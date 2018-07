Ολοκληρώθηκε η γιορτή του σύγχρονου χορού στην Καλαμάτα

Ενενήντα δύο καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, 8 παραστάσεις sold out, 1 παγκόσμια πρεμιέρα, 44 εθελοντές, 80 σπουδαστές χορού στα σεμινάρια, 72 παιδιά στο εργαστήρι χορού για παιδιά, 24 ΑμεΑ με 24 συνοδούς στο σεμινάριο χορού για ΑμεΑ, είναι ένας πρώτος απολογισμός του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 22 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λίντας Καπετανέα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας, το Διεθνές Κέντρο Χορού, που ανήκει στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση «Φάρις» και διοργανώνει το Φεστιβάλ και η καλλιτεχνική διευθύντρια παρουσίασαν φέτος ένα εξαιρετικά πλούσιο και πολυποίκιλο πρόγραμμα 28 συνολικά εκδηλώσεων, με 11 ξένες ομάδες χορού –εκ των οποίων οι 7 παρουσίασαν πρώτη φορά έργο τους στην Ελλάδα–, 3 ελληνικές ομάδες σύγχρονου χορού, 8 υπαίθριες παραστάσεις χορού στην κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου, 3 σεμινάρια, 1 εργαστήρι χορού για παιδιά, 1 masterclass, 1 έκθεση φωτογραφίας και 1 μουσική βραδιά.

Για δέκα ημέρες η Καλαμάτα κινήθηκε σε εορταστικούς ρυθμούς, ακολουθώντας τον παλμό του Φεστιβάλ, της κορυφαίας συνάντησης δημιουργών του σύγχρονου χορού στη χώρα.

Καλλιτέχνες, κάτοικοι της Καλαμάτας, επισκέπτες, τουρίστες, σπουδαστές των σεμιναρίων, παιδιά, γονείς, ηλικιωμένοι, εθελοντές με τα μπλουζάκια του Φεστιβάλ, έδιναν καθημερινά ραντεβού στο Δημοτικό Στάδιο, κατόπιν στην κεντρική πλατεία – Βασιλέως Γεωργίου και από εκεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - στα τρία σημεία αναφοράς του φετινού Φεστιβάλ.

Τα λάβαρα του Φεστιβάλ με το λογότυπο KDF (Kalamata Dance Festival), που σχεδίασε ο Mike Rafail, με κύριο θέμα τον Olivier Sagazan, τον Josef Nadj και το δίδυμο Justine Berthillot & Frederi Vernier, ανέμιζαν σε κάθε δρόμο, πάρκο και πλατεία, επιτείνοντας την αίσθηση της γιορτής από άκρη σε άκρη της πόλης.

Είκοσι ξένοι δημιουργοί, εκ των οποίων οι δέκα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σημαντικοί Έλληνες ερμηνευτές, μεγάλοι δάσκαλοι του χορού, παραστάσεις που συνδύασαν διαφορετικά είδη χορού και διαφορετικές τέχνες, σκιαγράφησαν το προφίλ του φετινού Φεστιβάλ.

Έμφαση φέτος δόθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με δύο εντατικά επαγγελματικά σεμινάρια χορού, ένα masterclass, ένα εργαστήρι χορού για παιδιά και ένα σεμινάριο χορού για ΑμεΑ.

Οι ξένοι δημιουργοί που έδωσαν φέτος ραντεβού στην Καλαμάτα προέρχονταν από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, Βέλγιο, Μοζαμβίκη, Ελβετία, Σλοβακία, Ιταλία, Ισραήλ, Σουηδία και Ιρλανδία. Μεταξύ αυτών, πρωταγωνίστησαν ο Olivier de Sagazan, ο Josef Nadj που συμμετείχε με παράσταση αλλά και έκθεση φωτογραφίας, ο πρωτοπόρος Wim Vandekeybus με την ιστορική ομάδα Ultima Vez, η Svalbard Company, το δίδυμο των Αμερικανών Marquese Scott και Poppin John, που επίσης πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα, η Compania Sharon Fridman, που άνοιξε θεαματικά το Φεστιβάλ, οι Les Slovaks που σήμαναν την λήξη και πολλοί άλλοι.

Το φετινό Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο στις άγνωστες και αμέτρητες δυνατότητες του ανθρώπινου σώματος. Οι επισκέπτες κλήθηκαν να αναλογιστούν τις πραγματικές τους δυνάμεις εμπνεόμενοι από τα παραδείγματα χορευτών, δασκάλων, μεγάλων ερμηνευτών, ακροβατών, εικαστικών, μουσικών και ποιητών, που συνεχώς δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπινου σώματος, της κίνησης και της ύπαρξης.

Βασικό ζητούμενο της Λίντας Καπετανέα, φέτος, ήταν να εδραιωθεί ο διάλογος του χορού με όλες τις τέχνες, προωθώντας το στοχασμό και την ενασχόληση με το ανθρώπινο σώμα και την κίνηση, σε όλα τα επίπεδα: πρακτικό, φιλοσοφικό, καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα περιελάμβανε από γλυπτική και σύγχρονο τσίρκο μέχρι ζωγραφική και street dance, με έργα που συνδύασαν διαφορετικές μορφές τέχνης.

Το φετινό Φεστιβάλ εγκαινιάστηκε «ανεπίσημα» από τα παιδιά. Το εξαήμερο εργαστήρι χορού «Η Χαμένη Κάλτσα» της Βιτόριας Κωτσάλου, που διήρκεσε από 6 μέχρι 10 Ιουλίου, γέμισε το Μέγαρο Χορού με παιδικές φωνές και χορευτικές φιγούρες. Παιδιά 4-16 ετών, με ή χωρίς χορευτική εμπειρία, χορογράφησαν ένα έργο, το οποίο παρουσιάστηκε στις 11 Ιουλίου ως εναρκτήρια δράση του φετινού Φεστιβάλ.

Τα δύο εντατικά επαγγελματικά σεμινάρια χορού του Edivaldo Ernesto και του Peter Jasko και το masterclass των Marquese Scott και Poppin John, που διήρκεσαν από 13 μέχρι 21 Ιουλίου, κέρδισαν τις εντυπώσεις: 80 επαγγελματίες χορευτές αλλά και σπουδαστές με απλό ενδιαφέρον και εμπειρία στην κίνηση, δοκίμασαν επί 9 ημέρες τα όρια του σώματός τους, ξεπερνώντας την αυτολογοκρισία και τον αυτοπεριορισμό.

Το πρόγραμμα Dancing My Way της Σοφίας Φ. ∆ρούμπαλη, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Θόδωρος Αγγελόπουλος» από τις 16 μέχρι τις 20 Ιουλίου, επικεντρώθηκε στις θεραπευτικές και ενταξιακές ιδιότητες του χορού για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

Η Σοφία Φ. ∆ρούμπαλη σχεδίασε το πρόγραμμα με στόχο να εμπνεύσει, να εκπαιδεύσει και να δώσει τις πρώτες στέρεες βάσεις για τη δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου για το χορό για ΑμεΑ στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καλαμάτα, μέσα από την τρέχουσα διεθνή επιστημονική και θεραπευτική προσέγγιση που απαιτεί το πεδίο αυτό.