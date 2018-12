Οι 5 δήμοι της Μεσσηνίας που θα αποκτήσουν πρώτοι δωρεάν WiFi

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην πρώτη πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4EU. Συνολικά υποβλήθηκαν 13.198 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη, οι 268 από τις οποίες προέρχονταν από την Ελλάδα. Επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση 2.800 αιτήσεις (ποσοστό εγκρίσεων 21.22%), οι 117 από την Ελλάδα (ποσοστό εγκρίσεων 43.65%). Οι εγκεκριμένες αιτήσεις για τους δήμους του νομού Μεσσηνίας είναι οι εξής:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-Municipality of Kalamata

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ-Municipality of Ichalia

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ-Municipality of Pylos – Nestor

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ-Municipality of Trifylia

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-Municipality of Dytiki Mani

Εντός του 2019 αναμένεται να υπάρξει νέος κύκλος προσκλήσεων, στον οποίο όμως δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι Δήμοι που έλαβαν voucher στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων συγχαίρει τους Δήμους που επιλέχθηκαν και θα συνεχίσει να ενημερώνει και υποστηρίζει τους Δήμους τις χώρας για την υλοποίηση του προγράμματος.