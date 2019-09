Ολοκληρώθηκε το διεθνές τουρνουά γκολφ 14ο Aegean Airlines Pro-Am στην Costa Navarino

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές τουρνουά γκολφ Aegean Airlines Pro-Am, που χάρισε αξέχαστες γκολφικές στιγμές σε όλους τους συμμετέχοντες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, από κάθε σημείο της γης, προβάλλοντας τη χώρα μας σε μεγάλες τουριστικές και γκολφικές αγορές.Η AEGEAN, εμπνευστής και δημιουργός του “Aegean Airlines Pro-Am”, διοργάνωσε για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά το διεθνές τουρνουά γκολφ, μεταξύ 18 και 21 Σεπτεμβρίου, στα δύο μαγευτικά γήπεδα γκολφ 18 οπών και υψηλών προδιαγραφών, “The Dunes Course” και “The Bay Course”, στην Costa Navarino.Στο 14ο “Aegean Airlines Pro-Am”, που τελεί υπό την αιγίδα των PGAs of Europe, της πιο αναγνωρισμένης ένωσης επαγγελματιών του γκολφ στην Ευρώπη, συμμετείχαν 62 ομάδες, αποτελούμενες από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες, από 24 χώρες, από Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αφρική.Οι συμμετέχοντες 248 παίκτες, 62 επαγγελματίες και 186 ερασιτέχνες, οι επισκέπτες και οι χορηγοί απόλαυσαν την υπέροχη ελληνική φιλοξενία καθόλη τη διάρκεια των αγώνων. Σε συνδυασμό δε με το παιχνίδι στα δύο μαγευτικά γήπεδα γκολφ βίωσαν μία μοναδική εμπειρία γκολφ!Οι 62 επαγγελματίες παίκτες που βρέθηκαν στα -πολλάκις βραβευμένα ως ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου- γήπεδα της Costa Navarino διεκδίκησαν σε επαγγελματικό επίπεδο 70.000 ευρώ, το υψηλότερο prize fund της Ευρώπης σε αγώνα Pro- Am για επαγγελματίες.Στην παρθενική του εμφάνιση στο Aegean Airlines Pro-Am, ο(PGA of Italy) πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση κερδίζοντας το χρηματικό βραβείο των 7.000 ευρώ και το τρόπαιο του νικητή στην κατηγορία των επαγγελματιών.Νικήτρια ομάδα του 14Aegean Airlines Pro-Am είναι η ομάδα του(PGA of Canada) με τους ερασιτέχνεςandΚατά τη διάρκεια της τελετής έναρξηςμεταξύ άλλων δήλωσε: «Εφέτος είναι μία πάρα πολύ σημαντική χρονική στιγμή για δύο λόγους: Είναι η χρονιά που η ΤΕΜΕΣ είναι σε φάση επενδυτικής ωρίμανσης και επιτάχυνσης, μπαίνοντας στη δεύτερη μεγάλη επενδυτική φάση στην περιοχή, αφού έχει ξεκινήσει πλέον να κατασκευάζει το τρίτο και το τέταρτο ξενοδοχείο, καθώς και το τρίτο και το τέταρτο Golf course στην Costa Navarino. Παράλληλα, είναι μία αντίστοιχη χρονιά επένδυσης για την AEGEAN, γιατί περιμένουμε στους επόμενους έξι μήνες να παραλάβουμε τα πρώτα από τα καινούργια μας αεροπλάνα. Είναι, λοιπόν, μία σημαντική χρονιά για να γιορτάσουμε πάλι τον κοινό μας στόχο που είναι η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού και η επέκταση της τουριστικής περιόδου με προϊόντα όπως το γκολφ, τα οποία προφανώς είναι από τα κύρια αθλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν τουριστικό προϊόν για όλες τις εποχές του χρόνου. Οπότε γιορτάζουμε την επιτάχυνση της προσπάθειας και, φυσικά, τη μεγάλη παράδοση που μας άφησαν τόσο ο πατέρας μου όσο και ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, που ήταν οι πρωτεργάτες της εταιρείας και της περιοχής αντίστοιχα»., επικεντρώθηκε στο μεγάλο απόντα της βραδιάς, τον εμπνευστή του τουρνουά, Θεόδωρο Βασιλάκη, αναφέροντας: «Η AEGEAN και ο Θεόδωρος Βασιλάκης αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα από το 2006 και μετά, και πιστεύουμε ότι χωρίς την παρουσία του, τη συμβολή του και την ηγεσία του δε θα είχαμε αυτά που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα, μας λείπει πολύ ο ιδρυτής και ο μέντορας σε αυτές τις προσπάθειες, ο Θεόδωρος Βασιλάκης, αλλά είμαστε περήφανοι που είναι ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης εδώ. Ευελπιστούμε σε μία μακροχρόνια συνεργασία για το καλό του γκολφ, της Ελλάδας και της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου»., δήλωσε χαρακτηριστικά για το 14th Aegean Airlines Pro-Am: «Είναι σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά του ετήσιου προγράμματός μας και αποτελεί για μας τιμή και προνόμιο που συνεργαζόμαστε –για 14η χρονιά φέτος– με την AEGEAN για την πραγματοποίησή του. Μας δίνει ιδιαίτερη χαρά να βλέπουμε αυτό που ξεκίνησε ως όνειρο του αείμνηστου Θεόδωρου Βασιλάκη να έχει εξελιχθεί σε ένα τόσο επιτυχημένο τουρνουά. Κάτι που είναι φανερό από το γεγονός ότι κάθε χρόνο συμμετέχουν περισσότερες από 60 ομάδες και όχι μόνο καλύπτονται αμέσως οι διαθέσιμες θέσεις, αλλά υπάρχει και λίστα αναμονής. Επίσης, μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση η συνεργασία με την PGA Ελλάδας για την προώθηση του ευρύτερου οράματος του Θεόδωρου Βασιλάκη, που είχε στόχο την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα».Στο 14Aegean Airlines Pro – Am συμμετείχαν και πρώην διακεκριμένοι αθλητές του μπάσκετ και ποδοσφαίρου όπως Joe Arlauskas, Christian Karembeu, Laurent Blanc, Antoine Kombouare κ.ά. Οι διάσημοι Γάλλοι ποδοσφαιριστέςκαικατέλαβαν τη δεύτερη θέση ως μέλη της ομάδας Team Heraty, αποδεικνύοντας ότι οι μεγάλοι παίκτες των γηπέδων όταν τελειώνουν την αγωνιστική τους καριέρα συναντώνται και αγωνίζονται στα γήπεδα του γκολφ!Αξίζει να σημειωθεί ότι το Aegean Airlines Pro-Am, εκτός από την προώθηση του γκολφ στη χώρα μας ως πρόσθετου πυρήνα προσέλκυσης τουρισμού, κάθε χρόνο προσφέρει μέρος των εσόδων του τουρνουά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που στηρίζουν ευπαθείς ομάδες. Σε αυτό το πλαίσιο,στο Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου () για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου. Η κλινική είναι ένα από τα σημαντικότερα κέντρα στην Ευρώπη και το αιμοδυναμικό τμήμα της ένα από τα κύρια κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης στην Καρδιολογία.Το Aegean Airlines Pro-Am ( www.aegeanproam.com ) έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του γκολφ στην Ευρώπη και χαίρει μεγάλης επιτυχίας και υψηλής αναγνωρισιμότητας. Το τουρνουά τελεί για 14χρονιά υπό την αιγίδα του ανώτατου φορέα επαγγελματιών, της PGAs of Europe ( www.pgae.com ) και υπό την πλήρη υποστήριξη του PGA Ελλάδας ( www.pgagreece.com ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ (hgfederation.wix.com).Αξίζει να αναφερθεί η πολυετής πλέον στρατηγική συμφωνία της Aegean Airlines με την PGAs of Europe, η οποία εξελίσσεται παράλληλα με τη διοργάνωση του Aegean Airlines Pro-Am! Πρόκειται για μία από πιο εξαιρετικές συνέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο του γκολφ, καθώς και οι δύο φορείς μοιράζονται τις ίδιες αρχές και στόχους για την ανάπτυξη του γκολφ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αντίστοιχα, με οφέλη για την τουριστική αγορά και τον αθλητισμό. Η AEGEAN αποτελεί τον «Preferred Carrier» της PGAs of Europe. Επιπλέον, αποτελεί από το 2007 τον «επίσημο αερομεταφορέα» της PGAs of Greece, στηρίζοντας ετησίως το Aegean Mini Tour και μεταφέροντας τους επαγγελματίες παίκτες της χώρας μας, δωρεάν, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες και προπονήσεις. Η AEGEAN ενισχύει και το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γκολφ, και των Ακαδημιών των Ομίλων Γκολφ της χώρας μας, ενώ αποτελεί βασικό υποστηρικτή της Aegean Crete Golf Academy με σύγχρονες και πλήρεις εγκαταστάσεις στο γκολφ Χερσονήσου Κρήτης ( www.cretegolfclub.com ).Η AEGEAN με την πρωτοβουλία της αυτή να δημιουργήσει ένα διεθνές τουρνουά γκολφ Pro-Am – θεσμό, αλλά και με τις εν γένει υποστηρικτικές της ενέργειες σε φορείς και σε ακαδημίες του γκολφ στην Ελλάδα, στηρίζει δυναμικά την ανάπτυξη του γκολφ, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εναλλακτικές μορφές ποιοτικού τουρισμού και δύναται να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ουσιαστική αύξηση των εισερχόμενων τουριστών στη χώρα μας, προς ενίσχυση της οικονομίας και της ανάπτυξης.