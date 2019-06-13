Οι υποψήφιοι/ες του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στις εθνικές εκλογές στη Μεσσηνία
Πρώτη Δημοσίευση: 13/06/2019 00:32 - Τελευταία Ενημέρωση: 13/06/2019 00:32
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας θα είναι υποψήφιος σε Αχαΐα και Λάρισα και σύντομα θα ανακοινωθεί και η τρίτη εκλογική περιφέρεια στην οποία θα θέσει υποψηφιότητα. Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την προεκλογική περίοδο ορίζεται η Έφη Αχτσιόγλου.
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ
ΓΑΙΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΚΙΟΥΡ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ
ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (Συνεργαζόμενος – Πρόεδρος Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας)
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΣΕΡΓΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΗΓΟΥ ΙΡΕΝ (ΕΙΡΗΝΗ)
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΛΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α΄ ΑΘΗΝΩΝΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΙΤΑ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ
ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΒΙΓΚΟΥ ΡΑΝΙΑ
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ
Β1` ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑΝΙΑ
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΗΣ
ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β2` ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΧΑΡΑ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
Β3` ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΠΑΙΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΤΖΕΝΗ
ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ)
ΜΑΚΡΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΕΛΙΑ ΣΤΕΛΛΑ
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΕΦΑΛΑ ΒΙΚΥ
ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Α΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΙΤΗ
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Β΄ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΗΡΑ ΜΑΡΙΑ
Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΤΑΡΠΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Β` ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΥΓΕΡΗ ΔΩΡΑ
ΓΑΙΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΤΣΑΙΡΕΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΤΣΟΛΠΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΡΑΜΑΣΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΑΡΑΣΧΙΔΗΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ
ΕΒΡΟΥΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΑΝΘΗΣΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ
ΜΠΕΖΙΑΤ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
ΡΟΥΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΡΟΔΟΠΗΣΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΪΧΑΝ
ΤΣΙΟΥΜΑΚΑ-ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΚΙΟΥΡ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ)
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΗ
ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΙΛΚΙΣΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΠΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΟΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΨΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΛΛΗΣΚΡΗΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣΑΡΙΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΡΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΤΖΑΜΑΚΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΡΩΝΑΒΡΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΚΑΦΕΝΙΑ
ΒΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΙΓΓΛΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΑΝΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΛΩΡΙΝΗΣΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ)
ΣΕΛΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΡΤΗΣΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ
ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΚΑΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΟΥ ΝΙΚΗ
ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΒΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΟΥΜΠΛΟΜΑΤΗ ΦΑΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
ΣΠΕΓΓΟΣ ΑΡΗΣ
ΣΤΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΡΙΤΣΙΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΟΤΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΒΕΡΙΛΛΗΣ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ
ΒΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΛΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΡΙΣΗΣ* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΑΝΝΑ
ΓΕΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΡΙΤΣΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΞΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΙΜΟΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥΚΑΡΥΔΑΚΗ-ΓΡΙΜΑΝΗ ΚΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ-ΝΤΕΛΗΜΕΡΗ ΖΕΤΑ-ΖΩΗ
ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΜΑΥΡΕΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ (Συνεργαζόμενος – Πρόεδρος Αγροτικού Κόμματος Ελλάδας)
ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΧΑΪΑΣ* ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ)
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΡΙΖΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΟΝΑΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΙΑΣΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΖΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΗΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΕΥΒΟΙΑΣΑΚΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΖΩΗ
ΛΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΝΤΕΛΚΗ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΣΙΜΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΜΩΥΣΗΣ
ΣΚΟΝΔΡΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΒΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΗΛΙΩΡΙΤΣΑ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΩΡΙΚΗ ΜΥΡΤΩ
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΚΙΔOΣΓΚΙΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΙΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΡΚΑΔΙΑΣΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ
ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΓΚΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΚΟΖΟΜΠΟΛΗ-ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΕΣΒΟΥΑΝΔΡΕΑΔΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΟΥΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΙΟΥΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ
ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ
ΣΕΡΓΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΝΝΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝΑΓΓΕΛΑΤΑΚΗ ΑΛΕΚΑ
ΓΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΗΓΟΥ ΙΡΕΝ (ΕΙΡΗΝΗ)
ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΖΑΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΛΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΛΟΥΤΡΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
ΡΕΘΥΜΝΗΣΚΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΝΙΩΝΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ)
ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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