και προσβάσιμη στην παγκόσμια τουριστική αγορά. To 2012 προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα, θέτοντας σα στόχο να αναγνωριστεί η Μεσσηνία και ως ένας από τους πιο ποιοτικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Είμαστε υπερήφανοι, γιατί πιστεύουμε πως και αυτό πέτυχε», τόνισε και συνέχισε:

«Μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατ. ευρώ, από τα οποία 400 εκατ. αποτελούν ίδια κεφάλαια των μετόχων μας. Και μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά επενδύθηκε από το 2008 έως το 2012, δηλαδή στην καρδιά της κρίσης».

Ο κ Κωνσταντακόπουλος έκανε ιδιαίτερες αναφορές στον πατέρα του και παρέθεσε προσωπικές στιγμές, ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη μητέρα του Κάρμεν και τα αδέλφια του, Κωστή και Χρήστο.

Επίσης, ευχαρίστησε όλες τις εταιρίες και τους συνεργάτες που στήριξαν και στηρίζουν την προσπάθεια και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις της Μεσσηνίας και το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια για τη συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου υλοποιώντας σημαντικές δράσεις.



Νέες επενδύσεις

Στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντακόπουλος είπε ότι είναι έτοιμοι να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο για την Costa Navarino, και παρουσίασε τις νέες επενδύσεις.

«Σήμερα, θέτουμε λοιπόν το νέο μας όραμα για την περιοχή μας: «Να κάνουμε την Costa Navarino και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας έναν τόπο-πρότυπο στη Μεσόγειο, στον οποίο πάρα πολλοί άνθρωποι να θέλουν όχι μόνο να επισκεφθούν αλλά και να ζήσουν», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η Costa Navarino αποτελείται από τέσσερις περιοχές, συνολικής έκτασης άνω των 10.000 στρεμμάτων. Η Navarino Dunes, είναι η περιοχή που λειτουργεί τώρα με τα δύο πρώτα ξενοδοχεία, ένα γήπεδο γκολφ, και τις πρώτες κατοικίες.

Σε κάθε μία από τις τέσσερις περιοχές, που έχουν τα δικά τους μοναδικά χαρακτηριστικά, προβλέπεται ο συνδυασμός ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών, γηπέδων γκολφ και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων, υποδομών και εμπειριών.

Η πρώτη, από τις νέες υπό ανάπτυξη περιοχές , είναι το Navarino Bay στον κόλπο του Ναβαρίνου, όπου από το 2011 ήδη λειτουργεί το γήπεδο The Bay Course. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το The Bay Clubhouse, ένα από τα πρώτα υπόσκαφα γκολφ clubhouses παγκοσμίως, έκτασης 2.000 τ.μ.

Στην ίδια περιοχή πριν λίγους μήνες ξεκίνησε η κατασκευή ενός ξενοδοχείου που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2021. Θα είναι το πιο πολυτελές ξενοδοχείο της Costa Navarino και ένα μοναδικό resort στη Μεσόγειο. Συνολικά, θα περιλαμβάνει μόνο 99 δωμάτια (322 κλίνες) σε σουίτες και βίλες με πισίνες, ένα νέο spa, ένα μοναδικό health club, και ένα beach club με πισίνες μπροστά στον κόλπο του Ναβαρίνου. Τα περισσότερα κτήρια θα είναι υπόσκαφα και θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο.

Ένα δεύτερο ξενοδοχείο μόλις ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην ίδια περιοχή, λίγο πιο βόρεια προς τη Γιάλοβα, που θα ολοκληρωθεί επίσης το 2021. Θα περιλαμβάνει συνολικά 192 δωμάτια (814 κλίνες) σε δωμάτια, σουίτες και κατοικίες τριών και τεσσάρων δωματίων και ένα μικρό παραθαλάσσιο «χωριό» με καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, θερινό κινηματογράφο κ.α.

Και τα δυο νέα ξενοδοχεία της περιοχής Navarino Bay θα περιλαμβάνουν αθλητικές εγκαταστάσεις καθώς και κατοικίες για συνεργάτες της εταιρίας.

Από το Νοέμβριο του 2018 έχουν ξεκινήσει και τα έργα κατασκευής των δύο νέων γηπέδων γκόλφ 18 οπών στην περιοχή Navarino Hills, στου Κυνηγού, σ’ ένα οροπέδιο 5.000 στρεμμάτων, με μοναδική θέα προς την ενδοχώρα της Πυλίας αλλά και τον κόλπο του Ναβαρίνου. Στόχος είναι έως το 2021 να λειτουργούν συνολικά 4 γήπεδα, επιμηκύνοντας την τουριστική περίοδο για την περιοχή.

Ο κ. Κωνσταντακόπουλος τόνισε ότι οι επενδύσεις αυτές θα ξεπεράσουν τα 250 εκ. ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 630 άμεσες θέσεις εργασίας και μαζί με τις έμμεσες, συνολικά πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίες.



Ριζόμυλος

Η 3η φάση επενδύσεων αφορά την περιοχή του Ριζόμυλου, το Navarino Blue. Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, και η εταιρία έχει στην ιδιοκτησία της το σύνολο των εκτάσεων που χρειάζεται. Εκεί θα αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Στόχος είναι σε αυτά τα ξενοδοχεία να προσφέρεται απαράμιλλη ποιότητα, αλλά σε πιο προσιτή τιμή. Εκεί θα αναπτυχθούν 4 μονάδες συνολικής δυναμικότητας περίπου 1.300 δωματίων και άνω των 3.000 κλινών.

Επίσης, δρομολογείται η περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Navarino Hills. Σε επόμενο στάδιο, εκτός από τα δυο γήπεδα γκολφ, η περιοχή θα περιλαμβάνει 2 νέα ξενοδοχεία, 230 δωματίων με συνολικά 875 κλίνες καθώς και τουριστικές κατοικίες. Η ανάπτυξη του Navarino Hills θα έχει περιορισμένη δόμηση και θα δώσει έμφαση σε δραστηριότητες αθλητισμού και ευεξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,

Το σύνολο όλων των επενδύσεων στην περιοχή, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι φάσεις, θα ξεπεράσει τα 1.2 δις ευρώ και η απασχόληση θα ξεπεράσει τις 11.200 έμμεσες και άμεσες θέσεις εργασίας.

Σημαντικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη των τουριστικών κατοικιών και στις 4 περιοχές της Costa Navarino. Έως σήμερα στο Navarino Dunes, οι επενδύσεις τρίτων από τις πωλήσεις που έχουν γίνει, θα ξεπεράσουν τα 108 εκ ευρώ. Συνολικά στην Costa Navarino, οι επενδύσεις τρίτων σε αγορά και κατασκευή διάφορων τύπων κατοικιών θα φτάσουν τα 1.3 δισ.



Δρόμος και αεροδρόμιο

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Κωνσταντακόπουλος και απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό αναφέρθηκε σε δύο θέματα υποδομών. Το νέο οδικό δίκτυο από την Καλαμάτα μέχρι την Μεθώνη, το οποίο όπως είπε πρέπει να γίνει γρήγορα και το κράτος θα αποσβέσει πολύ γρήγορα την επένδυσή του. Και εξηγώντας τι εννοεί υπογράμμισε:

«Τα νέα μας έργα, όπως και άλλα έργα που προγραμματίζονται στη Δυτική Μεσσηνία και το Μεσσηνιακό κόλπο θα αυξήσουν σημαντικά τις ροές. Βεβαίως, ο νέος δρόμος θα ωφελήσει τη Δυτική Μεσσηνία, αλλά θα ωφελήσει πολύ και την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας! Η μεγαλύτερη ανεργία. όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχει στα αστικά κέντρα. Εμείς έχουμε σήμερα περίπου 400 συνεργάτες που πηγαινοέρχονται καθημερινά με λεωφορείο από την Καλαμάτα και υπολογίζουμε να ξεπεράσουμε τους 1.000 σε τρία χρόνια. Σήμερα κάνουν 2,5 ώρες πήγαινε-έλα κάθε μέρα! Υπολογίζουμε ότι με τον νέο δρόμο θα κάνουν 1,5 ώρα . Δηλαδή, 1 ώρα λιγότερο την ημέρα στο δρόμο, άρα 1 ώρα περισσότερη ξεκούραση, με τους φίλους τους, ή με την οικογένειά τους, ή καταναλώνοντας στην πόλη. Επίσης, θα γίνουμε πιο ελκυστικός προορισμός εργασίας για τους κατοίκους της Καλαμάτας, άρα μπορεί να ανέβουμε από το 70% Μεσσήνιους συνεργάτες σήμερα, γιατί όχι, στο 90%! Παράλληλα οι πελάτες μας, θα έχουν ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στην πόλη της Καλαμάτας και από 1 ώρα που κάνουν σήμερα με το αυτοκίνητο, θα μπορούν να κάνουν 35 λεπτά και χωρίς στροφές.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακούω ότι αν ξεκινήσουν όλα σήμερα, το έργο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 4 χρόνια. Εμείς το 2023 υπολογίζουμε να έχουμε περίπου 600.000 διανυκτερεύσεις. 1 στα 10 βράδια να πάει κάποιος στην Καλαμάτα, μόνο από εμάς, είναι δυνητικά 60.000 επιπλέον επισκέψεις το χρόνο για την πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται».

Το δεύτερο θέμα που έθιξε ο κ. Κωνσταντακόπουλος ήταν για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας και την αναβάθμιση του. Μάλιστα, τόνισε ότι σήμερα ανταποκρίνεται οριακά στην κίνηση που έχει, κυρίως λόγω των ηρωικών όπως είπε προσπαθειών του αερολιμενάρχη και της ομάδας του.

Κλείνοντας ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον κ. Σαμαρά για τη διαχρονική βοήθειά του και όλους τους συνεργάτες του.



Της Βίκυς Βετουλάκη